Nach jahrelangen Preisanstiegen neigt sich der Immobilienboom in Berlin vor­aussichtlich dem Ende entgegen. Zu dieser Einschätzung kommt das Internetportal Immowelt.de in einem am Montag veröffentlichten Preisbericht. Bei den Kaufpreisen für Eigen­tumswohnungen rechnet Immowelt mit einem Rückgang von zwei Pro­zent bis Dezember dieses Jahres. Für die Trend­wende spricht nach Ansicht der Experten die Kombination aus zuletzt stark gestiegenen Zinsen für Baudarlehen, Unsicher­heiten durch den anhaltenden Ukraine-Krieg und der derzeit hohen Inflation. Besonders bei älte­ren, oftmals unsanierten Wohnungen dürfte die Nachfrage deutlich zurückgehen, heißt es. Denn neben den gestiegenen Zinsen erschwerten die hohen Sanierungskosten sowie der Handwerkermangel den Kauf zusätzlich.

Der Berliner Immobili­enmarkt hat dem Bericht zufolge in den vergangenen Jahren enor­me Preisanstiege erlebt. Aktuell liegt der Qua­dratmeterpreis einer Bestandswohnung in der Hauptstadt bei 5.007 Euro. Damit haben sich die Angebotspreise von Eigentumswohnungen seit 2017 um 55 Prozent erhöht, doch ist Berlin nach wie vor die günstigste deutsche Metropo­le.

Betrachtet man die einzelnen Stadtteile Ber­lins, zeigen sich teils deutliche Preisunterschie­de. Am teuersten sind Eigentumswohnungen in Grunewald, wo Käufer mit 7.201 Euro pro Quad­ratmeter rechnen müssen. Für die hohen Preise in Grunewald sorgen neben der idyllischen Lage des Ortsteils vor al­lem die große Zahl an teuren Luxuswohnungen. Die zweithöchsten Preise nach Grunewald zah­len Wohnungskäufer in Mitte mit 6.854 Euro pro Quadratmeter. Die Lage im Herzen Berlins macht Wohneigentum in Mitte beson­ders gefragt, was für Spitzenpreise sorgt.

Die billigsten und die teuersten Wohnungen in Berlin

Deutlich geringer sind die Preise für Eigentums­wohnungen dagegen am östlichen Rand der Hauptstadt. In Kaulsdorf, dem günstigsten Orts­teil, kostet der Quadratmeter 2.636 Euro – weni­ger als halb so viel wie in den teuersten Gegen­den der Hauptstadt. Auch in Malchow (2.790 Euro), Neu-Hohenschönhausen (2.962 Euro) und Blankenburg (2.981 Euro) zahlen Käufer we­niger als 3.000 Euro pro Quadratmeter für eine Bestandswohnung.

Sparen lässt sich beim Wohnungskauf, wenn man ins Berliner Umland zieht. Die güns­tigsten Eigentumswohnungen gibt es laut Immowelt im östlich der Stadt gelegenen brandenburgischen Land­kreis Oder-Spree. Dort kostet der Quadratmeter aktuell 2.446 Euro. Vergleichsweise preiswert ist Wohneigentum auch im nördlich an Berlin grenzenden Landkreis Barnim (2.579 Euro) so­wie im östlich der Spree-Metropole gelegenen Landkreis Märkisch-Oderland (2.644 Euro). Die teuersten Bestandswohnungen im Einzugsge­biet von Berlin finden Käufer dagegen in Pots­dam. Mit 5.421 Euro pro Quadratmeter zahlen Wohnungssuchende dort sogar mehr als in der deutschen Hauptstadt.

Datenbasis für die Berechnung der Kaufpreise waren auf immowelt.de inserierte Angebote in Berlin und seinem Umlandkreisen. Die errechneten Werte ge­ben die Quadratmeterpreise von Bestandswoh­nungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 90er Jahre) wieder. Es handelt sich um Angebots-, keine Abschlusspreise.