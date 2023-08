Queeres Jugendzentrum für den Regenbogenbezirk

Kickern, Billard oder Karten spielen, bei der Freizeitgestaltung sei Jugendklub zunächst einmal Jugendklub, erklärt Katti Geighardt, zuständig für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen beim evangelischen Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg. Einen queeren Jugendklub zeichne deshalb zuerst aus, dass Jugendliche andere in ihrer Altersgruppe treffen könnten, die so fühlen wie sie. Sie könnten in einem geschützten Raum Erfahrungen austauschen, ohne Angst vor blöden Sprüchen oder anzüglichen Bemerkungen.

Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg ist rund um den Nollendorfplatz traditionell Heimat der queeren Szene in Berlin. Dem Regenbogenbezirk fehlte allerdings eine Einrichtung für Jugendliche und junge Erwachsene nicht-heterosexueller Orientierung. Queere Jugendzentren gibt es in Berlin bisher im Bezirk Mitte in der Villa Lützow und in Pankow. In Neukölln eröffnete 2021 der Jugendklub Qube. Der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) betreibt mit Verein Regenbogen Reinickendorf ein Angebot für Jugendliche in Reinickendorf. Der im vergangenen Jahr noch von Rot-Rot-Grün verabschiedete Doppelhaushalt sah 100.000 Euro für ein weiteres Jugendzentrum für Queere vor. Die Bezirksgrünen beantragten im Juni 2022, dass sich Tempelhof-Schöneberg als Standort bewirbt.

Tempelhof-Schöneberg bekam den Zuschlag

Der Bezirk mit seiner lebhaften Regenbogencommunity bekam schließlich den Zuschlag. Das Zentrum wird allerdings nicht in der Nähe zu anderen queeren Einrichtungen am Nollendorfplatz entstehen, sondern unter Trägerschaft des Kirchenkreises Tempelhof-Schöneberg im evangelischen Jugendzentrum Café Albrecht in Alt-Tempelhof. Laut Katti Geighardt würden derzeit die Ausschreibungen für die zu besetzenden Stellen laufen. „Wir wollen im Herbst eröffnen“, sagt die Koordinatorin für Jugendarbeit.

Der Standort Café Albrecht soll an drei Abenden in der Woche geöffnet sein. An ein oder zwei Werktagen soll es Angebote in Räumen des Kirchenkreises im äußersten Süden des Bezirks in Stadtrandnähe geben. So sollen Jugendliche Angebote finden, die fernab des queeren Kiezes rund um den Nollendorfplatz leben.

Berlin; 09.08.2023: Eine neue Anlaufstelle für nicht- binäre und nicht-heterosexuelle Jugendliche soll auf dem Gelände des Evangelischen Kirchenkreises in Tempelhof entstehen. Der queere Treffpunkt soll im Cafe Albrecht (Foto), das im Untergeschoss ist, eingerichtet werden. Gerd Engelsmann

Das queere Jugendzentrum plane zum Beispiel Filmabende oder Stadtspaziergänge zu Orten, die für die Regenbogencommunity wichtig sind. Vor allem gehe es in der sensiblen Phase der Pubertät darum, queere Jugendliche bei der oft schwierigen Identitätsbildung zu unterstützen.

Das sogenannte Coming-out, der Prozess der Vergewisserung der eigenen sexuellen Orientierung, sei nach wie vor eine Phase, in der viele Jugendliche Unterstützung benötigten, erklärt Katti Geighardt. „Wir schaffen einen Rahmen für Gespräche, wir sind aber auch gut vernetzt mit der queeren Szene, falls jemand mehr Beratungsbedarf hat“, sagt Geighardt.



Das queere Jugendzentrum plane Schulbesuche, um auf sich aufmerksam zu machen. Jugendliche, die vielleicht weder mit Familie noch Freunden über ihre sexuelle Orientierung sprechen wollten, könnten so erfahren, dass es Angebote für sie gibt.

Viele Jugendliche berichten von Mobbing an Schulen

Der Eindruck von einer toleranten Mehrheitsgesellschaft, die auf ein Coming-out im Familien- und Freundeskreis inzwischen nur noch mit einem Achselzucken reagiere, täusche, erklärt Katti Geighardt. Diskriminierungsfreie Räume zu schaffen, sei für die psychische Gesundheit queerer Jugendlicher immer noch wichtig. Der evangelische Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg unterhält auch die queere Jugendgruppe iwi. Bei vielen Gesprächen werde deutlich, dass queere Jugendliche an Schulen Mobbing erlebten. „Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Toleranz nach der Pandemie wieder abgenommen hat. Vielleicht suchen junge Menschen jetzt eher in konservativen Werten Sicherheit“, sagt Geighardt.

Der Berliner Lesben- und Schwulenverband (LSVD) begrüßt, dass immer mehr Berliner Bezirke den Bedarf an eigenen Zentren für queere Jugendliche erkennen. Thomas Schwarz ist beim LSVD für Jugend und Bildung zuständig. „Das sind Räume, in denen queere Jugendliche bestärkt werden in ihrer Identität, in einer Mehrheitsgesellschaft zu bestehen und an sich zu glauben“, sagt Schwarz. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen queeren Jugendzentrum in Alt-Tempelhof.