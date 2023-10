An diesem Vormittag bekommt Eva Bell zehn lange weiße Rettiche überreicht. Sie ist Abteilungsleiterin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mit einem Körbchen steht sie am Mittwoch vor dem Gebäude in Berlin-Mitte und stellt sich quasi im Auftrag der Regierung einer Art Mini-Demonstration: 20 Leute vom Bündnis Lebensmittelrettung sind gekommen, um gegen die Verschwendung von Nahrungsmitteln zu protestieren. Sie überreichen einen Rettich nach dem anderen an die Regierungsbeamtin.

Zehn Exemplare packt sie in ihr Körbchen. Es sind ganz besondere Rettiche: gerettete Rettiche. Die kleinen Zettel, die am Wurzelgemüse hängen, sind keine Preisschilder, sondern beinhalten zehn Forderungen an das Landwirtschaftsministerium, damit dieses ambitionierter gegen Lebensmittelverschwendung vorgeht.

Es gibt verschiedene Protestformen: Großdemos wie etwa am 1. Mai oder von Fridays for Future. Es gibt unangemeldete Aktionen wie die der Klimakleber und es gibt Mini-Demos. Sie folgen einem festen Ablauf: Bestimmte Organisationen versammeln sich mit ein paar Leuten vor einem Regierungsgebäude. Meist als Demo angemeldet. Dann machen sie Lärm oder andere Aktionen, die gut gefilmt werden können und medientauglich sind. Manchmal kommen Regierungsvertreter dazu. Es ist ein Ritual. Wer es beobachtet, fragt sich: Bringt diese Form des Protests etwas?

Symbolischer Protest: Eva Bell vom Ministerium bekommt von Hanna Legleitner die Forderungen der Lebensmittelretter überreicht. Volkmar Otto

Das hoffen zumindest die Lebensmittelretter. Es ist eine Vereinigung verschiedener Umweltorganisationen, darunter auch die Deutsche Umwelthilfe, der WWF und die Tafel Deutschland. Das Bündnis fordert verbindliche Reduktionsziele für Lebensmittelverschwendung, mehr Kontrollinstanzen sowie die Abschaffung ästhetischer Standards für Lebensmittel. Das heißt, dass auch krumme Gurken verkauft werden dürfen.

Heike Vesper, Vorständin beim WWF, überreicht einen Rettich und betont, wie wichtig es sei, die Lebensmittelverschwendung in Deutschland bis 2030 zu halbieren. „Dieser Salat ist doch noch gut. Und dieser Schokoriegel hier: Sein Mindeshaltbarkeitsdatum ist vielleicht erreicht, aber man kann ihn noch problemlos essen“, sagt Vesper und zeigt auf ein kleines aufgebautes Büfett aus geretteten Lebensmitteln. Dort darf Eva Bell mit ihrem Körbchen noch mal zugreifen – und probieren. Ein Radieschen geht noch.

Eva Bell lässt sich auf den Spaß ein. Trotz herbstlicher Temperaturen und der Dringlichkeit der Forderungen bleibt die Atmosphäre warmherzig. Die Veranstaltung soll auch gar nicht als klassische Demo verstanden werden, sondern eher als symbolische Geste. Das Thesenpapier war im Vorfeld schon geschrieben und der Inhalt dem Ministerium wohl bewusst. Denn Eva Bell reagiert gelassen auf die Forderungen und scherzt: „Ich habe ein paar Rettiche abzugeben!“

Mahnwache von zwei Frauen

Ohne Übergang kommt an diesem Tag die nächste Aktion. Kurz vor 12 Uhr packen die Demonstranten ihre Sachen und machen Platz für die nächste Demonstration. Eine Mahnwache zum Thema „Tiertransporte in Drittländer“ ist angemeldet. Nadine Miesterek von der Tierschutzorganisation Vier Pfoten rollt ein Banner aus. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat steht sie vor dem Ministerium. Nicht nur der Einsatz gegen die Tiertransporte ist ihr als Demonstrantin wichtig, sondern ihre eigene direkte Präsenz in der Mittagspause vor dem Ministerium. „Ich will, dass man über uns stolpert“, sagt sie.

Mit ihrer Kollegin Julia Venus von der Tierschutzorganisation Animal Equality sind sie nur zu zweit. Sie lassen sich vom regen Andrang nicht beirren. Sie packen das Banner aus und stellen Grabkerzen auf die Treppen des Ministeriums. Trotz fehlender Unterstützung stellen sie sich souverän vor das Gebäude und halten ihre Schilder hoch. 20 Minuten später stehen sie noch immer da. Allein.

Was bezwecken solche kleinen Demonstrationen, die am Ort wenig öffentliches Interesse auf sich ziehen? Die Organisatoren setzen darauf, dass die Reaktionen zu ihren Filmen in den sozialen Netzwerken für mehr Aufmerksamkeit sorgen. Doch das digitale Echo auf die Aktion des Bündnisses Lebensmittelrettung im Rahmen der Aktionswoche „Deutschland rettet Lebensmittel! 2023“ einen Tag später sind verhalten. Am Morgen danach wurde der passende Beitrag auf dem X-Account der Deutschen Umwelthilfe 1680-mal angezeigt und nur 38-mal gelikt. Das entsprechende Video auf Instagram wurde 120-mal gelikt.



Es geht also nicht allein um die analoge Demonstration auf der Straße, sondern auch um ihre digitale Präsenz, die Aufmerksamkeit generieren und Signale senden soll. Eine Demonstration, egal wie klein sie ist, braucht wenigstens eine starke digitale Präsenz, um in der Wahrnehmung groß zu werden. Und der Weg zu TikTok beginnt dann manchmal eben doch ganz klein auf der Straße – so zumindest die Hoffnung.