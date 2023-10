Seltsamer Prozess in Berlin: Drei Polizisten, kriminelle V-Leute und ein Maschinengewehr

Es heißt, dass es zu wenige Polizisten gibt. Es heißt, dass die Justiz überlastet ist. Derzeit läuft vor dem Amtsgericht Tiergarten ein Prozess, der zeigt, was Personalmangel, Überlastung und schlechte Führung in Berlin anrichten.



Drei Berliner Polizisten sitzen seit sechs Jahren tatenlos zu Hause. Sie sollen gemeinsame Sache mit Drogendealern gemacht haben. Die Straftaten während ihres Dienstes sollen sich vor sieben Jahren ereignet haben – im Jahr 2016. Erst jetzt kam es zum Gerichtsverfahren. Von den vielen Vorwürfen wie etwa Bestechlichkeit oder Unterschlagung ist nicht mehr sehr viel geblieben, Zeugen können sich nicht mehr erinnern oder sind nicht mehr erreichbar.

Das sind die Vorwürfe: Unter anderem sollen zwei der beschuldigten Polizisten zwei Drogendealer bei der Festnahme in einem U-Bahnhof verletzt haben – Körperverletzung im Amt. Zwei von ihnen sollen einen Dealer vor einer anstehenden Durchsuchung gewarnt haben. In einem anderen Fall soll einer der Polizisten es unterlassen haben, einen polizeibekannten Dealer festzunehmen, obwohl er beobachtet habe, dass dieser Heroin verkaufte. Bei einem der Beamten wurde im Schrank Heroin gefunden.

Die Suspendierung der angeblich korrupten Polizisten ging 2017 durch die Medien. Das für die Verfolgung von Korruptions- und Polizeidelikten zuständige Dezernat 34 im Landeskriminalamt (LKA) hatte zuvor Wohnungen und Diensträume der Beschuldigten durchsucht.

Der Richter bittet die Staatsanwalt, ihre Arbeit zu machen

Seit ihnen vor sechs Jahren das Verbot der Amtsausübung ausgesprochen wurde, warten die Brüder Roger und Gregor M., beide inzwischen 47 Jahre alt, und Sven W. (34) daheim bei verminderten Beamtenbezügen darauf, dass Recht gesprochen wird. Kurz vor der Verjährung der Taten, die ihnen vorgeworfen werden, erhob die Berliner Staatsanwaltschaft am 11. Januar 2022 Anklage. Davon, dass die Beamten für das Verraten von Razzien Geld kassiert hätten, findet sich in der Anklage nichts mehr.

Vom 13. Januar 2023 - ein weiteres Jahr verging - datiert der Eröffnungsbeschluss des Amtsgerichts Tiergarten. Seit dort im September endlich die Hauptverhandlung vor einem erweiterten Schöffengericht begann, gab es fünf Verhandlungstage. Mehrere Zeugen wurden inzwischen gehört.

Gregor M., der Polizist, der es unterlassen haben soll, gegen einen Dealer zu ermitteln, wurde vor Gericht von einem Kollegen entlastet. Das hätte schon früher geschehen können. Doch er und andere Kollegen waren dazu in den vergangenen sieben Jahren nicht vom LKA 34 vernommen worden. Vor Gericht sagte er auch, dass die Beamten ihre Einsätze dokumentieren müssen. Nach der Dokumentation für diesen Tag hatte die Ermittlungsführerin aber nicht gefragt. Das erledigte dann der Vorsitzende Richter sieben Jahre später. Er bat die Staatsanwaltschaft, bei der Polizei das Einsatzdokument zu besorgen.

Der Heroin-Dealer, den Roger M. und Sven W. im U-Bahnhof Bayerischer Platz festgenommen hatten, redete widersprüchlich und behauptete, geschlagen worden zu sein. Es sagte eine Frau aus, die damals bei ihm und seinem Komplizen Heroin gekauft hatte und am Ort gegen die aus ihrer Sicht gewalttätige Festnahme protestiert hatte. Erhärtet werden konnte der Vorwurf der Körperverletzung im Amt durch weitere Zeugen nicht.

