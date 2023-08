Es war Mord: Vater tötet fünfjährige Tochter, um seine Ex-Frau zu bestrafen

„Schönen Dank, dass du mein Leben kaputt gemacht hast. (…) Ich wünsche dir alles erdenkliche Glück dieser Welt“, schrieb Michael Q. in der letzten Kurznachricht an seine Ex-Frau Carmen W. Das war am frühen Abend des 18. April 2021, einem Sonntag. Das Wochenende hatte Emma, die gemeinsame fünfjährige Tochter, bei ihm in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) verbracht. Als Carmen W. ihr Kind wie vereinbart abholen wollte, war das Mädchen tot, erdrosselt mit einem USB-Kabel. Vom eigenen Vater.



Michael Q. ist ein bulliger Mann mit Glatze. Er wird an diesem Dienstagnachmittag wie auch an jedem Prozesstag zuvor in Handschellen in den Saal 100 des Cottbuser Landgerichts gebracht. Seiner Mutter, die im Publikum sitzt, nickt er ernst zu. Seine Ex-Frau, Emmas Mutter, die Nebenklägerin ist, würdigt er keines Blickes.

Kurz nach 14 Uhr verkündet Stefan Fiedler, der Vorsitzende Richter der Schwurgerichtskammer, das Urteil gegen den 51-jährigen gelernten Schlosser. Michael Q. wird diesmal wegen Mordes an seiner Tochter Emma zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. In einem ersten Prozess hatte ihn eine andere Strafkammer lediglich des Totschlags schuldig gesprochen und eine Haftstrafe von 14 Jahren verhängt.

Für die Kammer sei klar, dass Michael Q. seine Tochter heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen getötet habe, kurz bevor die Kindesmutter das Mädchen an jenem Sonntag abholen wollte, sagt Fiedler zu den Mordmotiven. Das Kind habe seinem Vater vertraut, es sei arg- und wehrlos gewesen.

Zudem habe sich der Angeklagte mit der Tat an Emmas Mutter rächen wollen, ist der Richter überzeugt. Dieses Motiv stehe auf tiefster Stufe. Die letzte SMS von Michael Q. an seine ehemalige Frau, in der er ihr alles Glück gewünscht habe, sei reiner Zynismus gewesen, erklärt der Jurist. Denn da sei Emma bereits tot oder zumindest bewusstlos gewesen.

Der Richter schildert den Tatablauf so: In dem Einfamilienhaus in Doberlug-Kirchhain, in dem der Angeklagte nach der Trennung von Carmen W. allein lebte, versuchte Michael Q. zunächst, die kleine Emma beim Baden in der Wanne zu ertränken. Als er das Kind für tot hielt, kämmte er dem Mädchen die Haare, legte es ins Bett und deckte es zu – „als wenn es schlafen würde“.

Dieser Wunsch ärgerte den Angeklagten sehr. Und er fasste den Entschluss, Emmas Mutter zu bestrafen. Stefan Fiedler, Vorsitzender Richter

Doch Emma war zunächst nur bewusstlos, übergab sich im Bett. Um seine Tat zu vollenden, nahm Michael Q. ein USB-Kabel und erdrosselte seine Tochter. Anschließend fügte er sich oberflächliche Schnitte an den Handgelenken zu. Beim Versuch, sich mit dem USB-Kabel zu erhängen, riss dieses. Anschließend setzte sich Michael Q. in die Badewanne und schnitt sich erneut in die Handgelenke.

Aufgrund des Blutverlustes verlor er das Bewusstsein. Kurz darauf fanden Emmas Mutter und ein Bekannter der Familie, der die Terrassentür des Hauses mit einem Stein eingeworfen hatte, das tote Kind und Michael Q. Emmas Vater kam ins Krankenhaus. Seine Verletzungen waren nicht lebensgefährlich.

Auch die Vorgeschichte riss der Richter noch einmal an. Carmen W. hatte den Angeklagten im Februar 2015 geheiratet und aus einer früheren Beziehung eine kleine Tochter mit in die Ehe gebracht. Im Dezember des Jahres kam Emma zur Welt, die gemeinsame Tochter. Kurz darauf zog die vierköpfige Familie in das Einfamilienhaus in Doberlug-Kirchhain.

