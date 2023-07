Kurz nach 13 Uhr ist der Großteil der Parade schon am Potsdamer Platz vorbeigezogen und nähert sich langsam, dafür aber laut und tanzend dem Nollendorfplatz. Felix Weiss sprudelt nur so vor guter Laune, genauso wie die Getränkedose, die er sich voller Elan über den Mund laufen lässt.

Sein bauchfreies Oberteil besteht aus gelbem Klebeband, darauf steht „Police“. An seinem Gürtel hat er glitzernde Handschellen befestigt. „Zuerst wollte ich als Polizist gehen, dann dachte ich mir, ich gehe einfach als Crime Scene“, sagt er und lacht. Dan, seine Begleitung, drückt einem die Leine, die an einem Halsband an seinem Hals befestigt ist, in die Hand. Wer ihn fragt, warum er heute auf dem Christopher Street Day sei, dem antwortet er mit Bellgeräuschen.

Bildstrecke

CSD Pride-Parade in Berlin: Die Polizei spricht von Hunderttausenden Besuchern. Benjamin Pritzkuleit Auf dem CSD demonstrieren queere Menschen für soziale Akzeptanz und Gleichberechtigung. Benjamin Pritzkuleit Teilnehmer des CSD-Demonstrationszuges am Potsdamer Platz mit Pansexueller Flagge, Regenbogenflagge und Genderfluid-Flagge. Benjamin Pritzkuleit Viele Teilnehmende geben sich bei ihren farbenfrohen CSD-Outfits besonders Mühe. Benjamin Pritzkuleit Am 45. Christopher Street Day sind nach Angaben der Veranstalter in Berlin 77 Fahrzeuge dabei. Benjamin Pritzkuleit Der CSD-Demonstrationszug zieht an der Siegessäule Richtung Brandenburger Tor entlang. Benjamin Pritzkuleit Auf dem CSD können sich alle frei entfalten. Benjamin Pritzkuleit Die Demonstrierenden tanzen voran, Musik gibt es von den Wagen die den Demozug begleiten. Benjamin Pritzkuleit Die unterschiedlichsten Statements und Schilder sind auf der CSD-Pride-Parade vertreten. Benjamin Pritzkuleit Zwischen 16 und 19 Uhr erreicht die CSD-Demo den Endpunkt am Brandenburger Tor, wo die Abschlusskundgebung geplant ist. Benjamin Pritzkuleit 1 / 10

Berlin war sich noch nie für eine Party zu schade. Doch wirklich selten sieht man die Menschen auf den Berliner Straßen so bunt, so frech und ausgelassen tanzen und marschieren wie heute. Dabei darf nicht vergessen werden: Das hier ist immer noch eine Demo. Deswegen wird der Umzug auch mit einem großen Banner angeführt, auf dem steht: „Wir sind hier nicht zum Spaß!“.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU/Bildmitte) wurde nicht nur freundlich empfangen. imago images

Der Christopher Street Day ist ein Gedenk- und Festtag für die Rechte von Schwulen, Lesben, Transpersonen und Intersexuellen. Auf der ganzen Welt gehen Menschen, die selbst queer sind oder sich mit jener Gruppe solidarisieren wollen, auf die Straße, um sich gegen deren Diskriminierung und gegen die Ausgrenzung der LGBTQI-Community einzusetzen.

Der diesjährige CSD steht unter dem Motto „Be their voice - and ours! Für mehr Empathie und Solidarität!“ und die Veranstalter rechneten mit über 500.000 Teilnehmenden.

