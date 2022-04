Seelow - Erst vor einer Woche fanden zwei zehnjährige Jungen in einem Wald in der Nähe von Seelow (Märkisch-Oderland) eine Panzergranate. Die Eltern alarmierten die Polizei, die entsorgte den Sprengkörper fachgerecht. Der Fund erinnert an eine große Entscheidungsschlacht des Zweiten Weltkrieges. An den Seelower Höhen traf die Rote Armee auf die Wehrmacht und der Kampf um Berlin fand hier schon mit Hunderttausenden Soldaten statt.

Jedes Jahr erinnert eine Veranstaltung am 16. April an diese Schlacht, die am Seelower Denkmal der Russischen Armee stattfindet. Der der letzten großen Schlacht im 2. Weltkrieg fielen im Frühjahr 1945 rund 33.000 russische, 12.000 deutsche und 5.000 polnische Soldaten. Seelow liegt nahe der polnischen Grenze und bis eine Woche vor der Veranstaltung war auch der russische Präsident Wladimir Putin dazu eingeladen. Jörg Schröder, Bürgermeister von Seelow, tut diese Einladung inzwischen leid. Gegenüber der BZ sagte er: „Das war ein Fehler.“

Allerdings droht am heutigen Samstag noch zusätzlicher Ärger. Offenbar haben sich russische Nichtregierung-Organisationen angekündigt. Ob damit auch die russischen „Nachtwölfe“ gemeint sind, blieb bis zum Sonnabend offen. Russlands Militär-Attaché Sergej Tschukhrov wollte ebenfalls heute um 12 Uhr zum Denkmal in Seelow erscheinen. Ukrainische NGO's hatten aus Angst vor Konflikten ihr Erscheinen abgesagt. Die örtliche CDU will einen Kranz niederlegen.