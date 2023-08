Auf der jährlichen Demonstration in Berlin für die Legalisierung stoßen die Schritte der Bundesregierung auf Kritik. Touristen bestaunen das Spektakel.

Die jährliche Hanfparade führte nach einer Auftaktkundgebung am Alexanderplatz durch die Innenstadt ins Regierungsviertel. Am Abend gab es eine Abschlusskundgebung, wieder am Alexanderplatz. AFP