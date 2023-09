Ein teures schwarzes Auto fährt dicht an das Banner mit der Aufschrift „Letzte Generation vor den Kipppunkten“ heran, das den Protestzug abschließt. Eine Frau stellt sich direkt vor die Motorhaube, sodass sie darauf fast zum Sitzen kommt. Der Fahrer springt aus seinem Benz, stellt sich direkt vor die Frau und gestikuliert wild. Er ist im Vergleich zu der älteren Dame groß und kräftig. Sofort eilen andere Aktivisten zu ihr und filmen die Situation. Der Autofahrer ist offenbar der Meinung, an seinem Wagen sei ein Kratzer.

Der unangemeldete Protestmarsch kriecht langsam vom Wittenbergplatz aus in Richtung Adenauerplatz. Kriecht, weil die Klimaaktivisten der Letzten Generation betont langsam laufen. Sie wollen an diesem Sonntag ihre Solidarität mit den 27 Menschen zeigen, die wegen ihrer Klebeaktionen in Bayern in Präventivhaft sitzen. An ihren Warnwesten haben sie mit Klebeband Fotos der Gefangenen befestigt. Manche Aktivisten haben Kinder mitgebracht, etwa ein Drittel schiebt Fahrräder. Der Aufruf zum Protest wurde erst am vorigen Tag auf Twitter gepostet. Zu Beginn des Marschs ist noch keine Polizei am Platz.

Die 42-jährige Lydia Herms ist aufgeregt. Sie ist zum ersten Mal bei einer unangemeldeten Demonstration. „Ich finde es empörend, dass die Menschen in Präventivhaft sitzen“, sagt sie. „Der Hass bei Twitter ärgert mich maßlos.“ Herms hat viele Fragen, bevor es losgeht: „Wie geht ihr mit Kommentaren um, wie etwa, dass 30 Tage Haft nicht genug sind? Wie lang ist die Strecke? Rechnet ihr mit Polizei?“ Mit Polizei rechnen sie, erklärt eine Aktivistin, „für schützende Maßnahmen“.

Eine Rednerin erklärt, dass die Haft in Bayern „willkürlich und völlig verhältnislos“ sei. Von den Menschen, die auf der Straße saßen, würden manche laufen gelassen oder bekämen einen Platzverweis, andere würden dagegen eingesperrt. Etwa dreißig Menschen hören ihr zu und lachen beim Wort „Sekundenklebermitführverbot“ laut los. „Nach München werden wir unsere neue Protesthochburg in Berlin bauen“, sagt die Rednerin.

Die Letzte Generation kündigte ab dem 13. September groß angelegte Blockaden in der Hauptstadt an. Die Bewegung will mehr Menschen denn je für den „Wendepunkt Herbst“ mobilisieren. Die Aktionen sollen bis Weihnachten anhalten, falls die Regierung nicht auf die Forderungen eingeht.



Zuletzt waren die Straßenblockaden, Klebe- und Sprühaktionen der Letzten Generation auf viel Gegenwind gestoßen. Laut Umfragen lehnen die meisten Deutschen derzeit die Proteste der Umweltaktivisten strikt ab. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey beurteilen insgesamt 79 Prozent der Befragten die Klima-Aktionen als „eher falsch“ oder „eindeutig falsch“.

Viele der Teilnehmenden sind schon älter. Mit Klebeband befestigen sie gegenseitig Fotos an ihren Westen. Maria Häußler

Als der Zug sich in Bewegung setzt, nehmen manche Autofahrer die Hand gar nicht mehr von ihrer Hupe oder fahren dicht auf. Auch auf dem Gehsteig sind in Mitte eher wenig Unterstützer unterwegs. Ein Teenager mit Jogginghose reckt die Faust in die Luft und ruft „Benziner ist besser als Elektro“, ein anderer Junge sagt: „Ich will sehen, wie die von der Straße gezogen werden.“ Viele filmen nur und schauen zu. Eine Person mit Warnweste verteilt Flyer und diskutiert mit ihnen. Auch am Rand des Demonstrationszuges kommt es immer wieder zu Gesprächen mit Passanten.

„Ich würde mich an den Bundestag kleben“, sagt der 18-jährige Ahmet. „So hat die ganze Bevölkerung nur Hass gegen euch“, fügt sein Freund hinzu. Ein Aktivist bleibt stehen und entgegnet, dass sie auch im Regierungsviertel protestiert haben, das aber „nicht öffentlichkeitswirksam“ sei. Die drei sprechen ein paar Minuten und finden einen gemeinsamen Nenner: Es passiere politisch zu wenig. „Wir haben Olaf Scholz an der Backe, kein Wunder!“, sagt Ahmet. Alle lachen.

Die Menschen auf der Straße atmen spürbar auf, als nach etwa einer Viertelstunde Marsch die Polizei anrückt. Die Beamten sorgen für Abstand zwischen den Streitparteien, das Hupkonzert rückt in den Hintergrund. Ein Aktivist gibt sich als „Sprachrohr“ des Protestmarsches aus und erklärt, welche Route sie gehen wollen. Die Forderung der Polizei ist Kooperationsbereitschaft und dass die Protestler schneller vorwärtsgehen. Ein paar Minuten später verkündet eine Polizistin, dass das Tempo immer noch deutlich zu langsam sei. Also gehen sie ein bisschen schneller.