Einer davon ist eben Felix Weiss. „Ich bin heute auf dem CSD, weil ich schwul bin“, sagt er der Berliner Zeitung. Für ihn sei der Christopher Street Day der Tag im Jahr, wo er sich am freiesten fühle. „Heute werde ich nicht in der Bahn angepöbelt, egal wie ich aussehe“, sagt der Berliner. „Heute feiern dich alle, oder akzeptieren dich zumindest.“

Farbenfroh kostümiert, aber vielleicht etwas weniger Haut als in früheren Jahren: Ein Teilnehmer des CSD in Berlin 2023. Benjamin Pritzkuleit

Auch July, die sich mit ihren Freundinnen für eine kurze Verschnaufpause an den Rand gesetzt hat, nennt ähnliche Gründe, wieso der CSD für die LGBTQ-Community so ein wichtiger Tag sei. Sie selbst sei queer und stehe öffentlich zu ihrer Sexualität, „viele andere haben aber Angst sich zu outen“. Heute sei einer der Tage, an denen es Menschen leichter falle, ihre Sexualität offen auszuleben. „Niemand muss sich verstecken“, sagt sie.

Bestens gelaunt: Felix Weiss und Dan Macca. Franka Klaproth

Und das zeigt sich definitiv an den Outfits der Menge: Neben den tausenden Regenbogen-Fahnen und Trans-Pride-Flags, die Menschen in die Luft recken, sich umgebunden oder aufgemalt haben, sieht man hier jegliche Kleidung an jeglichem Geschlecht. Männer in High Heels, Drag Queens im aufwendigsten Kostüm, viele leicht bekleidete oder sogar völlig nackte Körper.

Auch dass Berlin eine große Kink- und Fetisch-Szene hat, lässt sich auf diesem Umzug unschwer erkennen. Einige tragen Ledermasken mit Hundegesichtern, oder Fellohren auf dem Kopf. Auch die Flagge der Bear Community, zu der homo- und bisexuelle Männer mit behaartem Körper gehören, weht hier und da im Winde.

Bildstrecke

Die 45. Berlin Christopher Street Day (CSD) Pride-Parade ist unter dem Motto „Be their voice - and ours! ... für mehr Empathie und Solidarität“ unterwegs. Fabian Sommer/dpa Der CSD-Demonstrationszug zieht Richtung Endpunkt am Brandenburger Tor. 500.000 Menschen werden zur CSD Pride-Parade erwartet. John MacDougall/AFP Bunt, Bunter, CSD: Die Pride-Parade ist ein guter Anlass, um ausgelassen zu feiern. Fabian Sommer/dpa Eine überdimensionale Regenbogenfahne kann auf der 45. Berlin Pride-Parade natürlich nicht fehlen. Fabian Sommer/dpa Ein Teilnehmer posiert für die Fotografen beim Start der jährlichen CSD Parade in Berlin. John MacDougall/AFP Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, regierender Bürgermeister Kai Wegner, Kultursenator Joe Chialo und Berlins erster Queerbeauftragter Alfonso Pantisano zu Beginn des Berliner CSD 2023. Christian Spicker/imago Die Rede von Kai Wegner bei der 45. Berlin Pride-Parade ist nicht bei allen gut angekommen. Fabian Sommer/dpa Demonstrationszug zum Christopher Street Day erreicht den Potsdamer Platz in Berlin. Emmanuele Contini/imago Hundemasken sind auf dem CSD in Berlin nichts ungewöhnliches. Emmanuele Contini/imago Barbie-Glamour ist auf der Berliner CSD Pride-Parade 2023 auch vertreten. Emmanuele Contini/imago Auf dem CSD können sich die Menschen aus der Kink- und Fetischszene offen zeigen. John MacDougall/AFP Selbstbestimmungsgesetz: Viele sehen Nachbesserungsbedarf. Fabian Sommer/dpa Spotted: Raubkatze auf CSD-Parade gesehen. Viele Teilnehmer geben sich mit ihren Outfits besonders Mühe. Fabian Sommer/dpa Trotz Partylaune ist die CSD Parade in Berlin auch eine Demonstration für mehr soziale Akzeptanz und Gleichstellung der LGBTIQ+ Community. John MacDougall/AFP Eine Dragqueen posiert für die Fotografen beim Start der 45. CSD Pride-Parade in Berlin. John MacDougall/AFP Auf dem Berliner CSD fordern viele eine Überarbeitung des Selbstbestimmungsgesetzes. Der Geschlechtseintrag soll künftig beim Standesamt geändert werden können. John MacDougall/AFP Auch auf der Spree findet man tanzende CSD-Teilnehmer. John MacDougall/AFP CSD-Besucher und queere Aktivisten der Gruppe Schwestern der Perpetuellen Indulgenz stehen vor Beginn der 45. Berlin Pride-Parade zusammen. Fabian Sommer/dpa Eine Person, gekleidet in den ukrainischen Nationalfarben, nimmt an der 45. Berlin CSD Pride-Parade teil. Fabian Sommer/dpa Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Claudia Roth (r) nimmt an der Hissung einer Regenbogenflagge vor dem Kanzleramt anlässlich des CSD in Berlin teil. John MacDougall/AFP 1 / 20