Vier Jahre nach der Geburt ihrer jüngsten Tochter trennte sich Carmen W. von Michael Q. und zog aus, weil er sie seit langem eifersüchtig überwachte und ihr eine Beziehung zu einem anderen Mann vorwarf. Lange habe der Angeklagte die Hoffnung gehabt, dass seine Frau zu ihm zurückkommen werde, sagt Fiedler. Er habe Carmen W. stets für alles verantwortlich gemacht, bei anderen die Schuld, nie Fehler bei sich gesucht.

Kammer: Suizidversuch war ernst gemeint

Den Umgang mit den Kindern regelte das Jugendamt. Jedes zweite Wochenende durfte Michael Q. Emma sehen. Als eine der Töchter ihm erzählt habe, dass Mama bald heirate und sie dann wieder eine richtige Familie sein würden, sei der Angeklagte tief gekränkt gewesen, sagt der Richter in der Urteilsbegründung. Die Kränkung habe sich gesteigert, als ihm Carmen W. am Tattag per Textnachricht wünschte, dass auch er bald eine neue Partnerin finden würde.

„Dieser Wunsch ärgerte den Angeklagten sehr. Und er fasste den Entschluss, Emmas Mutter zu bestrafen“, sagt der Richter. Er habe Carmen W. das Kind genommen, damit sie in einer neuen Beziehung nicht glücklich werden könne.

Das Mordmerkmal der Habgier sieht die Kammer nicht. „Wir glauben, dass der Selbstmordversuch des Angeklagten durchaus ernst gemeint war“, begründet der Vorsitzende Richter die Annahme. Ein Anwalt der Nebenklage hatte in seinem Plädoyer erklärt, Michael Q. habe sich mit dem Tod der Tochter seinen Unterhaltspflichten entziehen wollen und den Suizidversuch nur vorgetäuscht.

Fiedler sagt, der Angeklagte sei zur Tatzeit voll schuldfähig gewesen, habe weder Alkohol noch Drogen konsumiert und auch nicht im Affekt gehandelt. Eine besondere Schwere der Schuld, wie von der Nebenklage gefordert, könne die Kammer aber nicht erkennen. Damit hätte Michael Q. nach 15 Jahren nicht auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen werden können.

Emmas Mutter saß als Nebenklägerin jeden Prozesstag ihrem einstigen Ehemann gegenüber, sagte auch unter Tränen als Zeugin aus. Carmen W. berichtet von der unerträglichen Eifersucht ihres einstigen Mannes, von seinem Kontrollzwang. Die 39-Jährige hatte das erstinstanzliche Urteil wegen Totschlags angefochten, in dem die damalige Strafkammer keine Mordmerkmale erkennen konnte, und damit diesen zweiten Prozess ins Rollen gebracht.

Der Bundesgerichtshof (BGH) gab der Revision von Carmen W. statt. Der 6. Strafsenat hob das Urteil im Januar dieses Jahres auf und verwies den Fall an eine andere Schwurgerichtskammer des Cottbuser Landgerichts zurück. Begründung: Die Nebenklägerin habe zu Recht beanstandet, dass das Fehlen der Mordmerkmale der Heimtücke und der niedrigen Beweggründe „nicht tragfähig begründet“ worden sei.

Michael Q., der nicht vorbestraft war, hat auch im zweiten Prozess keine Reue gezeigt. Er hatte angegeben, sich an den Tattag nicht erinnern zu können. Sein letztes Wort, das ihm vor der Urteilsverkündung zustand, war von Vorwürfen gegen seine einstige Ehefrau und von Selbstmitleid geprägt. Er sprach von Angst und Verzweiflung, die er gehabt habe, davon, dass sein Leben kaputt sei. „Ich muss versuchen, dass ich irgendwie hinkomme“, sagte er.



Unklar ist, ob er das neue Urteil akzeptieren oder in Revision gehen wird.