Ansonsten hieß es von vielen Zeugen: Das sei so lange her, man könne sich nicht erinnern. Als Zeuge geladen war ein Polizist, der damals im LKA Vertrauenspersonen (VP) führte. VP, im Volksmund V-Leute genannt, entstammen der kriminellen Szene und geben der Polizei Tipps. Die Spitzel werden je nach Wert der Info von der Polizei bezahlt. Der Polizist sagte, dass im März 2015 eine VP von einem Heroin-Dealer berichtet hatte. Dieser habe Kontakt zu einem Zivilpolizisten gehabt. Er habe ihm Bargeld übergeben, um im U-Bahnhof Bayerischer Platz „nicht der Strafverfolgung ausgesetzt zu werden“.

Anfang 2016 habe eine zweite VP berichtet, wie der Dealer Geld an den Zivilpolizisten übergeben habe. Irgendwann sei eine zweite Gruppe aufgetaucht und habe ebenfalls Geld an die Polizisten gezahlt. Diese Erkenntnisse leitete der VP-Führer an das LKA weiter. Damit waren die Ermittlungen angestoßen.

Weitere Informationen kamen nicht von der VP. „Es gab einen Kontaktabbruch“, sagte der Zeuge. Ob sich beide V-Leute kannten, wusste der Polizist nicht. Und was sie von der Polizei als Informationshonorar bekamen, durfte er nicht sagen.

Große Erinnerungslücken

Die belastenden Angaben der bezahlten Polizeispitzel konnten offenbar durch monatelange Telefonüberwachung und Observation der Beschuldigten nicht bestätigt werden. Vor Gericht sagte zum Beispiel eine Beamtin als Zeugin aus, die zweimal bei der Live-Überwachung des Telefons eines der Beschuldigten ausgeholfen hat. An den Inhalt erinnert sie sich nicht mehr. Aber etwas Wichtiges könne nicht dabei gewesen sein, sagte sie. Sie würde sich daran erinnern.

Die Polizistin schilderte auch, wie sie und ihre Kollegen eines Morgens um sechs an der Wohnung von Sven W. klingelten. Wie seine aus dem Schlaf gerissene Frau öffnete. Wie die Beamtin den Durchsuchungsbeschluss überreichte mit den Tatvorwürfen Korruption, Bestechlichkeit, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Und wie sich W. mit dem Beschluss in der Hand am Türrahmen zu Boden sinken ließ, um den Beschluss zu erfassen. Wie seine Frau Gleichgewichtsstörungen bekam und gestützt werden musste. „Ich kann mich aber an vieles nicht mehr erinnern“, sagte die Beamtin bei Gericht.

Doch an das gefundene Geld erinnerte sie sich, an die vielen kleinen Scheine. Laut Beschlagnahmeprotokoll hatten die Polizisten in einer Jacke 1450 Euro in zwei Bündeln gefunden. Die Erklärung des beschuldigten Kollegen, das sei die gemeinsame Urlaubskasse, fand die Beamtin nicht ungewöhnlich. Ungefragt lobte sie dann plötzlich die Ermittlungsführerin im LKA 34 und sagte: „Ich schätze sie als sehr gute Ermittlerin.“

Diese Ermittlerin, der die Anwälte unterstellen, dass sie voreingenommen sei, kann nicht bei Gericht erscheinen. Sie ist schwer krank. Auch ein anderer wichtiger Zeuge ist aus Krankheitsgründen nicht erreichbar.

Die Tondatei der Telefonüberwachung liegt bis heute nicht vor

Durchsucht wurde auch die Wohnung von Gregor M. Ein Beamter, der an den Ermittlungen beteiligt war, saß nun auf dem Zeugenplatz. Er war bei der Durchsuchung dabei. Daran erinnern konnte er sich nur dürftig. Der Richter hielt ihm das Beschlagnahmeprotokoll vor: Handys von Motorola, Samsung, USB-Sticks … „Wenn das so von mir unterschrieben ist, dann war das so“, sagte der Zeuge, der auch „an der Verschriftlichung“ der Telefonüberwachungs-Aufzeichnungen beteiligt war. Dies findet sich in den Akten der drei Anwälte. Die Tondatei der Gespräche wurde vom LKA jedoch bis heute nicht nachgeliefert. Warum?

