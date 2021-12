Das Smartphone vibriert. Daniel Termann hat es noch in der Hand, weil er oft angerufen wird an diesem Donnerstagvormittag im Loewe Saal an der Moabiter Wiebestraße. „Die Apotheke. Jetzt geht es um die Impfstoff-Lieferung für die kommende Woche“, sagt der 28 Jahre alte Arzt und nimmt das Gespräch an. Er und sein Kollege Fabian Massing haben so viele Dosen Moderna geordert, dass sich damit 15.000 Menschen impfen ließen. Die Apothekerin sagt, sie könne nichts versprechen, sie rufe zurück.

Es ist der erste Tag in dem Corona-Impfzentrum, das Termann und Massing gleichsam aus dem Boden gestampft haben. Aus dem Parkettboden genau genommen. Der bedeckt die 2000 Quadratmeter der ehemaligen Fabriketage, die inzwischen Eventlocation und neuerdings ein Ort ist, an dem schon bald 2000 Dosen Moderna täglich verabreicht werden sollen. „Wir planen 15 Impfstraßen“, sagt Termann. An jeder der tragenden Säulen eine.

An diesem Vormittag beginnen sie erst einmal mit zwei Stationen. Stellwände schirmen vor den Blicken der Wartenden ab. Etwa ein Dutzend sind es, die auf blau bezogenen Stühlen sitzen mit den obligatorischen Impfunterlagen auf den Knien. Sie haben über das Internetportal wirbleibenstark.de einen Termin gebucht. Die Anschrift der Seite ist Programm.

Durch die hohe Fensterfront flutet die Wintersonne. Ruhig und routiniert läuft alles ab. So als ob Termann und Massing schon seit Wochen im Loewe Saal gegen Corona impfen würden. Dabei haben sie die Etage erst am Mittwoch angemietet, zunächst für Dezember und Januar. „Hoffentlich ist das Infektionsgeschehen dann nicht mehr so schlimm“, sagt Milada Bormann. Die Vermieterin ist aus ihrem Büro an einer der Stirnseiten gekommen. Sie überlässt den beiden Medizinern den Saal für einen niedrigen fünfstelligen Betrag. „Man muss doch etwas gegen die Pandemie tun.“

Loewe Saal eignet sich als Impfzentrum

Das hat sich auch Termann gedacht und zunächst in seiner Praxis für ästhetische Medizin an der Taubenstraße in Mitte geimpft, doch dort waren die räumlichen Kapazitäten schnell erschöpft. Termann hatte die Bilder vor Augen von langen Warteschlangen an den Impfzentren der Stadt, sah dringenden Handlungsbedarf und handelte. „Ich habe etwa 100 Anbieter von Veranstaltungsräumen abtelefoniert“, erzählt der Arzt. Bormann sagte sofort zu. Dann waren die Formalitäten für die Eröffnung eines Impfzentrums zu erledigen.

Der Loewe Saal eignet sich für ein Impfzentrum, die Etage im zweiten Stock hat vier separate Zugänge. Besucherströme lassen sich gut lenken. Es gibt einen Aufzug. Etliche Ärzte haben sich gemeldet, die helfen, die mitimpfen wollen. Termann streicht über sein Handy, scrollt eine Liste herunter, seine WhatsApp-Gruppe für das junge Projekt. Die 15 Impfstraßen werden sie leicht mit jeweils einem Mediziner besetzen können. Und auch an Assistenten, die bei der Abwicklung helfen, dürfte kein Mangel herrschen.

Gerd Engelsmann Probelauf: das neue Impfzentrum im Loewe Saal an der Wiebestraße in Moabit.

An diesem Vormittag betreut Gina Stößl den Empfang. Sie ist Schauspielerin, „aber wegen Corona gibt es im Moment nicht so viel zu tun“, sagt sie. Die 20 Euro pro Stunde sind ein gutes Zubrot. „Und die Aufgabe ist sinnvoll und wichtig, weil ja so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich gegen Corona geimpft werden müssen.“

Wenn der Betrieb erst einmal wie geplant läuft, will Termann weitere Beschäftigte aus dem Kulturbetrieb und der Eventbranche anstellen. „In diesem Bereich ist ja die Beschäftigungslage gerade schlecht“, sagt der Arzt, der sein Impfzentrum auch für Künstler öffnen will, als Raum für ihre Gemälde, ihre Musik. Wobei nicht viel Zeit für Kulturgenuss bleiben wird: Die Wartezeit soll fünf, die Verweildauer zehn Minuten nicht übersteigen. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, ist die Anmeldung über www.wirbleibenstark.de obligatorisch.

Gibt es genug Impfstoff von Moderna?

Das kunstvoll erweiterte Angebot könnte zum Publikum passen. „Zu uns kommen überwiegend Menschen, die jünger als 60 sind und eine Booster-Impfung haben möchten“, sagt Massing, 29. Und die Nachfrage ist groß, obwohl sie bisher kaum Werbung für ihr Projekt gemacht haben. „Wir haben rund 6000 Termin-Einbuchungen“, sagt Termann. Jetzt brauchen sie ausreichend Impfstoff. „Das ist der limitierende Faktor“, sagt Termann. „Wir gehen ja finanziell in Vorleistung mit der Miete und den Personalkosten.“ 28 Euro erhält er pro Impfung.

Daniel Termann verabschiedet sich zur nächsten Impfung. Er will die junge Frau nicht noch länger warten lassen. Und auch Milada Bormann macht sich langsam fertig, die Vermieterin. Sie bekommt auch gleich ihre Injektion Moderna. Wenn schon mal das Impfzentrum direkt vor ihrem Büro liegt.