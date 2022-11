Geschäftsfrau Ute P. erschossen: Ihr Bekannter bestreitet Anstiftung zum Mord 

Igor P. stockt nach jedem Satz, den er an diesem Montag im Saal 6 des Potsdamer Landgerichts spricht. Der 56-Jährige spricht so leise, dass man ihn kaum versteht. Trotz des eingeschalteten Mikrofons. Er sagt: „Ich habe keinen Auftrag erteilt.“ Pause. „Der Täter ist mir genauso wenig bekannt wie jedem anderen.“ Er sitzt auf der Anklagebank zwischen seinen beiden Anwälten. Und er bestreitet die Tat, die ihm in der Anklage zur Last gelegt wird.

Staatsanwalt Alexander Rietz wirft dem Angeklagten Anstiftung zum Mord vor. Zwischen dem 22. September und dem 11. Dezember 2017 habe Igor P. jemanden beauftragt, seine einstige Geschäftspartnerin Ute P. zu erschießen. Am 10. Februar 2018 soll dieser bisher unbekannte Mörder für einen nicht bekannten Lohn die 57-Jährige in Mögelin, einem Ortteil von Premnitz (Havelland), mit drei Schuss aus einer Pistole der Marke Ceska getötet haben. Täter und Tatwaffe fehlen bis heute.

Dafür sitzt Igor P. als mutmaßlicher Anstifter auf der Anklagebank. Sein Motiv sei laut Rietz Habgier gewesen. Der Angeklagte sei Begünstigter in zwei Risikolebensversicherungen gewesen, die Ute P. abgeschlossen habe. Mit ihrer Ermordung habe Ingo P. an das Geld gelangen wollen, das im Falle des Todes seiner Geschäftsfreundin fällig geworden wäre. Insgesamt 160.000 Euro.

Ute P. lebte viele Jahre in Biederitz im Jerichower Land. Sie saß für die CDU im Gemeinderat und betrieb das Lokal Zum Gänsekrug, mit dem sie wohl pleiteging. Laut Anklage wurde die Gaststätte im September 2017 zwangsversteigert. Wohl der Liebe wegen zog Ute P. ins havelländische Mögelin, arbeitete in einem Bäckerladen.

Am 10. Februar 2018 soll die Mutter von Ute P. von ihrem Haus aus Scheinwerfer auf einem Feldweg gesehen haben. Gefreut habe sie sich, weil ihre Tochter nach Hause kommen würde, sagen Zeugen. Doch da die Autolichter nach einiger Zeit noch immer nicht näher gekommen waren, fuhr Ute P.s Mutter zu dem Feldweg.

Dort stand der silberfarbene Ford ihrer Tochter. Das Fenster auf der Fahrerseite war heruntergelassen. Ute P. saß leblos hinter dem Steuer. Die Mutter alarmierte den Lebensgefährten von Ute P., so berichten es mehrere Polizisten vor Gericht. Der Mann habe versucht, seine Partnerin im Auto wiederzubeleben. Auch eintreffende Polizeibeamte halfen bei Reanimationsmaßnahmen. Erfolglos. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der 57-Jährigen feststellen.

Auf diesem Feldweg stand das Auto von Ute P., in dem sie erschossen wurde. Klaus Oberst

Ute P. war offenbar durch das Fahrerfenster erschossen worden. Patronenhülsen fanden sich links neben dem Auto. Bei ihren Ermittlungen stießen die Fahnder der Mordkommission auf Igor P., einen guten Bekannten der Toten.

Der aus Russland stammende Mann war von 1986 bis 1988 als Soldat der Roten Armee in Sachsen-Anhalt stationiert, arbeitete dann bis 1990 als Zivilangestellter der Streitkräfte und lernte dabei seine spätere Frau kennen. Er blieb in Deutschland, arbeitete als Lkw-Fahrer, ließ sich scheiden, kam vor 18 Jahren mit seiner jetzigen Ehefrau zusammen. Igor P. hat vier Kinder.

In seiner Einlassung gibt er zu, Ute P. gut gekannt zu haben. Ab 2011 sei der Kontakt aber lose gewesen. Sie hätten sich selten gesehen und gesprochen. Igor P. berichtet, dass er bis 2010 zwei Häuser gebaut habe – auf Grundstücken, die Ute P. gehört hätten. Als sie in finanziellen Schwierigkeiten gesteckt und die Grundstücke verkauft habe, habe sie angeboten, für die Rückzahlung ihrer Schulden bei ihm zwei Risikolebensversicherungen abzuschließen und ihn als Begünstigten einzutragen. Mit ihrem Tod habe er nichts zu tun, beteuert der Angeklagte.

Angeklagter zunächst nicht in U-Haft

Igor P. saß zunächst nicht in Untersuchungshaft. Schon im Frühjahr 2021 war Anklage gegen Igor P. erhoben worden. Doch erst als das Landgericht einen dringenden Tatverdacht bestätigt habe, sei sein Mandant im Juni dieses Jahres festgenommen worden, sagt Hartmut Pawlitzki, einer der Verteidiger von Igor P.

Nach den Worten des Anwalts hat die Staatsanwaltschaft versucht, einen Täter zu finden. Es gebe keine Beweise gegen seinen Mandanten. Die Anklage beruhe „auf sehr kurz gedachten Indizien“. Aus seiner Sicht könne in dem Prozess ein Tatnachweis nicht geführt werden, sagt Pawlitzki.

Igor P. soll zunächst als Täter in den Fokus der Ermittler geraten sein. Doch sein Mandant habe ein Alibi, erklärt der Anwalt. Er sei zum Tatzeitpunkt in einem Einkaufszentrum in Magdeburg gewesen. Deswegen habe sich die Staatsanwaltschaft darauf verlegt, dass Igor P. einen Mörder gedungen haben müsse. Wie, wann und zu welchen Konditionen, sei allerdings unbekannt.

„Allein die Tatsache, dass zugunsten meines Mandanten Lebensversicherungen abgeschlossen wurden, reicht nicht aus, um ein hinreichendes Tatmotiv zu konstruieren“, sagt der Verteidiger. Jede Bank, die einen Kredit gebe, verlange von dem Kunden heutzutage den Abschluss einer Risikolebensversicherung als Sicherheit – mit der Bank als Begünstigter.

In dem Verfahren sind die beiden 36 und 38 Jahre alten Töchter der getöteten Ute P. Nebenklägerinnen. Sie sollen am nächsten Verhandlungstag als Zeuginnen vernommen werden. Für den Prozess sind insgesamt neun Verhandlungstage terminiert. Ein Urteil könnte Anfang Januar gesprochen werden.