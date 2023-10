Laut skandieren etwa 5000 Menschen immer wieder „free, free Palestine“, viele von ihnen tragen palästinensische Flaggen. Während am Alexanderplatz und am Brandenburger Tor zwei pro-palästinensische Versammlungen verboten wurden, die zeitgleich stattfinden sollten, zieht die Demonstration „Decolonize! Against opression globally“ vom Oranienplatz zum Hermannplatz. Obwohl die Polizei den Demonstrationszug zweimal stoppt, kommt es nicht zu Gewalt. Nach den Bildern von brennenden Autos und fliegenden Flaschen in dieser Woche, stellt sich die Frage, warum diese Demonstration friedlich blieb und warum sie nicht verboten wurde.



Benjamin Düsberg, Anwalt des Veranstalters, versucht das zu erklären. Die Demonstration ist eben am Hermannplatz angekommen, neben Düsberg steht der Veranstalter, hinter ihm die Polizei. Die Spitze des Demonstrationszugs löst sich während des Gesprächs langsam auf.

Berliner Zeitung: Wie ist die Demonstration aus Ihrer Sicht verlaufen und wo gab es Probleme?



Benjamin Düsberg: Angesichts der derzeitigen Lage, in der in Berlin sämtliche Versammlungen mit Palästina-Bezug verboten wurden, ist das ein großer Erfolg: Rund 5000 Personen konnten vom Oranienplatz bis zum Hermannplatz laufen und dabei ihre Solidarität mit den Palästinenser:innen bekunden. Es gab allerdings immer wieder Diskussionen mit der Polizei. Nach wenigen Metern wurde bereits der Lautsprecherwagen aus der Demonstration genommen und vorübergehend beschlagnahmt – mit dem Argument, dass israelfeindliche Äußerungen von einzelnen Teilnehmer:innen gerufen worden sein sollen. Dabei soll es um einzelne Ausrufe wie „Terrorstaat Israel“ gegangen sein, die an sich klar von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt das Signal von den Verbindungsbeamten, dass alles in Ordnung ist. Der Eingriff in die Versammlung kam sehr plötzlich und die kraftvolle Stimmung, die auch der Lautsprecherwagen erzeugt hat, ist unterbunden worden. Insgesamt ist es aber gut gelaufen.

Der Lautsprecherwagen ist ja auch die Verbindung zwischen Veranstalter und Teilnehmenden.



In der Tat. Das Vorgehen war auch aus Perspektive der Staatsmacht kontraproduktiv, weil der Demonstration dann das Zentrum fehlte. Es gab zum Ende hin wieder Vorwürfe, dass Äußerungen fielen, die aus polizeilicher Sicht nicht erwünscht waren. Nur konnte man das dann der Masse der Versammlung gar nicht mehr mitteilen.

Wie stehen Sie zu den Versammlungsverboten?



Aus rechtsstaatlicher Sicht ist es unhaltbar, dass so viele Versammlungen mit Palästinabezug verboten wurden. Zudem wurden das Zeigen von Flaggen und bestimmte Meinungsäußerungen untersagt. Das ist nicht tragbar und wird zur Eskalation führen. Es ist wichtig, dass heute eine so große Versammlung möglich war. Die Veranstalter hoffen, damit ein Zeichen zu setzen und dass es so weiter geht.

Palästinensische Flaggen sind aber nicht verboten worden, oder?



Es gab vereinzelt Versammlungen, bei der Palästina-Flaggen nicht gezeigt werden durften: Bei der antikolonialen Demonstration vor dem Auswärtigen Amt zum Beispiel. Das war heute nicht so. Die Auflagen beinhalteten unter anderem, dass keine Hamas-Symbole und keine PFLP-Symbole gezeigt und keine Fahnen verbrannt werden.

Stehen die Eskalationen in dieser Woche für Sie in Zusammenhang mit dem Verbot?



Das ist offensichtlich. Die friedliche Demonstration heute beweist das auch. Die Eskalation ist bislang eindeutig von den Ordnungskräften ausgegangen, die absurde Auflagen und Verbote durchzusetzen hatten. Heute hat man gesehen, dass es anders möglich ist.



Wissen Sie, warum diese Demonstration nun erlaubt und zwei andere an diesem Tag verboten wurden?



Das frage ich mich auch. Das Versammlungsthema war etwas allgemeiner gewählt – es ging um Dekolonisierung. Vielleicht hat das dazu beigetragen, dass die Versammlungsbehörde nicht von vornherein ein Verbot aussprechen wollte oder konnte.