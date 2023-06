Wertlose „Meisterwerke“ für Millionen-Summe verkauft: Ist Stephan W. unschuldig?

Es sind harte Vorwürfe, die Rechtsanwalt Michael Nagel an diesem Montag vor Gericht der Polizei macht. In einem Opening Statement, einer Gegenerklärung zur Anklage, wirft er der Staatsanwaltschaft und der Kammer vor, durch einen übereifrigen Ermittlungsbeamten aufs falsche Pferd gesetzt zu haben. Der Fahnder sei für entlastende Tatsachen blind gewesen, oder geblendet von der Geschichte mit Boris Becker, wie Nagel es ausdrückt. Der Ermittler habe zwar eine nachvollziehbare Story geliefert – aber Tatsachen einfach ausgeblendet.

Nagel vertritt im Prozess um den mutmaßlichen Millionenbetrug mit gefälschten Werken bekannter Fotografen den Hauptangeklagten Stephan W., einen durchaus illustren Geschäftsmann, der erst vor wenigen Jahren Bekanntheit erlangte, weil er Boris Becker einen Diplomatenpass der Zentralafrikanischen Republik beschafft hatte. Der Pass sollte den einstigen Tennisstar vor einem Insolvenzverfahren und einer Haftstrafe schützen.

Zusammen mit vier weiteren Angeklagten muss sich der 55-jährige W. derzeit vor dem Landgericht Berlin verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm und dem 73-jährigen Anwalt Arnold V. bandenmäßigen Betrug, Verstoß gegen das Urhebergesetz und Urkundenfälschung vor. Dem 48-jährigen Automechaniker Denis M. wird Beihilfe zur Last gelegt. Der 60-jährige Steuerberater Carsten H. und die 32-jährige Inna K., Inhaberin eines Kosmetikstudios, sind wegen Geldwäsche angeklagt.

Laut Anklage sollen sich Stephan W., Arnold V. und Denis M. im Oktober 2020 zusammengeschlossen haben, um gefälschte Werke international bekannter und hochpreisig gehandelter Künstler zu verkaufen. Dabei ging es um angebliche Fotografien von Cindy Sherman, Helmut Newton, Nan Goldin und Robert Mapplethorpe.

Die wertlosen Digitaldrucke sollen mit nachträglich angebrachten falschen Signaturen, Provenienzangaben und Stempeln angeboten worden sein. Acht Fälle sind in der Anklage aufgelistet, bei denen Betriebswirt Stephan W. und Rechtsanwalt Arnold V. die Sammlungen Interessierten in Berlin, Köln und im hessischen Kelsterbach angeboten haben sollen – für Preise zwischen 1,5 und 6,6 Millionen Euro. Lediglich in einem Fall gelang der Verkauf der wertlosen Drucke. Dafür wurden 1,5 Millionen Euro gezahlt.

Stephan W. ist der einzige der Angeklagten, der in Haft ist. Er wurde vor drei Monaten am Flughafen bei der Einreise festgenommen und es wurde Haftbefehl erlassen. Für seinen Rechtsanwalt ist es ein „Unding“, dass sein Mandant in Untersuchungshaft sitzt. Es habe nie Zweifel gegeben, dass sich Stephan W. dem Verfahren stellen würde, erklärt der Verteidiger.

Nach seinen Angaben hat Stephan W. keine Ahnung von Kunst. „Er kann einen echten Picasso von einem falschen Picasso nicht unterscheiden“, sagt Nagel. So habe sein Mandant auch nie versucht, interessierte Kunstliebhaber von der Echtheit der Fotodrucke zu überzeugen. Er sei wegen seiner guten Kontakte lediglich als Vermittler eingesetzt worden. „Es ist nicht auszuschließen, dass Herr W. selbst Betrügern aufgesessen ist“, erklärt der Verteidiger. Deswegen sei Stephan W. in diesem Prozess auch freizusprechen und der Haftbefehl sei aufzuheben.

Steuerberater mit gutem Leumund

Auch der Anwalt des angeklagten Steuerberaters Carsten H. sagt in seiner Erklärung nach der Verlesung der Anklage, sein Mandant habe nichts falsch gemacht. Er habe damals eine Gesellschaft gehabt mit 50 Mitarbeitern. Warum sollte er eine solche Straftat begehen und damit den Verlust seiner Zulassung riskieren?

Carsten H. selbst ist an diesem zweiten Verhandlungstag der Einzige, der sich vorerst persönlich zu den Vorwürfen äußert. Er sagt, er habe sich nicht bereichert und auch keine Vergütungen angenommen. Seit mehr als 40 Jahren sei er in der Steuerberatung, habe immer einen guten Leumund gehabt. Er frage sich, was er falsch gemacht haben solle.

Der 60-Jährige berichtet, dass Stephan W. ihm im Dezember 2020 oder Januar 2021 von Nila Brenninkmeijer erzählt habe. „Eine Russin oder Polin“, sagt Carsten H. Brenninkmeijer soll demnach in eine begüterte Familie eingeheiratet haben, dort jedoch wegen eines Seitensprungs in Ungnade gefallen sein. Nun wolle sie diskret einige Kunstgegenstände der Familie verkaufen. „Ich hatte keinen Grund, an den Schilderungen von Stephan W. zu zweifeln“, sagt Carsten H.

Die Abwicklung des Geschäfts sei ausgesprochen seriös über eine Notarin in Bayern mit gutem Ruf gelaufen. Der Kaufpreis floss zunächst auf ein Notaranderkonto. Das Geld sollte erst freigegeben werden, wenn Berater des Käufers nach der Begutachtung der Werke ihr Okay gaben. Die Berater hätten die Authentizität und die Mangelfreiheit der Werke schließlich bestätigt, sagt H. Er selbst habe die Sammlung nie gesehen. Offenbar aber Geld erhalten und weitergeleitet.

Laut Staatsanwaltschaft sollen sich die Angeklagten zusammengeschlossen haben, um das Geld aus dem Verkauf der Sammlungen „einander unter Angabe irreführender Verwendungszwecke“ zu überweisen, „Beträge abzuheben und auszugeben“. Damit sollte verhindert werden, dass der erlangte Betrag entzogen werden könnte.

„Nila Brenninkmeijer“, die angebliche Inhaberin großer Sammlungen von Fotografien, soll es nach den Ermittlungen nie gegeben haben. Ihre bei den Verkaufsverhandlungen vorgelegten niederländischen oder litauischen Pässe waren gefälscht. Das Foto auf den Ausweisdokumenten zeigt im Übrigen keine Kunstsammlerin, auch keine Frau aus den Niederlanden oder Litauen, sondern eine Ärztin aus Australien.