„Wir haben keine Zeit mehr!“ Mit diesen Worten wandte sich die Deutsch-Israelin Roni Romann am Sonntagnachmittag an Tausende von Berlinern vor dem Brandenburger Tor. Unter dem Motto „Aufstehen gegen Terror, Hass und Antisemitismus – in Solidarität und Mitgefühl mit Israel“ hatte ein breites Bündnis von Zivilakteuren unter der Schirmherrschaft der Deutsch-Israelischen Gesellschaft zu einer Großdemonstration auf dem Platz des 18. März aufgerufen. Viele Menschen waren dem Aufruf gefolgt.

Roni Romann sprach in ihrer Rede vom Schicksal ihrer Schwester Yarden. Nach allem, was man bisher wisse, sei diese am 7. Oktober, beim Angriff der palästinensischen Hamas auf Israel, von Terroristen entführt und in den Gazastreifen verschleppt worden. Sie sei damit eine von rund 200 Geiseln, die weiterhin von der Hamas gefangen gehalten würden. „Wir wissen nicht, wo sie ist und wie es ihr geht“, sagte Romann. Heute sei der 36. Geburtstag ihrer Schwester.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Sie bat alle Demonstrationsteilnehmer zusammen mit ihr und ihrem Bruder Gili, der hinter ihr auf der Bühne stand, ein Geburtstagslied für ihre Schwester anzustimmen und rund zehntausend Menschen sangen leise „Happy Birthday“. Neben der Familie Romann waren auch die Angehörigen der anderen deutschen Geiseln auf der Bühne und hielten Bilder ihrer vermissten Verwandten in den Händen.

Insgesamt war die Demonstration von tiefem Mitgefühl mit den Opfern des Terrors und großer Friedlichkeit geprägt. Einige der Teilnehmer hatten bei den Reden Tränen in den Augen, es wurden Israel-Fahnen geschwenkt, vereinzelt sah man jüdische Symbole wie Kippot und Davidsterne. Zudem waren mehrere iranische Fahnen mit dem goldenen Löwen zu sehen – das Zeichen der Protestbewegung im Iran. Nach Angaben der Veranstalter waren am Sonntag rund 25.000 Menschen gekommen, die Polizei sprach von 10.000 Teilnehmern.

Extrem hohe Sicherheitsvorkehrungen

Die Kundgebung, bei der auch Vertreter aller Bundestagsparteien, mit Ausnahme der AfD, sprachen, fand unter außergewöhnlich hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Schon vor Beginn wurden Vertreter der Presse mit Spürhunden des Bundeskriminalamtes auf Sprengstoff untersucht. Demonstrationsteilnehmer, die direkt vor der Bühne stehen wollten, mussten sich von Sicherheitskräften abtasten lassen. Hubschrauber der Polizei waren im Einsatz, ebenso standen Wasserwerfer bereit.

Bildstrecke

Israels Botschafter Ron Prosor, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender vor dem Brandenburger Tor in Berlin Emmanuele Contini Deutlich mehr Menschen als bei den vorherigen Solidaritätskundgebungen für Israel waren am Sonntag beim Brandenburger Tor. Emmanuele Contini Menschen nehmen an einer Demonstration gegen Antisemitismus und in Solidarität mit Israel vor dem Brandenburger Tor in Berlin am 22. Oktober 2023 teil. Emmanuele Contini Menschen nehmen an einer Demonstration gegen Antisemitismus und in Solidarität mit Israel vor dem Brandenburger Tor in Berlin am 22. Oktober 2023 teil. Emmanuele Contini 1 / 4

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hielt bei der Kundgebung eine Rede. An die Kämpfer der Hamas gewandt, sagte er: „Die ganze Welt schaut auf dieses Verbrechen, beenden Sie die Barbarei, lassen Sie die Unschuldigen frei.“ Er wies darauf hin, dass Israel jedes Recht habe, sich zu verteidigen. Und dass trotzdem auch an das Leid der Menschen im Gazastreifen gedacht werden müsse, „deren Interessen zu vertreten die Hamas nur vorgibt“. An seine deutschen Mitbürger gewandt sagte Steinmeier: „Jüdisches Leben zu schützen ist Staatsaufgabe, aber es ist auch eine Bürgerpflicht.“ Mit Sorge blicke er auf die zunehmende Zahl von antisemitischen Vorfällen im Land.

Die Vertreter von SPD, FDP, Grüne, CDU/CSU und Linke traten gemeinsam auf die Bühne, als geschlossenes Zeichen gegen Antisemitismus. Saskia Esken (SPD) sprach sich für ihre Partei auch gegen antimuslimischen Rassismus aus. Carsten Linnemann forderte für die CDU: „Wir müssen jetzt wirklich konsequent sein! Es darf keine Anschläge auf Synagogen geben!“ Viele der Redner sprachen davon, dass die Meinungs- und Versammlungsfreiheit ein wichtiges Gut seien, dass diese aber dort endeten, wo Straftaten begangen würden. Sie bezogen sich damit auf die teilweise gewaltvollen Ausschreitungen und antisemitischen Vorfälle bei propalästinensischen Demonstrationen der vergangenen Tagen.

Die Journalistin und Aktivistin Düzen Tekkal, die die Veranstaltung moderierte, forderte von der israelischen Regierung, im Gazastreifen müsse ein Sicherheitskorridor für die Zivilgesellschaft garantiert werden. Mit Blick auf die Demonstranten am Brandenburger Tor sagte sie: „Die Fahnen, die ich heute sehe, die iranischen, die kurdischen, die zeigen, dass die Muslime die Juden nicht hassen.“

Gegen Ende der Veranstaltung wurde es für eine Minute still am Brandenburger Tor. Eine Schweigeminute für die 1400 Opfer der Hamas. Es folgte ein Gebet für die Geiseln. Danach sprach der Rabbiner Ehrenberg das Kaddisch, das Totengebet.



Nur wenige Hundert Meter von dort entfernt fand zur gleichen Zeit am Potsdamer Platz erneut ein nicht genehmigter Protest von Propalästinensern statt. Die Polizei löste die Kundgebung unter Einsatz von Gewalt und mit Festnahmen auf.