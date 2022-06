Die Staatsanwaltschaft Berlin stellte am Donnerstag einen Antrag, den Täter der Amokfahrt am Breitscheidplatz in einer psychiatrischen Anstalt unterzubringen. Vieles deutet darauf hin, so auch ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, dass der 29-jährige Mann mit armenischen Wurzeln unter einer paranoiden Schizophrenie leidet. Was bedeutet dieses Krankheitsbild für einen Menschen? Wie entwickelt es sich? Wie kann man es früh erkennen? Ein Gespräch mit dem Psychiater Samuel Thoma.

Herr Thoma, können Sie das Krankheitsbild der paranoiden Schizophrenie unseren Lesern beschreiben?

Paranoide Schizophrenie ist nur eine Form der Schizophrenie, aber zugleich auch die häufigste. Schizophrenien gehören in der Psychiatrie wiederum zu den Psychosen, womit alle Erkrankungen gemeint sind, in denen irgendwie der Verlust zur sozial geteilten Wirklichkeit verloren geht. Die paranoide Schizophrenie geht mit Symptomen einher wie Verfolgungswahn, Stimmenhören und dem Gefühl, dass das eigene Denken einem nicht mehr selbst gehört, sondern von jemand anderem fremdbestimmt oder gesteuert wird. Die Ich-Umwelt-Grenze ist also verschoben. Man fühlt sich zugleich zutiefst abgespalten. Häufig erleben Menschen mit Schizophrenie, dass ihre Erfahrungen von anderen nicht nachvollzogen werden können.

Foto: Samuel Thoma Zur Person Samuel Thoma, Dr. med. Dr. phil., Jahrgang 1985, ist Psychiater in Ausbildung am Zentrum für seelische Gesundheit der Immanuel-Klinik Rüdersdorf, Universitätsklinikum der Medizinischen Hochschule Brandenburg und Redaktionsmitglied der Fachzeitschrift Sozialpsychiatrische Informationen. Er forscht zu den philosophischen Grundlagen der sozialen Psychiatrie.

Stellen Menschen mit paranoider Schizophrenie im Allgemeinen eine Gefahr für die Gesellschaft dar?

Mir ist ganz wichtig zu betonen, dass Menschen mit schizophrener Erfahrung in den allermeisten Fällen überhaupt keine Gefahr darstellen. Und wenn eine Person doch eine Gefahr darstellt, dann in den überwiegenden Fällen für sich selbst, etwa sich selbst etwas anzutun. In den meisten Fällen geht es da um Suizidgedanken. Aus der Forschung wissen wir, dass solche Gedanken eng mit dem Gefühl sozialer Isolation, Einsamkeit und des Nicht-Verstandenwerdens durch andere einhergehen. Therapeutisch ist es entscheidend, dass man diesen Menschen die Möglichkeit gibt, sich mit anderen zu verständigen und zu verbinden. Wenn man mit ihnen über ihre Erfahrungen redet, dass sie etwa Stimmen hören oder glauben, ihrer Gedanken enteignet zu werden, wenn man das teilt und bespricht, ist das schon ein entscheidender Schritt für die Genesung. Es gibt in Skandinavien Therapieansätze des sogenannten Open Dialogue. Da eröffnet man vom ersten Moment an einen Gesprächsraum durch sogenannte Netzwerkmeetings, zum Beispiel mit Familienangehörigen. Man hat festgestellt, dass durch diese Therapien die Häufigkeit der Erkrankung auch über Generationen hinweg abnimmt.

Gibt es eine biologische Prädisposition für Schizophrenie?

Ja. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Man weiß, dass Menschen mit Schizophrenie häufig Traumatisierungen erleben, oft in der Kindheit. Man schätzt, dass 90 Prozent aller Menschen, die in geschlossenen Stationen mit einer Psychose behandelt werden, Traumatisierungen erlebt haben. Und man weiß auch umgekehrt, dass soziale Faktoren wie Ausgrenzung und Isolation Gründe zur Krankheitsentwicklung geben können. Diese Faktoren sind meines Erachtens auch ganz entscheidend für das Fortbestehen einer Erkrankung. Die Schizophrenie ist für mich im Kern ein tiefgreifendes Verständigungsproblem. Ich erlebe es in der Behandlung oft als wahnsinnige Erleichterung für Betroffene, wenn sie darüber sprechen können.

Warum wird eine Person mit paranoider Schizophrenie aggressiv? Was ist vorher falschgelaufen?

Wenn eine Person mit paranoid-schizophrenem Erleben eine Straftat begeht, heißt das erst einmal nicht automatisch, dass sie die Straftat begeht, weil sie diese Diagnose hat. Hierfür kann es viele Gründe geben. Und letztlich ist menschliches Verhalten immer ein Stück weit unvorhersehbar. Wir können nicht auf den Grund schauen und wissen, was jemand als Nächstes tun wird. Es wird wohl immer ein Stück Unsicherheit im menschlichen Miteinander geben. Der andere Aspekt: Natürlich ist es wichtig, dass man eine gute psychiatrische Versorgung hat. Man muss also gut aufgestellt sein, nicht nur institutionell, sondern auch außerinstitutionell, etwa durch Selbsthilfeeinrichtungen wie zum Beispiel das Berliner „Weglaufhaus“. Aber ich denke, das ist nicht der einzige und schon gar nicht ein ausreichender Punkt. Es geht um den gesamtgesellschaftlichen Kontext, in dem der oder die Betroffene lebt.