Zwischen den Demonstrantinnen und Demonstranten, die zu Fuß unterwegs sind, rollen die großen Trucks, von denen aus laute Musik über die Straßen dröhnt, meistens ist es Techno, der da aus den Boxen wummt. Bei dem Wagen der evangelischen Kirche läuft gerade „Horny “ von Mousse T. „I'm horny, horny, horny, horny“, grölt die Menge und klingt fast so eingespielt wie eine Kirchengemeinde.

Der Name Christopher Street Day, kurz CSD, geht übrigens auf Proteste auf der Christopher Street in New York City des Jahres 1669 zurück. Beim sogenannten „Stonewall-Aufstand“ setzten sich Gäste und Passantinnen gegen Polizeikräfte zur Wehr, die zum wiederholten Male Besucherinnen und Besucher der queeren Bar Stonewall drangsalierten.

Seit den Siebzigern hat sich der Christopher Street Day weltweit in zahlreichen Ländern und Städten etabliert. Der weltweit größte CSD mit fast 4 Millionen Demonstrantinnen und Demonstranten fand in Sao Paolo, Brasilien, statt, in Deutschland ist Köln die „CSD-Hauptstadt“. Mit 1,4 Millionen Teilnehmenden ist die Kölner Parade sogar die größte in ganz Europa. Berlin belegt deutschlandweit den zweiten Platz, gefolgt von Stuttgart.

Laut Veranstaltern liege dieses Jahr ein besonderer Fokus auf den LGBTQIA+-Communitys in afrikanischen und osteuropäischen Ländern, sowie auf der viel angefeindeten Drag-Community. Auch das Selbstbestimmungsgesetz ist Teil des großen Forderungskataloges, der vorab veröffentlicht wurde. Im Verlauf des Tages sollten ungefähr 150 Reden gehalten werden.

Einige Demonstranten rufen: „Wegner weg!“

Zum Job des Regierenden Bürgermeisters gehört es, die Eröffnungsrede zu halten; für den im Februar gewählten Kai Wegner (CDU) war das alles andere als ein Heimspiel. Dabei kam er mit guten Nachrichten aufs Podium: Er kündigte sogar eine Initiative zur Erweiterung des Grundgesetzes an. Die Teilnehmer des CSDs schenkten dem christdemokratischen Politiker dennoch wenig Gehör: Wegner wurde ausgebuht, vereinzelt wurden Rufe wie „Wegner weg!“ laut.

Wegner sprach in seiner Rede davon, Artikel Drei des Grundgesetzes ändern zu wollen, eine Forderung, die schon lange auf der Liste der Anliegen der queeren Community stand. „Da muss die sexuelle Identität mit rein. Das ist mein Versprechen“, so der Bürgermeister. Einen Vertrauensvorschuss von der LGBTQ-Community bekommt er am heutigen Tag jedenfalls nicht.

Die Grünen haben da definitiv ein besseres Standing auf dem CSD, und hatten wie die Union einen eigenen Abschnitt auf dem Umzug. Zwar haben sie keinen eigenen Wagen wie die evangelische Kirche, dafür aber viele Bündnis-Die-Grünen-Fahnen in Regenbogen-Edition.

