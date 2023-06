Gefängnis wird Kulturhaus: Das ist am Tag der Architektur in Berlin zu sehen

Ein ehemaliges Gefängnis, das zum Kulturhaus mit Beherbergungsangeboten umgebaut wird; ein ehemaliges Kaufhaus, das nun ein Bürogebäude ist; und ein Wohnhaus aus Holz mit Gemeinschaftsflächen auf dem Dach und im Hof – das sind nur drei von mehr als 50 Projekten in Berlin, die am kommenden Sonnabend und Sonntag (24. und 25. Juni) zum Tag der Architektur zu besichtigen sind. Ein besonderes Highlight: die Besichtigung des Hauses des Berliner Verlags, dessen Fassade denkmalgerecht saniert wurde.

Am letzten Juni-Wochenende findet jedes Jahr bundesweit der Tag der Architektur statt. Ziel ist es, Architektur erlebbar zu machen und zum Thema Baukultur ins Gespräch zu kommen. Bei 158 Einzelterminen zu 97 Angeboten sind in diesem Jahr in Berlin aktuelle Projekte aus Architektur, Stadtplanung, Landschafts- und Innenarchitektur zu sehen. An 31 Standorten gewähren Architekten Einblicke in ihre Arbeit und öffnen die Türen zu ihren Büros. Geöffnet sind diese immer vier Stunden, von 14 bis 18 Uhr. Manche am Sonnabend, manche am Sonntag, einige sogar an beiden Tagen.

„Bei der großen Vielfalt an Projekten lässt sich ein interessanter Einblick hinter die Kulissen in die Praxisprozesse gewinnen, der die Leistungen unserer Mitglieder sichtbar macht“, sagt Theresa Keilhacker, die Präsidentin der Berliner Architektenkammer. Ausgewählt wurden die Berliner Projekte von einem unabhängigen Beirat. Der Verfasser dieses Textes gehört dem Gremium an. Der Eintritt für alle Veranstaltungen ist frei. Achtung: Für manche Führungen ist eine Voranmeldung nötig.

Das gesamte Programm mit allen Projekten und den offenen Büros steht im Internet unter: www.ak-berlin.de/tda-programm

Voltair

Das Voltair an der Voltairestraße Ecke Alexanderstraße in Mitte versteht sich als „eine konzeptionelle Verschmelzung von Büroflächen, innovativen New-Work-Bereichen und kommunizierenden Begegnungszonen“. Das Gebäude ist das Ergebnis eines Wettbewerbs, den das Architekturbüro J.Mayer. H und Partner im Jahr 2014 für sich entschieden hat. Die Kuben, in die das Haus unterteilt ist, sollen „einzelne Arbeitscluster als flexible Raumeinheiten“ widerspiegeln. Im Erdgeschoss befinden sich Gewerbeflächen, Gastronomie und Grünflächen. Führungen: am Sonnabend jeweils um 11 und um 13 Uhr. Anmeldung nötig unter: news@jmayerh.de, barrierefreier Zugang

Mit verschiedenen Glaskuben: das Voltair in Mitte Volkmar Otto

Telegraph

Wie erweitert man ein Gebäude, das Geschichte atmet? An der Köpenicker Straße 122 in Mitte durfte das Büro &Mica ein denkmalgeschütztes historisches Fabrikgebäude sanieren und um einen Neubau ergänzen. Aus der Wiederbelebung altehrwürdiger Mauern wurde durch zwei mutige Entscheidungen ein zukunftsorientiertes und nachhaltiges Büroensemble. Die erste Entscheidung war, im Bestand die Spuren der Zeit zu erhalten. Die zweite Entscheidung lief darauf hinaus, den Neubau als Ruine zu konzipieren, die von der Natur zurückerobert wird. Das Telegraph ist ein moderner Arbeitsort mit 11.650 Quadratmetern Nutzfläche. Ergänzt wird es durch die grüne Oase des Hofs. Führungen: Sonnabend um 10.15 Uhr, 11.45 Uhr und 13.15 Uhr, barrierefreier Zugang

