Rammstein-Keyboarder Flake: Wie ich meinen gesamtdeutschen Personalausweis verbrannte

Flake Lorenz erzählt, warum er niemals für einen Westdeutschen gehalten werden will. Und was er denkt, wenn er neben Till Lindemann auf der Bühne steht.

Flake Lorenz im Leise-Park, Berlin-Prenzlauer Berg

Doch, eines musste man den Besuchern aus dem Westen lassen, sie rochen unerhört gut. Das war eine Mischung aus edlem Parfüm oder Rasierwasser, als Kind kannte ich den Unterschied noch nicht, Waschmittel und dem Ledergeruch der Jacken, die sie nachlässig über die Stuhllehne warfen. Aber ich kam ihnen irgendwie nicht näher. Es kam mir so vor, als nähmen sie uns und unser Land nicht ernst. Sie lachten herablassend, wenn wir ihnen irgendetwas von uns erzählten. Sie sprachen lauter, als es nötig war, und am liebsten über Sachen, bei denen wir nicht mitreden konnten. Und dann fuhren sie uns in ihren noch besser riechenden Autos eine Runde ums Karree, damit wir mal sehen, wie richtige Autos fahren.