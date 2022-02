Häme über vermeintlich unbezahlbare U-Bahn-Ausbaupläne, Rassismusvorwürfe, eine Anti-Franziska-Giffey-Kampagne: Immer wieder arbeiten sich linke und grüne Koalitionspartner an der SPD-Frontfrau ab. Die SPD schweigt bisher. Franziska Giffey ist positiv getestet, ein Treffen unmöglich. Also raus nach Spandau, zu Partei- und Fraktionschef Raed Saleh. Ein Gespräch im Bürgerbüro in der Spandauer Neustadt bei Kaffee, Keksen und Wasser unter den wachsamen Augen von Willy Brandt.