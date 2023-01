Rapoport-Tochter: „Der Kapitalismus war ganz klar ein Rückschritt für meine Eltern“

Inge und Mitja Rapoport waren Juden, Kommunisten und gehörten zu den wichtigsten Medizinern der DDR. Jetzt reden die Kinder und Enkel. Über Ost und West. Und über Risse in der Familie.

Lisa Lange, geborene Rapoport (l.), Michael und Mirjam Rapoport in Mirjams Wohnung in Berlin-Prenzlauer Berg. An der Wand hängt ein Stethoskop von Inge Rapoport. Benjamin Pritzkuleit