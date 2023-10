Baby in Berlin durch Misshandlung getötet: Mutter muss acht Jahre ins Gefängnis

Im März vergangenen Jahres brachte Favour B. ein gesundes Mädchen zur Welt. Es war ihr drittes Kind. Sie nannte es Purity, Reinheit. Zehn Wochen später lag das Baby leblos in seinem Bettchen. Ärzte konnte es nicht mehr retten. Es starb an schwersten Verletzungen. Am Dienstag wurde Favour B. am Landgericht Berlin wegen Totschlags verurteilt. Die 26-jährige aus Nigeria stammende Frau muss demnach für acht Jahre ins Gefängnis.

Mit ihrem Urteil ging die 32. Große Strafkammer weit über die von Staatsanwalt und Verteidiger geforderten Haftstrafen hinaus. Der Anklagevertreter hatte auf Totschlag im minderschweren Fall plädiert und eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren verlangt. Der Anwalt von Favour B. sah ebenfalls einen minderschweren Fall in der Tat – allerdings ging er von Körperverletzung mit Todesfolge aus. Dafür hatte er eine Haftstrafe für schuld- und strafangemessen befunden, die vier Jahre nicht überschreiten sollte.

„Die Kammer sieht das deutlich anders“, sagte Matthias Schertz, der Vorsitzende Richter, in der Urteilsbegründung. Es habe sich bei der Tat nicht um ein Schütteln, also ein Augenblicksversagen einer überforderten Mutter gehandelt. Vielmehr muss die Angeklagte das Kind, nach den Verletzungen zu urteilen, zwischen dem 7. April und dem 12. Mai vorigen Jahres nicht nur geschüttelt, sondern den Kopf des Babys dabei gegen einen harten Gegenstand geschleudert haben, vermutlich eine Wand. Dadurch sei die Schädeldecke des Kindes massiv gebrochen und es sei zu Einblutungen ins Gehirn gekommen.

Schertz ließ in der Begründung noch einmal den Werdegang von Favour B. Revue passieren. In Nigeria geboren, kam die Angeklagte mit 17 Jahren nach Deutschland. Ihr Asylantrag wurde abgelehnt, ein erneutes Ersuchen endete schließlich im Dezember 2017 mit einer Aufenthaltserlaubnis. Favour B. lebte zunächst in Mecklenburg-Vorpommern, dort bekam sie von ihrem ersten Mann im Jahr 2017 und 2018 eine Tochter und einen Sohn. Es waren Wunschkinder, „geplant und gewollt“, wie es Schertz erklärte. Dann trennte sich das Paar, auch weil der Mann gewalttätig wurde.

Favour B. wollte drittes Kind nicht

Favour B. lernte einen neuen Mann kennen, der ihr später anbot, nach Hamburg zu kommen. Doch sie ging, obwohl sie im Norden Deutschlands bleiben sollte, nach Berlin, lebte zunächst bei Bekannten. Als sie bemerkte, dass sie erneut ein Kind erwarten würde, war sie im vierten Monat schwanger – zu spät für eine Abtreibung. Ende März 2022 wurde Purity geboren und Favour B. zog mit ihrem Sohn und den beiden Töchtern in eine Mutter-Kind-Einrichtung für obdachlose Mütter mit Kindern in Lichtenrade.

Das neugeborene Mädchen habe sich zunächst recht gut entwickelt, sagte Schertz. Bei der U3-Untersuchung Ende März 2022 sei mit dem Säugling alles gut gewesen. Dann erkrankte Favour B., sie konnte nur unter Schmerzen laufen, musste für einen Tag ins Krankenhaus. Eine Nachbarin kümmerte sich um die Kinder. Als die Angeklagte zurückkehrte, waren die Schmerzen noch da. Und auch die Gewissheit, dass sie das Wohnheim demnächst in Richtung Mecklenburg-Vorpommern verlassen musste.

„Die Angeklagte ist überfordert, das kleine Kind schreit“, sagte Schertz. Da seien mit Favour B. die Nerven durchgegangen. Dass das Baby beim Schütteln auch gegen etwas Hartes prallte, muss die Angeklagte mitbekommen haben. „Davon ist die Kammer überzeugt.“ Doch Favour B. ging mit ihrem Kleinkind nicht zum Arzt. Sie legte es ab. „Sie ließ es verkümmern“, so der Vorsitzende Richter. Wochenlang habe das Baby kein Gramm zugenommen. Offensichtlich sei es dem Kind schlecht gegangen.

„Und es geht noch weiter, es kommt zu weiteren Misshandlungen“, erklärte der Richter. Dies bezeugten Verletzungen an den Händen des Babys und eine Verbrennung an einem Zeh. Die Kammer gestehe der Angeklagten zu, dass sie nach der Geburt ihres dritten Kindes, als alleinerziehende Mutter mit der unsicheren Wohnsituation überfordert gewesen sei. Doch diese Überforderung habe dazu geführt, ein ungewolltes Kind loszuwerden. „Sie hat auch dem Kindesvater gesagt, dass sie das Mädchen nicht mag.“

Am Morgen des 12. Mai vergangenen Jahres wurde Purity leblos in ihrem Kinderbettchen gefunden. Eine Nachbarin fuhr das Baby sofort in eine Klinik. Doch Ärzte konnte nichts mehr tun für das Mädchen. Es starb. Bei einer Obduktion wurden die zahlreichen Verletzungen entdeckt.



Favour B. hatte offenbar zunächst ausgesagt, sich die Verletzungen nicht erklären zu können. Dann reiste sie nach Nigeria. Als sie im März dieses Jahres nach Berlin zurückkehrte, wurde sie festgenommen. Im Prozess, der seit Ende September gegen sie geführt wird, gab sie zu, ihre Tochter geschüttelt zu haben. Sie sprach von nur einem Mal.

Angeklagte war voll schuldfähig

Laut Schertz habe ein psychiatrisches Gutachten ergeben, dass die Steuerungsfähigkeit von Favour B. im Tatzeitraum nicht eingeschränkt gewesen sei, die Angeklagte somit voll schuldfähig war. Andere Personen, die dem Baby die schweren Verletzungen zugefügt haben könnten, kämen nicht infrage. Auch nicht die beiden anderen Kinder der Angeklagten. „Sie waren viel zu klein für den Kraftaufwand, der erforderlich war“, sagte Schertz.



Einen minderschweren Fall des Totschlags schloss die Kammer definitiv aus. Die Angeklagte habe ihr Kind, auch nachdem die Schädeldecke bereits gebrochen gewesen sei, vernachlässigt und weiter misshandelt.



Favour B. nahm das Urteil ohne Regung entgegen. Sie hatte auch nach den Plädoyers geschwiegen.



Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.