Berlin - Mitarbeitende des Polizeiabschnitts 15 haben gestern Nachmittag mit Unterstützung eines Arztes und eines Medizinstudenten einen Mann in Prenzlauer Berg erfolgreich reanimiert. Passanten meldeten sich gegen 16.45 Uhr in der Wache in der Eberswalder Straße und berichteten von einem Jogger, der auf dem gegenüberliegenden Parkplatz plötzlich zusammengebrochen war. Mehrere Dienstkräfte eilten zu dem leblosen Mann, der keine Vitalfunktionen aufwies und bereits blau angelaufen war.

Eine Polizeimeisterin und ein Polizeioberkommissar leiteten sofort die Wiederbelebung ein, während Kollegen zurück zur Wache liefen, die Feuerwehr alarmierten und einen Defibrillator holten. Ein zufällig vorbeikommender 30-jähriger Arzt übernahm die Beatmung des Hilflosen, während ein weiterer 28-jähriger Passant, der sich als Medizinstudent ausgab, sich um den Anschluss des Defibrillators kümmerte.

Gemeinsam gelang es den Helfenden, dass bei dem 57-Jährigen Atmung und Puls einsetzten. Kurz darauf wurde der Patient dem zwischenzeitlich alarmierten Rettungsdienst übergeben, der ihn zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik brachte. Nach ersten Erkenntnissen soll der Jogger einen Herzinfarkt erlitten haben.