Bernd Quinque öffnet die Glastür zu seinem Auto-Showroom in Französisch Buchholz im weißen Hemd und in Turnschuhen. Die Hündin Sissy scharwenzelt um seine Beine. Ein Foto? Lieber nicht. Seit er die großen Schaufenster an der Berliner Straße mit politischen Slogans zum Krieg beklebt hat, hat er nicht nur Freunde. Fremde werfen ihm vor, er sei ein Putin-Versteher.

Über der Tür zum Eingang hat Bernd Quinque ein Bild angebracht: Die ukrainischen und die russischen Farben sind zu sehen, dazu eine Friedenstaube. Quinque spricht ruhig und bedacht, auch wenn er sich ärgert. Über einen Artikel etwa, der ihn und seine Aktion als prorussische Provokation darstellt. „Mir wurden da ein Einverständnis und eine Nähe zu diesem furchtbaren Krieg angedichtet, die ich so nicht stehen lassen will“, sagt er. Ausdrücklich betont er, dass er den Krieg verurteilt und dass das menschliche Leid in der Ukraine eine Katastrophe ist.

Russland, die Nato und die Zuspitzung der Lage

Bernd Quinque glaubt allerdings nicht, dass Russland allein verantwortlich für die Zuspitzung der Lage ist. So schreibt er es seit Beginn des Krieges an die Scheiben: „Die Nato inklusive Deutschland tragen eine riesige Verantwortung für diesen schlimmen Krieg“, steht dort etwa. Oder: „Unsere Forderungen: sofortige Einstellung sämtlicher Kriegshandlungen, bedingungslose Verhandlungen, sofortiges Einstellen von Waffenlieferungen“. Oder: „Waffen in die Ukraine liefern, bedeutet, Deutschland will den Krieg.“

Es gibt unter Politik-Experten durchaus die Meinung, dass Waffenlieferungen aus dem Westen den Krieg verlängern. Und sicher hat der Westen im Umgang mit Russland in der Vergangenheit auch Fehler gemacht. Das gängige Narrativ in den Medien über den Ukraine-Krieg betont meist die ukrainische Perspektive. Bernd Quinque kritisiert diese Sichtweise als zu einseitig.

Aufgerieben zwischen Großmächten

Die Diplomatie habe nicht versagt, meint er. Ihm komme es eher manchmal so vor, als sei dieser Krieg gewollt. Am Ende sei es tragisch, wie ein Land wie die Ukraine zwischen den Großmächten aufgerieben werde.

Nun kann man es naiv finden, wenn ein Autohändler glaubt, seine Sprüche würden irgendetwas verändern. Dass Bernd Quinque von diesem Krieg nicht angerührt ist, kann man ihm nicht unterstellen. Wenn er von den Menschen auf der Flucht, ihren traumatischen Erfahrungen in den zerbombten Städten spricht, rutscht ihm die Stimme weg. „Mir geht das Schicksal der Kinder nahe“, sagt der 69-Jährige.

Selbstverständlich habe er bei sich bereits ukrainische Flüchtlinge beherbergt, aber auch gestrandeten russischen Kraftfahrern geholfen. Es wird ein Benefizkonzert in seinem Autohaus für ukrainische Geflüchtete geben, wie es auch schon eins für die Opfer der Flut im Ahrtal gab. Bernd Quinque ist in Pankow nicht unbekannt, seit über 37 Jahren verkauft er hier Autos. Erst Wartburg, jetzt Hyundai und Fiat, auch Chinesen hat er im Angebot.

„Die jetzige Situation überfordert mich, überfordert mein Gefühl“, gibt er zu. Doch er will weiter an seinen Scheiben plakatieren, wachrütteln, dazu aufrufen, genauer hinzuschauen und sich nicht mit einfachen Erklärungen zufriedenzugeben. „Wenn alle immer nur wegsehen, ist die Welt verloren“, sagt er.

Shitstorm und miese Google-Bewertungen für Pankower Autohändler

Sicher sei sein Weg nicht gerade geschäftsfördernd, sagt er. Seit dem Zeitungsartikel erhalte er miese Bewertungen im Internet, von Leuten, die nie seine Kunden waren. Er solle doch nach Russland gehen, schreiben die Leute. 50, 60 neue negative Einträge habe es seit Kriegsbeginn gegeben. Ein Putin-Freund sei er und ein Schwurbler, der Propaganda verbreite. Die Einbußen nehme er in Kauf. „Wenn jeder immer wegguckt und auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist, kommen wir nicht weiter“, sagt Bernd Quinque.

Es sind Argumente wie die des Politikwissenschaftlers Johannes Varwick, die Quinque zum Nachdenken bringen. Varwick ist Professor für Internationale Beziehungen und europäische Politik an der Universität Halle-Wittenberg und sagte etwa in einem Streitgespräch auf n-tv: „Ich bin überzeugt, dass wir den Krieg hätten verhindern können, wären wir der russischen Perspektive ein Stück weit entgegengekommen.“ Russland habe bei vielen Gelegenheiten signalisiert, dass es unzufrieden ist mit der europäischen Sicherheitsordnung. „Unser Versäumnis ist es, erst darauf reagiert zu haben, als Russland im vergangenen Jahr den militärischen Druck erhöhte.“

Russland und Nachrichten an der Schaufensterscheibe

Faktisch bedrohe die Nato Russland nicht, so Varwick weiter. „Die Nato ist ein Bündnis von 30 Demokratien, ein Angriffskrieg gegen Russland wäre innerhalb des Bündnisses niemals mehrheitsfähig. Das wissen die Russen natürlich auch. Dennoch ist es nachvollziehbar, dass eine Großmacht gegenüber einem Klub, dem sie nicht angehört, eine gewisse Skepsis hat. Wir würden es uns zu einfach machen, wenn wir sagen: Wir sind die Guten, wir bedrohen niemanden.“

Es sich zu einfach machen, auch dagegen textet der Pankower Autohändler, der schon gegen eine Impfpflicht Stellung an den Scheiben bezog, im Wochentakt immer neu an. Seine Mitarbeiter sehen die Aktionen ihres Chefs und seine kontroversen Ansichten mit Skepsis. Unterschiedliche Meinungen hielten sie hier aus, da ist sich Quinque sicher.