Vor Gericht: Der schweigsame Ehemann, der ein Messerstecher sein soll

Der Einsatzbefehl lautete: häusliche Gewalt. Dann wurden die Streifenbeamten gewarnt, der Täter soll ein Messer haben. Als die Polizisten am Morgen des 20. Mai dieses Jahres am Einsatzort in der Stendaler Straße in Hellersdorf eintrafen, hatte der Tatverdächtige bereits das Mehrfamilienhaus verlassen und war in den Innenhof geflohen. Dort konnten ihn die Beamten festnehmen: Georgiy K. lag zusammengekauert und nur mit einer Unterhose bekleidet in einem Gebüsch. An einem Arm hatte er mehrere Schnittverletzungen, an beiden Händen klaffende Schnittwunden.