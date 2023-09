Für die Familie aus Rangsdorf, die wegen eines Behördenfehlers Haus und Grundstück verlieren soll, sieht es offenbar nicht gut aus. Wie Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) am Donnerstag vor dem Rechtsausschuss des Brandenburger Landtags erklärte, habe man gleich nach dem Urteil des Oberlandesgerichts, in dem die Familie Ende Juni aufgefordert wurde, das Haus abzureißen und das Grundstück zu verlassen, mit der Familie in einem vertraulichen Gespräch eine „Drei-Stufen-Strategie“ vereinbart.

Die aber scheint nicht zu funktionieren. Hoffmann erklärte im Ausschuss, sie sei von der Vertraulichkeit entbunden worden, um Auskunft zu erteilen. In dem Gespräch zwischen dem Justizministerium und der Familie habe man unter anderem vereinbart, „an den Eigentümer des Grundstücks heranzutreten, um zu klären, ob und unter welchen Konditionen er bereit wäre, das Grundstück mit dem Haus der Familie an die Familie zu veräußern“, erklärte Hoffmann. „Wir haben eine ablehnende Stellungnahme vom rechtsanwaltlichen Vertreter des Eigentümers bekommen.“ Demnach sei der Eigentümer „unter keinen Konditionen“ bereit, das Grundstück zu verkaufen.

Offenbar nimmt damit die Geschichte um das Traumhaus, das für die vierköpfige Rangsdorfer Familie zum Albtraum wurde, kein gutes Ende. Vor 13 Jahren waren Kristin W. und ihr Ehemann auf der Suche nach einem Grundstück, auf dem sie bauen konnten. Kristin W. erwartete ihr erstes Kind.



Fündig wurde das Paar in Rangsdorf im Landkreis Teltow-Fläming. Bei einer Zwangsversteigerung am Amtsgericht Luckenwalde erhielt Kristin W. als Meistbietende für 51.000 Euro regulär den Zuschlag für ein etwa 1000 Quadratmeter großes Areal. Mit der Zwangsversteigerung wollte die Stadt Freiburg Schulden, die der Erbe des Grundstücks hatte, eintreiben. Den Erben konnte das Amtsgericht Luckenwalde angeblich nicht ausfindig machen.

Oberlandesgericht ließ Revision gegen das Urteil nicht zu

Ein paar Monate später standen Kristin W. und ihr Ehemann im Grundbuch, sie nahmen einen Kredit auf und bauten für 350.000 Euro ihr neues Zuhause. Kurz nach ihrem Einzug ins Eigenheim im Jahr 2012 meldete sich der vorherige Eigentümer des Grundstücks – ein deutschstämmiger Manager aus den USA, der derzeit in der Schweiz leben soll. Er gab an, die Immobilie von seiner Großtante geerbt zu haben und seit 1993 im Grundbuch zu stehen. Von der Zwangsversteigerung sei er vom Luckenwalder Amtsgericht – obwohl erreichbar – nicht informiert worden.

Gerichtlich forderte er sein Grundstück zurück. Das Landgericht Potsdam entschied daraufhin, dass die Zwangsversteigerung nicht rechtens und der Erbe weiterhin Eigentümer des Areals sei. Grund: Das Amtsgericht Luckenwalde habe es versäumt, ausreichend nach dem Erben zu suchen. Diese Entscheidung wurde vom Oberlandesgericht (OLG) in Brandenburg vor zehn Wochen bestätigt. Es ordnete die Herausgabe des Grundstücks, den Abriss des Hauses sowie eine Entschädigung für den Erben an.

Eine Revision gegen das Urteil ließ des OLG nicht zu. Dagegen legte die Familie Ende Juli eine Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof ein. Eine Entscheidung wird in einigen Monaten erwartet.



Hoffmann nannte die Nichtzulassungsbeschwerde einen weiteren Punkt in der Strategie. Nicht alle rechtlichen Fragen seien geklärt worden, erklärte die Ministerin am Donnerstag. Nach der gescheiterten Einigung mit dem Eigentümer habe man nun die dritte Stufe in Angriff genommen, so Hoffmann. Ein gemeinsamer Gutachter solle jetzt den aktuellen Wert von Grundstück und Haus ermitteln. Dies sei Basis, um über etwaige Amtshaftung und Entschädigungsansprüche der Rangsdorfer Familie zu entscheiden, sagte Hoffmann. Sie erklärte auch, dass bisher geltend gemachte Rechtsverfolgungskosten der Familie übernommen worden seien.