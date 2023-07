Der Angeklagte feierte am Brandenburger Tor Silvester. Dann soll er eine brennende Feuerwerksrakete aufgehoben und in die Menschenmenge geworfen haben.

Die Polizistin beugt sich nach vorn und hebt eine imaginäre Feuerwerksrakete vom Boden auf. Mit dem Arm zeichnet sie einen Halbkreis von unten in Richtung des Angeklagten und lässt los. „Es war eine flüssige Bewegung“, sagt sie zur Richterin. So soll der 22-jährige Mustafa R. am Silvesterabend 2022 einen Feuerwerkskörper aufgehoben und in die Menschenmenge am Platz des 18. März hinter dem Brandenburger Tor geworfen haben. Danach nahm ihn die Polizistin, die nun als Zeugin geladen ist, fest.

Laut Anklageschrift nahm Mustafa R. Körperschäden billigend in Kauf. Deshalb steht er nun wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion in Tateinheit mit versuchter schwerer Körperverletzung vor dem Amtsgericht Tiergarten. Die Richterin lässt gleich zu Anfang durchblicken, dass sie kein Verständnis für die Tat hat: „Wo soll das hinfliegen?“, fragt sie. „In die Luft“, antwortet der Angeklagte. „Und dann? Da ist doch ein Stab dran“, erwidert die Richterin.

In der Silvesternacht vom 31. Dezember 2022 auf den 1. Januar 2023 kam es in verschiedenen deutschen Städten zu Ausschreitungen und Angriffen auf Einsatzkräfte. Die sogenannten Silvesterkrawalle sorgten wochenlang für Schlagzeilen, besonders die Sonnenallee in Berlin-Neukölln stand im Fokus der Berichterstattung. Der nun verhandelte Fall spielte sich am Brandenburger Tor ab und laut der Zeugenaussage der Polizistin hat der Angeklagte nicht auf bestimmte Personen gezielt.

Der Angeklagte trägt Turnschuhe und hat eine Sporttasche dabei. Seine dunklen Haare sind an den Kopf gegelt. Mustafa R. macht zurzeit eine Ausbildung zum Gerüstbauer. Er sagt, er habe über den Tag verteilt eine Flasche Wodka mit Saft gemischt getrunken und könne sich nicht mehr ganz genau an das Geschehen erinnern. Er habe die Feuerwerksrakete so gehalten, dass sie in die Luft starten sollte. Er habe nicht beabsichtigt, Menschen zu gefährden.

Ob Pyrotechnik am Brandenburger Tor verboten war, bleibt unklar

Ob der Bereich rund um das Brandenburger Tor zur Verbotszone für Pyrotechnik erklärt war, wissen weder Richterin noch Staatsanwalt oder Polizistin mit Sicherheit. Die Polizistin sagt aber aus, dass die Polizei am Platz über Lautsprecher mehrmals darauf hinwies, keine Feuerwerkskörper zu zünden. Laut einem Bericht des RBB war das Areal um das Brandenburger Tor keine „echte Pyro-Verbotszone“, auf der Silvesterfeier auf dem Pariser Platz sei das Abbrennen von Knallkörpern dagegen verboten gewesen.

Die Polizistin berichtet, dass die Menschen am Platz des 18. März sich kurz vor Mitternacht so organisiert hätten, dass in ihrer Mitte eine kreisförmige Zone frei blieb, in die sie Feuerwerkskörper warfen. „Die Lage war unübersichtlich“, sagt sie. „Mehrere Menschen haben sich gegenseitig abgeworfen.“ Mustafa R. habe sie im Blick behalten, nachdem er die brennende Rakete aufhob und warf, er habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Der Verteidiger fragt, ob es sein könne, dass der Angeklagte lediglich für seine eigene Sicherheit sorgen wollte. Das kann die Zeugin nicht ausschließen – doch die Richterin führt an, er hätte sie in diesem Fall auch austreten können.

Der Staatsanwalt kommt zu dem Schluss, dass es sich nicht um einen minderschweren Fall handele und deshalb die Mindeststrafe ein Jahr betrage. Er beantragt ein Jahr und zwei Monate auf Bewährung, unter Berücksichtigung, dass der Angeklagte enthemmt durch den Alkohol und geständig war.



Der Verteidiger stockt bei seinem Plädoyer und widerholt sich. „Es war Silvester. Jeder macht’s“, sagt er mehrmals. „Meines Erachtens schießt man hier ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen.“ Das sieht die Richterin anders, wie sie in ihrer Urteilsbegründung noch einmal betont. „Das ist eine gefährliche Tat!“, sagt sie. „Dort waren Familien mit Kindern.“



Auch das Argument des Verteidigers, dass es eher unwahrscheinlich sei, dass handelsübliche Böller zu schweren Verletzungen führen, lässt die Richterin nicht gelten. Der Angeklagte habe nicht gewusst, was das für ein Feuerwerkskörper war, den er aufgehoben und geworfen hat. Und dass er ihn in die Menge geworfen hat, davon sei sie überzeugt. Deshalb verurteilt sie Mustafa R. zu einem Jahr auf Bewährung.