Unmittelbar vor der Mutterpartei läuft die Grüne Jugend, darunter auch Kasimir Heldmann, Landessprecher der Grünen Jugend. „Für uns ist es wichtig zu zeigen, das wir für alle Menschen einstehen“, sagt der 23-Jährige, der zu gegebenem Anlass glitzernden Eyeliner und ein pinkfarbenes T-Shirt trägt. Sowohl die Jugendorganisation als auch die Bundestagsfraktion der Grünen ist für das Selbstbestimmungsgesetz und fordert die Abschaffung des Transsexuellengesetzes.

Kasimir Heldmann ist Landessprecher der Grünen Jugend. Franka Klaproth

Dass Kai Wegner von den Besucherinnen und Besuchern des CSD ausgebuht wurde, kann Heldmann nachvollziehen. „Die CDU und Kai Wegner präsentieren sich hier auf dem CSD sehr queerfreundlich, wenn man deren Politik anguckt, sieht man allerdings das komplette Gegenteil“, sagt er und bezeichnet Wegners Solidarisierungsversuch mit der LGBTQ-Community als „mehr Schein als Sein“. „Es kann nicht sein, dass wir 2023 noch nach dem Geschlecht unterscheiden, egal um welche Rechte es geht“, so Heldmann weiter.

„Seit dem Krieg nichts Russisches in mir“

Der Umzug erreicht gegen 17 Uhr die Siegessäule, die ersten Wagen kommen vorne zum Stehen oder biegen spätestens in der Mitte der Straße des 17. Juni nach links ab. Vorne mit dabei ist der Pride-Wagen der Ukraine, auf dem groß „Be Pride like Ukraine“ geschrieben steht und um den ringsherum viele ukrainische Flaggen wehen.

Auch Mykola hat sich die blaugelbe Flagge um die Schultern gebunden. Er stammt aus der Ukraine, wanderte aber vor sechs Jahren aus, weil in der Ukraine die gleichgeschlechtliche Ehe verboten ist. Heute steht er mit seinem Freund Maxim auf dem CSD in Berlin und versucht, so gut es geht die LGBTQI-Menschen in seiner Heimat zu unterstützen.

Mykola kommt ursprünglich aus der Ukraine, verließ aber sein Heimatland, weil dort die gleichgeschlechtliche Ehe verboten ist. Franka Klaproth

Maxim ist Russe, wiegelt aber sofort ab: „Ich habe seit dem Krieg nichts Russisches mehr in mir.“ Für die Unterdrückung und Ausgrenzung von Schwulen und Lesben in der Ukraine machen beide einstimmig Russland verantwortlich. Seit dem Krieg habe sich die Situation für queere Menschen in der Ukraine verschlimmert. „Aber die Menschen kämpfen“, sagt Mykola und klingt festentschlossen. „All of them are fighters“ – jeder und jede von ihnen ist ein Kämpfer.

Auch hier in Berlin, einer Stadt, die oft als „Safe Space“ für queere Menschen betitelt wird, kämpfen diese Menschen heute um ihre Rechte. Mittels des CSDs haben sie ihren Kampf in eine riesige Party verwandelt – sie singen, tanzen und demonstrieren nach wie vor mit bester Laune. Die Wagenparade ist vorbei, das Programm allerdings noch lange nicht.



Vor dem Brandenburger Tor sind weitere Reden und einige musikalische Gigs geplant. Der krönende Abschluss: Die Band Tokio Hotel soll heute Abend hier auftreten. Bill Kaulitz macht sich zusammen mit seinem Bruder Tom Kaulitz schon seit Jahren für die LGBTQI-Bewegung stark. Enden soll der CSD erst um Mitternacht. Bis dahin wird noch viel High Heel getragen, die Regenbogenfahne geweht und Haut gezeigt, ganz unter dem Motto, dass so oft auf den Bannern der Teilnehmenden zu lesen war: „Loud and proud.“