Schon kurz nach dem Beginn des Prozesses um den sogenannten Ehrenmord an einer 34-jährigen Afghanin in Berlin haben die Anwälte eines Angeklagten den Dolmetscher in dem Verfahren abgelehnt. Der Mann sei nur für Farsi und nicht für Dari, der Muttersprache der Angeklagten, vereidigt, erklärten die Verteidiger des 23-jährigen Seyed Mahdi H. noch vor Verlesung der Anklageschrift.

Dagegen wandte sich der Dolmetscher. Er sagte, dass er vereidigter Übersetzer für Persisch sei. Farsi und Dari seien lediglich Dialekte - wie im Deutschen das Sächsische. Die Staatsanwältin Antonia Ernst erklärte, der Antrag der Verteidigung sei abzulehnen. Auch Roland Weber, der in dem Verfahren die 14 und 10 Jahre alten Kinder der mutmaßlich ermordeten Maryam H. vertritt, sagte, seine Mandanten hätten den Dolmetscher immer verstanden - ebenso wie der Vater der Kinder, von dem Maryam H. geschieden war.

Den beiden angeklagten 23 und 27 Jahren alten Männern wird vorgeworfen, am 13. Juli des vorigen Jahres ihre 34-jährige Schwester Maryam H. unter einem Vorwand aus ihrer Flüchtlingsunterkunft gelockt, sie ermordet und die Leiche in einem Rollkoffer im ICE von Berlin nach Bayer transportiert zu haben, wo der ältere angeklagte Bruder Sayed Yousuf H. lebt. Ihre tote Schwester sollen sie dann in einem Waldstück vergraben haben.

Die Leiche der Frau wurde Anfang August entdeckt - offenbar nach dem Hinweis einer Bekannten des älteren Angeklagten. Die Brüder sollen ihre Schwester im Auftrag der Familie getötet haben, um so die vermeintliche Ehre wieder herzustellen. Maryam H. war mit 16 Jahren zwangsverheiratet worden. 2015 floh sie mit einem der Brüder und ihren beiden Kindern nach Berlin, wo sie sich von ihrem gewalttätigen Ehemann trennte. Wenig später verliebte sie sich in einen neuen Mann, zeigte sich auch mal ohne Kopftuch.

Ihre Brüder sollen den Lebenswandel ihrer Schwester nicht akzeptiert, sie kontrolliert und sogar den neuen Partner von Maryam H. verprügelt haben. Sayed und Seyed H. schweigen bisher zu den Vorwürfen.