Damit haben Beobachter schon gerechnet. Jetzt ist es so weit: Die Letzte Generation hat für diesen Montagnachmittag eine Blockade der Friedrichstraße in Mitte angekündigt. Der Senat hatte den Abschnitt zwischen der Leipziger und der Französischen Straße, den das Bezirksamt Mitte Ende Januar für Kraftfahrzeuge sperren ließ, in der Nacht zu Sonnabend wieder für Autos freigegeben. Dagegen richtet sich die angekündigte Aktion.

„Das Zentrum Berlins war mal ein Ort, von dem aus Zukunft gedacht und gelebt wurde“, teilte die Organisation mit. Nun ließ der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) das für Fußgänger geöffnete Teilstück wieder für Autos öffnen. Er zeige damit: „Der fossile Alltag ist alles, was ihn interessiert, Schutz der Lebensgrundlagen: Fehlanzeige. Unterstützer:innen der Letzten Generation werden ab 15.30 Uhr ihren Protest dagegen auf die Straße bringen. Entschlossen und friedlich. Wir befinden uns in einem Klimanotstand, der keinen Aufschub duldet“, heißt es.

Die Elterngruppe „Jetzt oder Nie – Eltern gegen die Fossilindustrie“ werde sich mit einer Aktion an dem Protest beteiligen, geht aus der Mitteilung weiter hervor. Die Gruppe werde Bobbycars über die Friedrichstraße ziehen. Die Plastikfahrzeuge stünden stellvertretend für Kinder im Straßenverkehr. „Die Bobbycars werden von den als Manja Schreiner und Kai Wegner verkleideten Eltern mit Besen und Schneeschaufel weggefegt – ein Sinnbild für die Verkehrspolitik der CDU“, so die Letzte Generation.

„Die Verkehrswende wird abgebremst, bevor sie wirklich begonnen hat“, sagte Petra Nielsen, eine der teilnehmenden Mütter. „Das Erreichen von Klimazielen, saubere Luft in der Stadt und Verkehrssicherheit für unsere Kinder scheinen nicht zu zählen. Wir fordern eine menschengerechte Stadt statt Vorfahrt für Autos.“

Senat plant Masterplanverfahren für die historische Mitte

Während die Treibhausgasemissionen in Deutschland seit dem Jahr 1990 stark gesunken seien, habe es im Verkehrssektor bisher kaum eine Verbesserung gegeben. Der Anteil des Verkehrs an den Gesamtemissionen ist seit 1990 von etwa 13 auf 19,4 Prozent im Jahr 2021 gestiegen, so die Letzte Generation.

In der Pressemitteilung der Letzten Generation ist angegeben, dass Wegner den rund 500 Meter langen Abschnitt an diesem Montag für Autos öffnen ließ. Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) ließ die Barrieren aber wie angekündigt bereits in der Nacht zu Sonnabend wegräumen. Sie hat bekräftigt, dass im Herbst ein Masterplanverfahren beginnt, in dem es um die Gestaltung der historischen Mitte Berlins gehen soll. Es sei nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dass der Kraftfahrzeugverkehr auf der Friedrichstraße wieder eingeschränkt wird. Schreiner betonte aber, dass Anrainer an dem Verfahren beteiligt werden sollen. Sie sahen die bisherige Sperrung skeptisch.