„Ich kann mir nur ein Bild machen, wenn ich die Telefonüberwachungs-Aufzeichnung selbst höre“, sagte Horst Eitner, der Anwalt von Sven W. Es sei problematisch, dass lediglich der Zeuge aus seiner Wahrnehmung heraus das Telefongespräch gefiltert wiedergab. Eitner sprach von einem ungeheuerlichen Vorgang. Denn der Vorwurf des Geheimnisverrats stütze sich bei seinem Mandanten ausschließlich auf die Telefonüberwachung – die nur als schriftliches Dokument vorliege.

Ähnlich ging es ihm mit dem Beschluss des Richters, dass die Ergebnisse der Ermittlungsführerin vom LKA 34, die wegen ihrer Krankheit nicht befragt werden kann, beim nächsten Mal vorgelesen werden sollen. Die Verteidiger argumentierten, dass es nur die gefilterte Version der Ermittlerin gebe und sie deshalb den Weg nicht nachvollziehen könnten, wie die Frau zu ihren Aussagen kam.

Zum Vorwurf des Geheimnisverrats gegen zwei der Polizisten, die einen Spätkauf-Inhaber vor einer Durchsuchung gewarnt haben sollen, gab es in der vergangenen Woche weiteres Aufschlussreiches zu hören. Eine junge Polizistin gab dazu vor Gericht ihre Erinnerungen preis.

Mit einem Drogenspürhund seien sie durch den Keller und den Laden gegangen. Drogen hätten sie nicht gefunden. Dafür ein Maschinengewehr G3. Dies ist auch im anschließend verfassten Protokoll vermerkt, das der Richter der Beamtin vorhielt, die sich wegen des weit zurückliegenden Zeitpunkts nur schlecht erinnerte. Mit dem Besitz des MG verstieß der Ladeninhaber gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, worauf mehrere Jahre Haft stehen. „Wenn ich vor einer Durchsuchung gewarnt worden wäre, würde ich wenigstens das Maschinengewehr wegräumen“, merkte einer der Verteidiger süffisant an.

Ein Groß-Dealer arbeitete offenbar als V-Mann für die Polizei

Da wäre noch eine weitere Merkwürdigkeit. Jener LKA-Beamte, der die V-Leute führte, hatte vor Gericht nur knappe Auskünfte zu seinen beiden VP gegeben, welche die Polizisten der Bestechlichkeit beschuldigt hatten. Doch im Mai 2016 wurde Mohammed G. verhaftet – nicht etwa ein kleiner Dealer, wie ein Kommissar aus dem LKA in der vergangenen Woche dem Gericht schilderte. Er ermittelte damals gegen Mohammed G. und brachte ihn hinter Gitter.

Nach Aussage des Ermittlers war Mohammed G. „ein deutlich übergeordneter Rauschgifthändler“. Das Heroin habe er nicht selbst angefasst, sondern durch Dritte übergeben lassen. Er habe die Gruppierungen, die in der U8 und in anderen U-Bahn-Linien Heroin verkauften, beliefert.

In der Vernehmung habe dieser von zwei Polizisten berichtet, die wöchentlich von den Dealern Mohammed S. und Yassir A. 800 Euro bekämen. Der Sachverhalt sei ihm nur noch fragmentarisch in Erinnerung, so der Zeuge. „Ich weiß nicht, ob er Namen der Polizisten genannt hat.“ Er habe sie als Brüder bezeichnet. Diese Information habe er an das LKA 34 weitergeleitet, sagte der Ermittler. So viele Brüder, die auf demselben Polizeiabschnitt arbeiten, gibt es nicht – weshalb schnell klar schien, um welche Polizisten es sich handeln musste.

