Grit A. soll als Vollzugsbedienstete in Berlin Drogen und Handys in die JVA Tegel gebracht haben – vor Gericht legt die 54-Jährige ein Teilgeständnis ab.

Als Michael S. an diesem Donnerstag vor Gericht erzählt, was er und seine Kollegen an einem frühen Septembermorgen vorigen Jahres in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel in dem Fahrzeug von Grit A. gefunden haben, als er berichtet, dass die Angeklagte über den Fund „völlig schockiert“ gewesen sei, fällt es Grit A. sichtbar schwer, ihre Tränen zurückzuhalten. Ihr sei es damals nicht gut gegangen, sie habe Kreislaufprobleme bekommen, erinnert sich der Zeuge, während sich Grit A. mit einem Taschentuch die Augen trocknet.

Michael S. ist 58 Jahre alt, Justizvollzugsbeamter und Mitarbeiter der Sicherheitsgruppe der JVA Tegel. Grit A. ist eine Kollegin von ihm, die sich vor dem Berliner Landgericht wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit, des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz verantworten muss.

Laut Anklage hatte die 54-jährige Justizvollzugsbedienstete am 15. Juli vorigen Jahres mit ihrem Pkw einen Termin in der Autowerkstatt der Haftanstalt. Dabei soll sie in Absprache mit ihrem Mitangeklagten Damian M. im Fahrzeug diverse Mobiltelefone mitgeführt haben, die dann durch unbekannte Dritte in der JVA verteilt worden seien. Grit A. soll dafür Geld von Damian M. bekommen haben.

Am 23. September hatte Grit A. den nächsten Termin in der Autowerkstatt der JVA. Bei der Kontrolle ihres VW Touran wurden 23 Handys und Zubehör, Kokain, Haschisch und zahlreiche rezeptpflichtige Schmerztabletten wie Tilidin gefunden. Michael S. sagt, es sei eine wahre Potpourri-Platte gewesen. „Da war wirklich alles dabei.“ Andere Zeugen sprechen davon, dass die Schmuggelware einen Wert von rund 100.000 Euro gehabt habe.

Damian M. und Grit A. lernten sich in der JVA kennen. Er saß eine Haftstrafe von fast vier Jahren wegen Betrugs, Unterschlagung und Fahrens ohne Führerschein ab, sie bewachte den großen, schweren Mann und verliebte sich in ihn. Nach seiner Entlassung im vorigen Juni sollen sie ein Paar geworden sein. Die Liebe allerdings ist längst verflogen.

Während der 37-jährige Damian M. schon zu Beginn des Prozesses die Vorwürfe im Kern als zutreffend bezeichnete, streitet Grit A. ab, von den Drogen gewusst zu haben. Zwei Seiten lang ist die Einlassung der Angeklagten, die ihre Anwältin Kristina Beulich an diesem zweiten Verhandlungstag verliest.

Ich war zum Tatzeitpunkt in Herrn M. verliebt und wollte mir mit ihm eine neue Zukunft aufbauen. Grit A., Angeklagte

Es ist der Versuch einer Erklärung für eine Tat, die die Angeklagte heute offenbar selbst nicht mehr fassen kann. „Ich war zum Tatzeitpunkt in Herrn M. verliebt und wollte mir mit ihm eine neue Zukunft aufbauen“, heißt es in ihrem Teilgeständnis. Sie habe in ihrem Leben viele Tiefpunkte erlebt, und Damian M. habe für sie Zuversicht ausgestrahlt. „Auch wenn mir heute klar ist, dass ich mir dabei etwas vorgemacht habe.“

Grit A. bestreitet, Geld von Damian M. erhalten zu haben. Sie sei auch nie zur Wohnung des Mitangeklagten gefahren, um Pakete anzunehmen. Am 15. Juli vorigen Jahres habe sie wissentlich keine Handys in die Haftanstalt gebracht, sagt Grit A. zu dem ersten Anklagepunkt. Dann habe ihr Damian M. erklärt, dass er „unbedingt vier Handys in die JVA einbringen müsste“. Sie habe sich nach langem Ringen dazu überreden lassen. „Er setzte mich emotional unter Druck“, heißt es in der Erklärung. Sie habe ihm auch nur helfen wollen.

Am 23. September gegen 6.22 Uhr fuhr Grit A. mit ihrem 14 Jahre alten Auto zu ihrem Werkstatttermin in die Haftanstalt. Diesmal wurde ihr Wagen sorgfältig kontrolliert. Wohl auch, weil sich ein Gefangener den Sicherheitsleuten der JVA offenbart und erklärt hatte, eine blonde Bedienstete, die die Inhaftierten in der Sortier- und Montage-Halle überwache, würde Handys in die JVA schmuggeln. Grit A. war dort tätig. Unter dem Fahrer- und Beifahrersitz ihres Fahrzeugs fanden die Beamten zwei Tüten mit der brisanten Schmuggelware.

Sie habe die Tüten weder gepackt noch sei ihr der Inhalt bekannt gewesen, erklärt die Angeklagte. Auch habe sie die Tüten nicht selbst im Fahrzeuginneren deponiert. „Wenn Herr M. behauptet, ich hätte alles mit ihm abgesprochen, so ist diese Behauptung falsch“, sagt Grit A.

Sechs Handys unter der Stoßstange

Die Justizbedienstete wurde nach dem Fund freigestellt, saß wie auch Damian M. für kurze Zeit in Untersuchungshaft. Ihre Kollegen, die vor Gericht als Zeugen aussagen, können sich nicht vorstellen, dass Grit A. bestechlich gewesen sein soll. Ein Beamter berichtet, dass die Kfz-Werkstatt in der JVA sowohl für Autos der Bediensteten als auch deren Angehörigen genutzt werden könne. Dabei komme es durchaus vor, dass verbotene Dinge ohne das Wissen der Autohalter in die Haftanstalt geschmuggelt würden.

Er erzählt von einem Vorfall, bei dem unter der Stoßstange eines Privatfahrzeugs sechs Mobiltelefone gefunden worden seien – ohne dass der Halter, der Ehemann einer Vollzugsbediensteten, davon etwas gewusst habe. Vermutlich war bei einem Termin in der Autowerkstatt der JVA der Standort des Wagens ausgekundschaftet und das Auto dort mit den Handys präpariert worden. Nach einem unerklärlichen Ölverlust, vermutlich durch eine Manipulation beim vorherigen Werkstattbesuch ausgelöst, musste das Fahrzeug erneut zur Reparatur.



Der Prozess wird fortgesetzt.