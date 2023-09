Neue Radwege für die Schönhauser Allee: „Natürlich muss sich etwas ändern“

Bis vor kurzem durften hier Autos abgestellt werden. Seit Montag, 7 Uhr, ist das nicht mehr erlaubt. Jetzt gilt an der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg teilweise ein absolutes Haltverbot, und schon bald werden weitere Schilder dazukommen. Mitarbeiter des Bauunternehmens Matthäi haben mit den Vorbereitungen für ein Projekt begonnen, das Autobesitzer ärgern wird – Radfahrern und Fußgängern dagegen mehr Platz verschafft. Auf einem 720 Meter langen Abschnitt fallen alle Parkplätze am Rand weg. An ihrer Stelle entstehen Radfahrstreifen, flankiert von Lieferzonen. Klar, dass das zu Debatten führt.

Unter freiem Himmel ist ein Forum entstanden, das noch viele Diskussionen erleben wird. Schon am Montag werden vor der Stele an der Ecke Stargarder Straße, auf der die InfraVelo über ihr Vorhaben informiert, Argumente ausgetauscht. „Ich finde es gut, was hier passiert. Die Radfahrer brauchen mehr Platz“, sagt Uta Kranz, die an der Schönhauser Allee wohnt. „Ich verstehe nicht, warum man den Radverkehr nicht über die Pappelallee und andere Parallelstraßen führt“, entgegnet Kadi Fast, die an der Straße lebt und arbeitet. Die Bühnenmalerin überlegt, mit ihrem Unternehmen wegzuziehen.

Wem gehören die Straßen? Wie soll der knappe Raum aufgeteilt werden? Und welche Folgen hat das für die Anwohner- und Gewerbestruktur? Das sind Themen, über die an der Stele vor dem Optiker Fielmann gesprochen wird. „Natürlich muss sich hier etwas ändern. Es sind so viele Radfahrer unterwegs“, sagt Uta Kranz. Die Radwege auf den Bürgersteigen seien schmal, und es gebe Konflikte mit Fußgängern, die ebenfalls in großer Zahl unterwegs sind. „Manchmal liegt es an den Radfahrern, wenn es gefährlich wird“, berichtet die Anwohnerin. Sie meint die drängelnden Lieferfahrer, die Lebensmittel zu Privatleuten befördern. Klar sei aber auch: Die Radfahrstreifen seien notwendig.

Überfahren unmöglich: 15 Zentimeter hohe Borde schützen die Radwege

Kadi Fast lebt seit 17 Jahren im Haus nebenan, dort hat sie auch ihren Betrieb. Sie malt für Theater-, Kino- und Fernsehproduktionen. „Es stimmt, hier gibt es gefährliche Stellen“, sagt sie. Aber so sei das nun einmal in einer großen Stadt. Alle Verkehrsteilnehmer müssten sich bemühen, miteinander auszukommen. In ihrer Branche werden Kulissen und Requisiten immer größer, erzählt Fast. Bisher sei es möglich, mit Lastwagen vorzufahren, um am Straßenrand zu be- und entladen. Wenn dort Radfahrstreifen verlaufen, werde das nicht mehr gehen, befürchtet sie.

Die Planer treffen Vorkehrungen, damit Kraftfahrzeuge Radfahrern nicht in die Quere kommen. Was auf dem Abschnitt südlich der Stargarder Straße entsteht, nennen Fachleute „Protected Bike Lanes“ – geschützte Radfahrstreifen. „Sie bekommen 15 Zentimeter hohe Borde, die nicht zu überfahren sind“, sagt Raik Gundlach, der das Projekt für die Baufirma Matthäi leitet. Neben den neuen 2,20 bis 2,50 Meter breiten Fahrbahnbereichen bleiben dem fließenden Autoverkehr zwei Fahrstreifen pro Richtung erhalten, von denen der linke von der Straßenbahn mitgenutzt wird – wie heute. Die rechte Spur wird nicht durchgängig befahrbar sein – auch das ist jetzt bereits so. Dort, wo heute nicht selten in zweiter Reihe gehalten wird, sehen die Pläne elf Lieferzonen vor.

In der Schönhauser Allee stehen die Baumaschinen bereit. Zwischen Stargarder Straße und Topsstraße entstehen dort, wo bislang Autos parken, bis zu 2,50 Meter breite Radfahrstreifen. Während der Arbeiten wird der Radverkehr über die mittlere Fahrspur geführt. Gerd Engelsmann/Berliner Zeitung

Rolf Schröder, der Chef der Firma Sans Souci Parkett, bleibt skeptisch. „Wo es Lieferzonen gibt, sind sie zugeparkt“, sagt der Unternehmer, der mehr als 20 Jahre in der Schönhauser Allee ansässig ist. Zudem sei absehbar, dass die Bereiche zu wenig Platz bieten werden. Seine zehn Beschäftigten sind nicht nur mit Firmenwagen, sondern auch mit Privat-Pkw unterwegs. Um Parkettschleifer und anderes Gerät zu verladen, seien sie auf Parkraum in Firmennähe angewiesen. „Ich werde wahrscheinlich wegziehen müssen“, sagt Schröder. „Vielleicht in ein Gewerbegebiet.“ Er selber lebt schon in Brandenburg.