Telegraph: ein Campus für kreatives Arbeiten &Mica GmbH

Haus des Berliner Verlags

Das Pressehaus am Alexanderplatz, in dem die Redaktionen von Berliner Zeitung und Kurier arbeiten, wurde von 1970 bis 1973 erbaut. Es entstand als Konkurrenz zum 1965 im Westteil der Stadt errichteten Axel-Springer-Hochhaus. Nach Plänen des Architekturbüros von Gerkan, Marg und Partner (gmp) wurde das Gebäude denkmalgerecht saniert, instand gesetzt und um einen Neubau ergänzt. Mit Abschluss des ersten Bauabschnitts konnte 2019 die 17-geschossige, 92 Meter lange Hochhausscheibe mit Büro- und Gewerbeeinheiten wieder in Betrieb genommen werden. Das Gebäude erhielt dabei seine originale, vertikal betonte Fassadenstruktur zurück. An den ebenfalls originalgetreu sanierten verglasten Treppenhausturm schließt das ehemalige Pressecafé an. Dessen Sanierung wurde 2022 abgeschlossen, wobei das bildprägende Außenfries von Willi Neubert „Die Presse als Organisator“ wieder freigelegt wurde. Ein gläserner Anbau ersetzt den einstigen Flachbau hinter dem Haus. Die Gestalt des Neubaus orientiert sich an den Schrägdächern des benachbarten Scheunenviertels. Führungen: Sonnabend um 12 und 13 Uhr. Treffpunkt: Haupteingang vor dem Hochhaus in der Karl-Liebknecht-Straße 29, barrierefreier Zugang

Mit rekonstruierter Fassade: das Haus des Berliner Verlags am Alexanderplatz Marcus Bredt/gmp

Baugruppe D2

In der Donaustraße 2 in Neukölln hat eine Baugruppe ein Grundstück mit einer Baulücke übernommen und neu gestaltet. Die aus mehreren jungen Familien bestehende Baugruppe erwarb die Fläche nach der Geschäftsaufgabe einer dort ansässigen Werkstatt- und Garagenvermietung. Die Planungsaufgabe war komplex: Das sehr lange Grundstück hatte im Norden zur Straße lediglich eine kleine bebaubare Fläche, aber auch einen großen schmalen Innenhofbereich, der ebenso genutzt werden sollte. Das Ergebnis: Das Büro Ifub* entwarf ein gut in die Stadt eingefügtes ökologisches Haus mit viel Grün und Gemeinschaftsflächen im Hof und auf dem Dach. Führungen: Sonnabend um 10 Uhr und um 12.30 Uhr. Treffpunkt: vor dem Haus, barrierefreier Zugang (außer Dachterrassen)

Mit Holz gebaut: Baugruppenprojekt in der Donaustraße 2 Thomas Straub

Soeth 7/The Knast

Einst diente das Gebäude in der Söhtstraße 7 in Lichterfelde als Frauengefängnis, jetzt ist es ein Kulturhaus und soll künftig zudem als Hotel genutzt werden. Die Anlage, 1906 im Stil der Neorenaissance errichtet, steht in allen Teilen unter Denkmalschutz. Sie war Drehort vieler Film- und TV-Produktionen mit historischem Gefängnis – von George Clooneys „The Monuments Men“ bis Tom Tykwers „Babylon Berlin“. Beim Umbau waren die neuen Nutzungen vom Büro West mit dem Denkmalschutz und dem Brandschutz in Einklang zu bringen. Vorbilder für die Umnutzung von Gefängnissen gibt es einige, etwa in Rummelsburg, wo Wohnungen entstanden. Führungen: Sonnabend um 15 Uhr, Sonntag um 12 Uhr. Treffpunkt: im ersten Hof hinter dem Haupttor

Bilder an den Wänden des ehemaligen Zellentrakts: Blick ins Atelierhaus The Knast Sabine Gudath

Tieftemperaturzentrum

Hier ist der wohl kälteste Ort Berlins. Im Tieftemperaturzentrum Walther-Meißner-Bau in der Abbestraße 2–12 in Charlottenburg werden Forschungs-, Entwicklungs- und Kalibrierarbeiten auf dem Gebiet der Thermometrie und Messtechnik durchgeführt – im Temperaturbereich von null Grad Celsius bis zum absoluten Temperaturnullpunkt von minus 273 Grad Celsius. Durch seine moderate Höhe fügt sich der Neubau, der nach Plänen von Rohdecan Architekten entstand, mit der Klinkerfassade in den Forschungscampus ein. Eine banale Fassade? Von wegen: Mauerwerksstreifen, die durch abwechselnde Klinkerformen den Stein unterschiedlich hell erscheinen lassen, alternieren mit Fenstern und Sonnenschutzelementen aus Streckmetall. So sollen Assoziationen zu Grafiken von Messreihen entstehen. Führungen: Sonnabend um 14 und 15.30 Uhr. Treffpunkt: am Haupteingang, barrierefreier Zugang

Fassade mit Botschaft: das Tieftemperaturzentrum in Charlottenburg markus loeffelhardt | a-a-k.com

