Weil’s so schön war, gleich noch mal: Gerade erst ist der Pride Month zu Ende gegangen, da ruft der CSD Berlin e. V. erneut dazu auf, die kommenden vier Wochen im Zeichen der Gleichberechtigung der LGBT+-Community zu begehen: „Der Pride Month wird vom CSD-Verein ins Leben gerufen, um Berliner*innen und Berlin-Besucher*innen mehr Raum für LGBTQIA-Themen und Begegnungen in und mit den queeren Communities Berlins zu geben.

Die Pride Demonstration und anschließende Abschlusskundgebung sind weiterhin Höhepunkt und Abschluss des Pride Months“, so der Verein.

Vom 28. Juni (dem Datum der Stonewall Riots) bis zum Christopher Street Day in Berlin am 23. Juli stimmen rund 60 Veranstaltungen auf die große Parade ein, die in diesem Jahr hoffentlich wieder auf Vor-Corona-Niveau stattfinden wird.

Pride Month mit vier Schwerpunkten

Vier Schwerpunkte setzt der Verein für den Pride Month 2022: Religion und Spiritualität, Flinta (Frauen, Lesben, intersexuelle Personen, Transpersonen und asexuelle Personen) und lesbische Sichtbarkeit, Trans und People of Colour und als Dachthema House of Pride. Besondere Highlights in der Woche vor der Parade sind unter anderem eine alkohol- und drogenfreie Party für trockene und cleane Mitglieder der Community.

Ein Tanztee für ältere Schwule und Lesben. Ein politischer Talk mit Gästen aus Osteuropa und eine Anleitung für glückliches Daten im Alter über 50. Dazu Diskussionen mit queerem Pflegepersonal in Corona-Zeiten und eine Talkrunde zu Toxic Masculinity.

Den Abschluss des Monats bildet traditionell der Christopher Street Day am 23. Juli unter dem Motto „United in Love – Vereint in Liebe“, der in diesem Jahr an der Leipzigerstraße startet und über Schöneberg zum Großen Stern verläuft. Eröffnung ist 11.30 Uhr, die Parade setzt sich um 12.00 Uhr in Bewegung, und das große Finale ist dann am späteren Nachmittag auf der Straße des 17. Juni.

Das Komplette Programm der Veranstaltungen, CSD-Route und weitere Infos finden Sie unter csd-berlin.de