Mohammed G. prahlte während der Vernehmung mit seinen Kontakten zur Polizei. „Ich arbeite doch für euch!“ Der Großlieferant für Heroin wurde offenbar im LKA als VP geführt – und das, obwohl Vertrauenspersonen unterschreiben müssen, dass sie keine Straftaten verüben.

Bastelte die Ermittlerin eine Collage „mit klarer Zielrichtung“?

Die Verteidiger haben den Verdacht, dass die Ermittlungen voreingenommen geführt wurden. Und dass die Ermittlungsführerin sich „eine Collage zusammengebastelt hat, mit ganz klarer Zielrichtung“.

Als die Verteidiger einen ehemaligen Mitarbeiter des Drogendezernats mit ihren Fragen grillten, verhakte der sich in Widersprüchen und Erinnerungslücken. Eigentlich war es damals seine Aufgabe, die Heroin-Käuferin zu den Dealern im U-Bahnhof Bayerischer Platz zu befragen. Aber er legte ihr Fotos der drei später beschuldigten Polizisten vor, fragte, ob sie diese wiedererkenne. Diese Fotos entsprachen nicht der vorgeschriebenen Wahllichtbildvorlage, sondern waren auf einem A4-Blatt ausgedruckt. Und es kam heraus, dass er diese von der Ermittlungsführerin im LKA 34 bekommen und dieser auch zugearbeitet hatte. Es erscheint seltsam, dass ein LKA-Beamter mit vielen Jahren Berufserfahrung ausgerechnet hier zufällig gegen die Vorschriften verstoßen hat.

Inzwischen hat sich der Polizei-Berufsverband „Unabhängige“ zu Wort gemeldet. Dessen Sprecher Jörn Badendick kritisiert, dass das Kommissariat zur Verfolgung von Beamtendelikten wiederholt voreingenommen und auch in anderen Verfahren einschlägig in Erscheinung getreten sei.

Starke Auslastung bei Gericht und Staatsanwaltschaft

Sind die Angeklagten im Dienst kriminell geworden? Nach sieben Jahren wird es schwer sein, diese Frage rechtlich sauber zu beantworten. „Der Umstand, dass das Gericht erst jetzt verhandelt, ist dem Umfang und der Komplexität des Verfahrens geschuldet“, sagt Gerichtssprecherin Lisa Jani. Die erweiterten Schöffengerichte seien verhältnismäßig stark ausgelastet, sodass es zu längeren Wartezeiten kommen könne. Das liege auch daran, dass für Verfahren, in denen Angeklagte in Untersuchungshaft sitzen, das Beschleunigungsgebot gelte.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft begründet: Im hiesigen Verfahren seien umfangreiche und komplexe Ermittlungen zu führen gewesen. Zudem habe es einen Wechsel der ursprünglich zuständigen Staatsanwältin gegeben, sodass sich der Nachfolger erst in das Verfahren einarbeiten musste. Beide seien jeweils zusätzlich mit sehr umfangreichen Verfahren belastet gewesen.

Im Dezember 2016 wurden sie für ihre „vorbildliche Einstellung“ belobigt

Noch am 8. Dezember 2016 wurden Roger M. und Sven W. für ihren Einsatz belobigt. Sechs Tage zuvor hatten sie in ihrer Freizeit einen Dealer beim Drogenverkauf beobachtet. Sie versetzten sich in den Dienst und nahmen ihn fest. „Durch Ihr Tätigwerden haben Sie eine vorbildliche Einstellung zu Ihrem Beruf und ein hohes Maß an Motivation bewiesen“, heißt es im Schreiben ihres Direktionsleiters.

Falsche Beschuldigungen gegen engagierte Polizisten sind nichts Ungewöhnliches. Deshalb glaubt auch ein Kollege der Angeklagten, dass die Drogenhändler die Beamten aus dem Weg räumen wollen: „Durch ihre Tätigkeit waren sie auf der Straße namentlich bekannt und durch ihre vielen Festnahmen auch Anfeindungen durch Kriminelle ausgesetzt“, sagte er.

Ob der Kollege in dem Fall recht hat, wird sich herausstellen – vielleicht. Der Prozess wird nächste Woche fortgesetzt.