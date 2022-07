Zweimal schon sollte der Prozess um eine erschlichene Immobilie in Berlin gegen den 51-jährigen Angeklagten beginnen. Doch jedes Mal war Steffen F. für das Verfahren verhandlungsunfähig. Bei dem dreisten Coups sollen auch zwei Brüder eines polizeibekannten Clans ihre Hände im Spiel gehabt haben.

Nun wurde am Freitag die Verhandlung vor der 44. Großen Strafkammer zwar eröffnet, doch Steffen F., der fünfte mutmaßliche Täter, konnte schon wieder nicht vorgeführt werden. Ein Arzt bestätigte, dass der Mann einen sehr hohen Blutdruck und einen rasenden Puls habe. Beides habe sich auch durch Medikamente nicht verbessert.

Die Verhandlung wurde nach Stunden unterbrochen. Nun soll es am Montag mit der Verlesung der Anklage weitergehen. Steffen F. muss sich unter anderem wegen Betrug im besonders schweren Fall und Urkundenfälschung verantworten.

Es geht um ein Mehrfamilienhaus in Berlin-Friedrichshain, das auf wundersame Weise seinen Besitzer wechselte. Denn eigentlich gehört das Gebäude einem Ehepaar aus Hamburg. Doch im November 2019 stand plötzlich eine GmbH als Eigentümerin im Grundbuch.

Katrin Bischoff Die betrogene Eheleute aus Hamburg sagten im ersten Prozess im vorigen Jahr als Zeugen aus.

Mit gefälschten Verkaufsunterlagen und Ausweisen soll das Haus ohne Wissen der wahren Eigentümer den Besitzer gewechselt haben. Die mutmaßlichen Betrüger sollen geplant haben, das Gebäude mit einem Wert von mindestens drei Millionen Euro gewinnbringend für mehr als das Doppelte weiterzuverkaufen.

In einem ersten Verfahren waren die mutmaßlichen Komplizen von Steffen F. bereits am 15. November vergangenen Jahres vom Landgericht Berlin wegen Urkundenfälschung und Betrug zu Freiheitsstrafen verurteilt worden. Die Brüder Mohamad und Rabih A. C. erhielten eine Freiheitsstrafe von jeweils vier Jahren und zehn Monaten. Der Kaufmann Rainer G. wurde unter Einbeziehung einer weiteren Strafe zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren und neun Monaten und der Rechtsanwalt Stefan G. zu drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Die Urteile sind noch nichts rechtskräftig.

Der nun angeklagte Steffen F. soll bei dem Coup eine nicht unerhebliche Rolle gespielt haben. Bekannt ist, dass ihm seine mutmaßlichen Mittäter für seine Tatbeteiligung die Tilgung seiner Schulden in Höhe von einer Million Euro in Aussicht gestellt haben sollen.

Aufgabe des Angeklagten sei es gewesen, Informationen zu dem Grundstück in der Voigtstraße zu beschaffen, die es erst ermöglicht hätten, den gemeinsamen Tatplan umzusetzen. Herausgefunden haben soll er, dass auf der Immobilie keine Schulden lasteten, die Eigentümer hochbetagt waren und nicht in Berlin lebten. Diese Informationen sollen dazu geführt haben, dass sich die mutmaßlichen Betrüger für dieses Grundstück entschieden.

Plötzlich aus dem Grundbuch gelöscht

Über einen Notar soll Steffen F. einen Grundbuchauszug besorgt haben. Seine Komplizen hätten dann mithilfe eines anderen, gesondert verfolgten Notars einen Vertrag über den angeblichen Verkauf der Immobilie an eine eigens gegründete GmbH fingiert.

Steffen F. soll es gewesen sein, der für den Coup zwei bisher nicht ermittelte Personen rekrutierte, die sich mit gefälschten Ausweisen als die verkaufswilligen Eigentümer aus Hamburg ausgegeben hätten. Dadurch sei es seinen mutmaßlichen Mittätern gelungen, das Grundstück beim Grundbuchamt umschreiben zu lassen. Das falsche Eigentümer-Ehepaar hatte beurkundet, den Verkaufspreis für die Millionen-Immobilie erhalten zu haben – läppische 250.000 Euro.

Die wahren Eigentümer hatten zunächst gar nicht mitbekommen, dass sie aus dem Grundbuch gelöscht worden waren. Erst als ihnen eine Gebäudeversicherung mit der Begründung gekündigt hatte, sie seien schließlich keine Eigentümer der Immobilie mehr, wurden sie stutzig. Wenig später erstattet das Ehepaar Anzeige.