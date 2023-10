Die Säulen des Brandenburger Tors erheben sich über dem Pariser Platz – noch immer in Orange. Die Farbe wirkt inzwischen zwar etwas ausgebleicht, aber sie sollen eingefärbt bleiben: jedenfalls nach dem Willen der Mitglieder der Letzten Generation. Sie haben das Berliner Wahrzeichen vor einem Monat orange eingefärbt – mit umgebauten Feuerlöschern voller Farbe.

Am Donnerstag drohte die umstrittene Klimaschutzorganisation Letzte Generation in einer Mitteilung mit weiteren Farbattacken auf das Tor. Darin schreiben die Klimaaktivisten: „Egal, ob mit Feuerlöschern, Farbeimern oder Pinseln – wir werden das Brandenburger Tor immer wieder orange färben.“

Bildstrecke

Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben das Brandenburger Tor mit oranger Farbe angesprüht. Paul Zinken/dpa Eine junge Frau fotografiert die orange gefärbte Säule aus der Nähe. Emmanuele Contini Das Brandenburger Tor muss mit Hochdruckwasser gereinigt werden. Dafür sind auch zwei Hebebühnen im Einsatz. Emmanuele Contini Für viele Besucher sind die bunten Säulen des Brandenburger Tors ein interessantes Fotomotiv. Emmanuele Contini Trotz Reinigungsfirma und Hebebühnen sollen die Reinigungsarbeiten am Brandenburger Tor noch einige Tage dauern. Emmanuele Contini Am Montag sind auch viele Fernsehsender vor Ort und berichten über die Protestaktion der Letzten Generation. Emmanuele Contini Das Brandenburger Tor war am Montag wegen der Reinigungsarbeiten teilweise für den Verkehr gesperrt. Emmanuele Contini Der Sandstein des Brandenburger Tors wird mit der Hilfe von Hochdruckwasser von der Farbe befreit. Emmanuele Contini Am Montag ist der Pariser Platz voller Touristen. Emmanuele Contini 1 / 9

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Sie sehen es so: Die Menschen könnten nun nicht das Tor anschauen, ohne an die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung zu denken. Die Aktion soll nach Ansicht der Aktivisten daran erinnern, dass Wandel möglich ist.

Ganz anders sieht es unter anderem der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU). Er sagt kurz nach der Farbattacke: „Mit diesen Aktionen beschädigt diese Gruppe nicht nur das historische Brandenburger Tor, sondern auch unseren freiheitlichen Diskurs über die wichtigen Themen unserer Zeit und Zukunft.“ All jene, die es mit dem Klimawandel ernst meinen, müssten sich von dieser Gruppe und solchen Aktionen distanzieren.

Doch die Letzte Generation zeigt sich weiterhin unbeirrbar. In der Mitteilung heißt es: „Mit den zahlreichen Spekulationen dazu, bis wann das Brandenburger Tor wieder frei von oranger Warnfarbe ist, können wir aufräumen: Das Brandenburger Tor bleibt orange.“

Hebebühne und Feuerlöscher

Mit einer Hebebühne und Feuerlöschern hatten Teilnehmer der Letzten Generation am 17. September das Wahrzeichen Berlins mit oranger Farbe besprüht. Die Polizei nahm damals 14 Klimaaktivisten fest. Nach der Aktion wurden Stimmen laut, das Brandenburger Tor sei nicht gut genug geschützt. In dieser Woche gab es Polizeischutz. Am Vormittag stehen Polizisten in voller Montur vor dem Eingang zum U-Bahnhof. Die Frage, ob sie wegen einer Demonstration hier seien, verneinen sie.

Es war bereits begonnen worden, die Säulen zu reinigen. Das Verfahren mit Hochdruckreinigern und Wasser wurde Ende September unterbrochen. Das Brandenburger Tor besteht aus mehreren Arten von Sandstein, in den alten ursprünglichen Sandstein konnte die Farbe tiefer eindringen, sagt Sprecherin Marlen Koenecke vom Berliner Immobilienmanagement (BIM). An einzelnen Probeflächen wurden verschiedene Verfahren getestet.

Voraussichtlich müsste eine Kombination dieser Verfahren angewendet werden, gibt das BIM auf seiner Website bekannt. Da das Brandenburger Tor für die Arbeiten stellenweise eingerüstet werden muss, rechnet das BIM mit „Kosten im sechsstelligen Bereich“. Auch nach Angaben des Senats soll die Reinigung mehr als 100.000 Euro kosten. Berlin will sich das Geld von der Gruppe zurückholen.

Aktivisten der Gruppe Letzte Generation haben die Weltzeituhr am Alexanderplatz orange eingefärbt. Paul Zinken/dpa

Am Montag hatten Mitglieder der Letzte Generation zum Semesterbeginn Gebäude der Technischen Universität und der Freien Universität ebenfalls großflächig mit oranger Farbe besprüht. Am Dienstag folgte dann die Farbattacke auf die Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz. Ein neuerlicher Angriff auf ein weiteres Wahrzeichen dieser Stadt. Mit Farbe aus vier Feuerlöschern hatten die Aktivisten die bekannte Touristenattraktion fast komplett orange eingefärbt, auch die Säule, auf der die Uhr steht.

Wieder war die Ablehnung sehr groß. Wieder äußerste sich der Regierende Bürgermeister und sagte: „Das Maß ist übervoll.“ Die Polizei der Stadt habe genug damit zu tun, die jüdischen Einrichtungen der Stadt wegen des Kriegs zwischen Hamas und Israel zu schützen. „Und während dieser Belastung begehen Straftäterinnen und Straftäter der sogenannten Letzten Generation Sachbeschädigungen, Nötigungen – Straftaten“, sagte Wegner.

Inzwischen ist die Weltzeituhr wieder gereinigt und überraschend sauber. Nirgends sind Spuren von Orange. Am Donnerstagmorgen war die Letzte Generation wieder aktiv an anderen Stellen in Berlin. Die Klima-Kleber blockierten die A100. In der nächsten Woche sollen die Proteste in Berlin laut einer Sprecherin der Letzten Generation „wieder intensiviert“ werden. Weitere Farbproteste und Autobahnblockaden seien geplant.



Außerdem soll am Sonnabend eine „Massenblockade“ auf der Straße des 17. Juni stattfinden. Da stellt sich die Frage: Ist als Nächstes die Siegessäule orange?