„Derzeit ist die Situation für Radfahrer apokalyptisch, einfach grauenhaft“

Schröder rechnet damit, dass sich die Straße weiter verändern wird. Obwohl die Mieten immer weiter steigen, gebe es eine gute Mischung aus Einzelhandel, Dienstleistungen und Handwerk. Dagegen dominieren auf vielen anderen Straßen Shisha-Bars und Spätis. „Es wäre schön, wenn die Schönhauser Allee nicht auch so würde“, hofft der Handwerksmeister. Alle ihre Berliner Mitbewerber mussten ihre innenstadtnahen Standorte bereits aufgeben, erzählt Kadi Fast. „Sie mussten nach Oberschöneweide oder noch weiter weg.“ Dadurch verliere die Stadt an Vielfalt, meint sie.

Auf der Stele vor dem Optikergeschäft Ecke Stargarder Straße informiert die InfraVelo über das Projekt. Peter Neumann/Berliner Zeitung

Für Menschen, die darauf angewiesen sind, sollte es Parkplätze geben, sagt Michael Stoyke. Doch in allen anderen Fällen sei Autofahren in der Stadt ein „Luxus“, den sich Berlin nicht mehr überall leisten könne, betont der Pankower. Er besitzt ein Auto, ist aber viel mit dem Fahrrad unterwegs – auch in der Schönhauser Allee. „Derzeit ist die Situation für Radfahrer apokalyptisch, einfach grauenhaft“, erklärt Stoyke. „Seit vielen Jahren ist klar, dass sich etwas ändern muss“, und es gebe einige Beschlüsse des Pankower Bezirksparlaments. Sein Mitgefühl mit den meisten Nutzern der rund 150 Autostellplätze halte sich in Grenzen. „Mit der U2 und der M1 ist dieser Bereich gut erschlossen.“

Die Daten zeigen, dass es in der Schönhauser Allee in der Tat Probleme gibt. So kamen allein im vergangenen Jahr zwischen der Eberswalder und der Vinetastraße 60 Radfahrer bei Unfällen zu Schaden. 53 wurden leicht, sieben schwer verletzt. Die Bürgersteig-Radwege sind nicht selten nur etwas mehr als einen Meter breit. Dabei wurden dort, wo jetzt gebaut wird, Ende Oktober 2020 in zwölf Stunden knapp 10.000 Fahrräder gezählt. Den aktuellen Durchschnittswert der nächstgelegenen Zählstellen, die sich am Senefelderplatz und am Bahnhof Pankow befinden, beziffern die Grünen auf rund 6700 Fahrräder in 24 Stunden. Zum Vergleich: 2019 waren auf diesem Teil der Bundesstraße 96a in 24 Stunden zwischen 17.200 und 19.200 Kraftfahrzeuge unterwegs.

Wann folgen die anderen Abschnitte der Schönhauser Allee?

Der Grünen-Abgeordnete Andreas Otto ist mit Mitstreitern in der Schönhauser Allee, um den Bauleuten zu danken. „Nach so vielen Jahren geht es endlich voran“, sagt er. „Darauf habe ich lange gewartet. Es gab mehrere Beschlüsse der Pankower Bezirksverordnetenversammlung. 2011 hatte ich das Thema schon im Wahlkampf.“ Vor der Wiederholungswahl im Februar kam es wieder auf: „Eine alte Frau berichtete mir, dass sie von einem Radfahrer angefahren worden sei.“ Der Unfall ereignete sich auf dem schmalen Bürgersteig an der Bremer Höhe, wo sich Radler und Passanten zwangsweise besonders nahe kommen. Aus seiner Sicht ist es besonders wichtig, dass auch die Fußgänger profitieren, sagt Otto. Sie bekommen zum Teil rund 50 Prozent mehr Platz.

Doch Michael Stoyke äußert nicht nur Freude. Der Alltagsradler erinnert daran, dass Berlins neue Verkehrssenatorin Manja Schreiner auch dieses Radverkehrsprojekt angehalten hat. Dass die CDU-Politikerin es freigab, lag weniger an den Protesten der Pankower Radler, sondern vor allem daran, dass die Baufirma im Mai schon beauftragt war. „Besonders tragisch finde ich, dass nicht absehbar ist, wann die Radfahrstreifen weitergebaut werden“, ärgert sich Stoyke. Obwohl die Situation für Radfahrer auch auf anderen Abschnitten der Schönhauser Allee prekär sei, warte die Verwaltung mit immer neuen Ausreden auf. Was jetzt geschehe, sei ein Anfang. Ein kleiner Anfang.