Quartier Stadtgut Hellersdorf

Das Wohnquartier in der Zossener Straße in Hellersdorf ist eines von mehreren Bauprojekten im Quartier Stadtgut Hellersdorf. Zu dem Projekt in der Zossener Straße, in der Brigitte-Reimann-Straße und dem Havelländer Ring gehören zwölf Neubauten mit 498 Standardwohnungen und 187 Wohnungen für Menschen im Ruhestand. Große Grün- und Spielflächen, Einrichtungen für Ältere, eine Kantine, Gemeinschaftsflächen, Gewerberäume und ein Café am Park sollen ein lebhaftes Quartier schaffen. Ein Parkhaus bietet 501 Pkw-Stellplätze und dient zugleich als Lärmbarriere zwischen der Zossener Straße und der Wohnbebauung. Für die Planung zeichnet eine Arbeitsgemeinschaft der Büros Arnold und Gladisch mit DMSW verantwortlich. Führungen: am Sonntag um 12 und 13 Uhr. Treffpunkt: Havelländer Ring 6, barrierefreier Zugang

Strenge Formen: Neubauwohnungen in der Zossener Straße in Hellersdorf Sabine Gudath

Up! Berlin

Der ehemalige Kaufhof an der Koppenstraße 8 am Ostbahnhof in Friedrichshain zeigt, was aus Warenhäusern werden kann. Nach Plänen des Büros Jasper Architects wurde das Kaufhaus zu einem Bürohaus umgebaut. Dabei galt es, Licht in die Innenräume zu bringen. Denn das alte Warenhaus funktionierte ohne Öffnungen nach außen. Als Alternative zu einem konventionellen Lichthof entwickelte das Büro ein Konzept der sogenannten Voids: Keilförmig wurde an jeder Front eine Schlucht geschlagen, die sich nach oben weitet. Dadurch vergrößerte sich die Außenfläche der Fassade um mehr als ein Drittel. Als besondere Qualität sind entlang der Voids verschieden große Terrassen entstanden, die von den Büros aus zugänglich sind. Führung: Sonnabend um 10 Uhr. Treffpunkt: vor dem Haupteingang

Ich war mal ein Kaufhaus: Bürogebäude Up! Berlin, der ehemalige Kaufhof am Ostbahnhof Volkmar Otto

Studentendorf Schlachtensee

Das Studentendorf Schlachtensee in der Wasgenstraße 75 entstand von 1957 bis 1959 im Rahmen des amerikanischen Re-Education-Programms nach dem Krieg. Das Ideal eines demokratischen Miteinanders sollte sich in der Architektur spiegeln. Das Ensemble ist eine der ersten Wohncampusanlagen der Nachkriegsmoderne. Die Architekten Fehling, Gogel und Pfankuch gruppierten mehrgeschossig gestaffelte Wohnhäuser um ein Zentrum mit Dorfplatz, Rathaus, Bibliothek und Gemeinschaftseinrichtungen. Auch in den Häusern fand die Idee eines sozialen Zentrums mit großzügigen Gemeinschaftsflächen, offenen Treppenhäusern und Wohnküchen ihre Umsetzung. Seit 2006 werden die Gebäude nach Plänen des Architekturbüros Brenne stufenweise denkmalgerecht und energetisch saniert. Führungen: Sonnabend und Sonntag jeweils um 13 Uhr. Treffpunkt: Dorfplatz

Ein Klassiker: das Studentendorf Schlachtensee Jürgen Ritter/imago

Wohnungsneubau Feldberger Ring

Im Feldberger Ring 18–20 in Hellersdorf wurde für eine Wohnungsbaugenossenschaft ein Haus mit 53 Mietwohnungen realisiert. Der Neubau ergänzt ein Wohnensemble aus den 70er-Jahren, dessen Zeilenbauten einen von einer kleinen Straße geteilten Hof auf allen Seiten fassen. Der Neubau ist ebenfalls als Zeile entlang dieser Straße angeordnet. Dadurch blieb möglichst viel grüne Hoffläche erhalten und wurde nicht bebaut. Die Wohnungen sind unterschiedlich groß und über drei Treppenaufgänge zu erreichen. Alle Wohnungen haben eine Loggia. Die Hälfte von ihnen ist barrierefrei. Der Entwurf stammt vom Büro Steiner Weißenberger Architekten. Führungen nur durch die öffentlichen und halb öffentlichen Bereiche, nicht durch die Wohnungen: Sonnabend um 15 Uhr und 16.30 Uhr. Treffpunkt: Mittlerer Hauseingang, barrierefreier Zugang