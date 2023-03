Protest gegen Tesla in Berlin: linksextreme Aktion zum Weltwassertag

Protestaktion vor der Tesla-Filiale an der Mall of Berlin.

Protestaktion vor der Tesla-Filiale an der Mall of Berlin. Benjamin Pritzkuleit

Dieses Mal sind es nicht die Klima-Kleber, die sich zu dieser nicht angemeldeten Aktion versammelt haben. Es ist die Interventionistische Linke, die sich in Berlin-Mitte versammelt hat. Est Dienstagmorgen gegen zehn Uhr - ein Tag vor dem Weltwassertag. Und genau der ist der Anlass für diese Aktion: Diese Gruppe, die vom Verfassungsschutz als linksextrem beobachtet wird, will gegen einen der größten neuen Wasserverbraucher der Region Berlin-Brandenburg angehen: Die Tesla-Fabrik im ostbrandenburgischen Grünheide, gleich neben dem Berliner Ring. Seit fast genau einem Jahr lässt dort der Milliardär Elon Musk die Elektro-Autos seines US-Konzerns herstellen. Die erste europäische Produktionsstätte verbraucht so viele Wasser wie eine mittlere Kleinstadt. Ausgerechnet in einer Region, die seit Jahren unter Wasserknappheit leidet.

Punkt 10:30 Uhr stürmt ein halbes Dutzend schwarz vermummter Leute mit Transparenten und Plakaten zu der Tesla-Filiale an der Mall of Berlin gegenüber dem Bundesfinanzministerium. Sie kleben ein paar Plakate mit brennenden Wäldern und verdorrten Landschaften an die Tür und halten ein Transparent in die Höhe „CARpitalismus abwracken“. Sprecherin Lou Winters gesagt: „Berlin braucht keine Luxuskarren , sondern kostenlosen ÖPNV.“ Nach zwei Minuten rennen die schwarz vermummten Gestalten weg.

Der US-Konzern ist mit 10.000 Mitarbeitern Brandenburgs größter Industriearbeitgeber. Langfristig sollen es 12.000 Mitarbeiter werden. Derzeit laufen nach Firmenangaben 4000 Autos pro Woche vom Band, das sind etwa 200.000 Fahrzeuge pro Jahr.

„Regierung als Tesla-Lobbyist“

Die Aktion der linksextremen Gruppe steht unter dem Motto „Kein Liter Wasser mehr für Tesla“. Sie finden es bezeichnend, dass Tesla ausgerechnet am Weltwassertag mit der Produktion begann. „Das vergangene Jahr bestätigt, dass Teslas E-Autos das Wasser und die Umwelt Brandenburgs und Berlins gefährden", sagte eine Sprecherin. E-Autos seien keine Lösung: Auch beim Lithium-Abbau, zum Beispiel in der chilenischen Atacama-Wüste, werden tausende Liter Wasser für Greenwashing-Konzerne verschwendet. Die -Gruppe will mit der Aktion ein Zeichen setzen gegen die Zerstörung der Lebensgrundlagen. Sie fordert einen ausgebauten, kostenlosen ÖPNV als Lösung für die Mobilitätswende.

Am Tesla-Werk in Grünheide wird noch immer gebaut. Patrick Pleul/dpa

Die Wassertafel Berlin-Brandenburg wirft der Potsdamer Landesregierung vor, dass sie wie ein „Lobbyist von Tesla“ auftrete. „Statt Anbiederung und vorauseilenden Gehorsam wäre es die Aufgabe der Landesregierung, ihre demokratische Kontrollhoheit wahrzunehmen“, sagte Ulrike von Wiesenau: „Es hat einen fahlen Beigeschmack, wenn Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sich bei seinem Besuch des US-Tesla-Werks in Austin (Texas) mit Fangehabe im Werks-T-Shirt zeigt und von einer „Freundschaft“ spricht.“ Sie hält es für fragwürdig, dass Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) Tesla-Chef Elon Musk in einem Schreiben seine unbedingte Unterstützung bei der Lösung von Wasserproblemen in Grünheide zusichert habe. Dabei verhandelten doch Gerichte gerade die Eingaben von Umweltschützern.