Was kann man also gesellschaftlich verbessern?

Dass der Zustand einer Person mit psychischer Erkrankung sich verschlechtert, hat oftmals viele Gründe. Das muss nicht unbedingt mit der psychiatrischen Versorgung einhergehen. Es hat auch mit sozialen Faktoren zu tun. Denken Sie an häusliche Gewalt, Belastung am Arbeitsplatz oder Arbeitsplatzverlust – auch Wohnungsnot ist ein Faktor. Circa die Hälfte der obdachlosen Menschen ist psychisch erkrankt. Da helfen erst mal keine Psychotherapie oder Medikamente, sondern, vereinfacht gesagt, sozialer Wohnungsbau und Sozialarbeit. Oft haben wir in der Psychiatrie tolle, störungsspezifische Therapieangebote, aber wir können eben keine Wohnungen oder bessere Arbeitsbedingungen verschreiben. Nicht allein die Psychiatrie ist hier also zuständig, das ist mir wichtig zu sagen.

Die soziale Frage muss man also vorher klären?

Man kann Psychiatrie und psychische Erkrankungen nicht ohne die soziale Frage denken. Eine zu kleine Wohnung, häusliche Gewalt, Konflikte am Arbeitsplatz etc. sind ebenso wichtig. Selten habe ich den Eindruck, die Betroffenen allein wären das Problem. Oft sehe ich Leute und denke mir: „Okay, dieser Mensch hat einen Burn-out oder etwas Ähnliches.“ Ich kann diesen Menschen mit Gesprächen helfen, aber ich kann ihren Arbeitsplatz nicht verändern. Das sind Punkte, die über die Therapie hinausweisen.

Ist ein Psychiater verantwortlich dafür zu erkennen, wenn eine psychisch kranke Person eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt?

In der Psychiatrie nimmt man diese Frage sehr ernst, wenn ein Mensch mit einer Erkrankung für sich und andere eine Gefahr darstellt. Trotzdem ist es nicht möglich, jegliches menschliches Verhalten vorherzusagen. Es kann sein, dass ein Mensch von einem Psychiater gesehen wird und keine Gefahr darstellt und dann, wenige Tage später, einen Streit mit einem Angehörigen hat und auf einmal in eine tiefe Krise rutscht. Das kann man nicht vorhersehen. In den letzten Jahrzehnten boomt die forensische Psychiatrie. Die Zahl an Forensik-Betten nimmt zu. Das heißt, es kommen immer mehr Menschen, die wegen einer psychischen Erkrankung bei einer Straftat schuldunfähig waren, in die forensische Psychiatrie und werden dort nicht selten für ihr Leben lang untergebracht. Das hat mit der Befürchtung der Gesetzgebenden zu tun, dass es erneut zu Straftaten bei Betroffenen kommt. Das ist eine politische und moralische Debatte, die hier geführt werden muss. Wollen wir größere Anstalten schaffen, um sicherzugehen, dass es zu keinen Gewalttaten im öffentlichen Raum kommt? Ich frage mich: Wollen wir nicht lieber in soziale Maßnahmen investieren? Stichwort: Wohnungslosigkeit, soziale Frage, Angebote für Menschen zur Teilhabe. Das wären meines Erachtens Maßnahmen für die Prävention und nicht für die Reaktion.

Je prekärer die sozialen Bedingungen, desto größer das Risiko, dass ein Mensch psychisch erkrankt und am Ende aggressiv wird?

Ja.

Was auffällt: Viele Menschen, die paranoid-schizophren sind und Gewalttaten begehen, haben einen migrantischen Hintergrund. Wie ist das zu erklären?

Ich weiß nicht, ob dieser Eindruck zutrifft. Meines Erachtens hat das nichts mit dem Migrationshintergrund per se zu tun: Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass Menschen mit Migrationshintergrund, zum Teil sogar in der zweiten oder dritten Generation, häufiger psychotische Erfahrungen machen. Man hat dabei herausgefunden, dass das besonders dann der Fall ist, wenn sie in einem Viertel wohnen, in dem sie zur Minderheit gehören. Es ist gar nicht so sehr der Migrationsstatus selbst, sondern die Erfahrung von sozialer Ausgrenzung, aber auch von Rassismus und sozialem Stress, die dazu führen kann, dass man ein höheres Risiko für psychotische Erfahrungen hat. Vereinfacht: der Verlust von sozialem Halt, weil man sich nicht mit dem sozialen Milieu verbunden fühlt. Es geht um soziale Teilhabe. Immer wieder wird in der Politik bei schweren Gewaltverbrechen von „einsamen Wölfen“, „Verwirrten“ oder „Psychopathen“ gesprochen. Wenn dann noch eine psychiatrische Diagnose auftaucht, hat sich für viele das Problem argumentativ erledigt: Jemand war krank, er war das Problem – und die Psychiatrie ist zuständig. Dazu würde ich sagen: Es gibt eine Gesellschaft, die einsame Wölfe hervorruft. Wir als Gesellschaft haben ein Problem, wenn wir es nicht schaffen, mit den Betreffenden eine Verständigung herzustellen.

Vielen Dank für das Gespräch.