Die Berliner Polizei befürchtet, dass sich die Klimaschützer, die in den vergangenen Wochen Autobahnen blockiert haben, weiter radikalisieren. „Was uns besorgt, sind die klaren Aussagen der Aktivisten, kritische Infrastrukturen wie Flughäfen, Häfen und Energieunternehmen in den Blick zu nehmen“, sagte der stellvertretende Polizeipräsident Marco Langner am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Die Polizei bereite sich entsprechend vor.

Eine solche Aktion einer Klimaschützer-Gruppe, die sich „Aufstand der letzten Generation“ nennt, gab es bereits am Montagmorgen in Hamburg. Mitglieder blockierten Straßen zum Hamburger Hafen. Die Gruppe fordert ein „Essen-Retten-Gesetz“ und eine Agrarwende, um Klimagase aus der Landwirtschaft zu mindern. Seit Ende Januar hatte die Gruppe wiederholt Autobahnen wie die A100 in Berlin blockiert. Die Polizei leitete mehr als 200 Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen Nötigung und schweren Eingriffs in den Straßenverkehr.

Wie am Montag bekannt wurde, setzte das Landeskriminalamt eine eigene Ermittlungsgruppe, die „EG Asphalt“ ein, um die Ermittlungen zu bündeln. Gegen die Blockierer geht die Polizei nach eigenen Angaben hart vor. Weil 80 Prozent der ermittelten Täter aus anderen Bundesländern stammen, versucht die Berliner Polizei, dort zu erreichen, dass die Betreffenden Auflagen erhalten und sich regelmäßig bei der Polizei melden müssen. „Die Rückmeldungen aus den anderen Bundesländern stehen noch aus“, sagte Langner. Zudem würden Aktivisten zu Hause aufgesucht, um ihnen in Gefährderansprachen deutlich zu machen, in welche Gefahr sie sich bei diesen Aktionen begäben. Zudem will die Senatsinnenverwaltung eine Änderung der Polizeibenutzungsgebührenordnung erreichen. Die soll es ermöglichen, den Blockierern die Kosten der Polizeieinsätze in Rechnung zu stellen.

In den vergangenen Wochen seien einige geplante Blockaden verhindert worden. Die Polizei habe sich immer wieder an Autobahn-Ausfahrten postiert und diese beobachtet, so Langner. „So sind uns Demonstranten quasi in die Hände gelaufen.“ Blockadeaktionen vollständig zu verhindern sei aber kaum möglich, weil diese Aktionen in der Regel konspirativ vorbereitet würden. Die Blockierer hätten sich häufig mit Händen oder Füßen an der Straße festgeklebt, um sich nicht mehr selbstständig befreien zu können. Auch sehr wenige Aktivisten würden so den Einsatz vieler Polizisten erfordern.

„Dass es noch keine größeren Unfälle gab, ist auch dem Umstand zu verdanken, dass Autofahrer sehr rücksichtsvoll sind“, sagte er. Es habe aber einen Auffahrunfall gegeben. Ein mit Blaulicht fahrender Rettungswagen mit einer Patientin an Bord sei etwa zehn Minuten lang aufgehalten worden.