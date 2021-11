Berlin soll mehr Videoüberwachung bekommen. Darauf haben sich SPD, Grüne und Linkspartei in ihren Koalitionsverhandlungen verständigt. Damit konnte sich die SPD mit ihren Forderungen gegen Grüne und Linke durchsetzen. Vor drei Jahren war es darüber noch zum Streit innerhalb der rot-rot-grünen Koalition gekommen. Jetzt sollen, wie schon damals von SPD-Innensenator Andreas Geisel gefordert, Orte mit besonders viel Kriminalität mit Videokameras überwacht werden.

Dabei gehe es um anlassbezogene und temporäre Maßnahmen an wenigen Orten, sagte die SPD-Vorsitzende Franziska Giffey am Donnerstag. Als Beispiel nannte sie das Kottbusser Tor in Kreuzberg. Spätestens nach sechs Monaten soll geprüft werden, ob die Kameras etwas genützt haben. Davon hängt dann ihr weiter Einsatz an dem Ort ab.

Wo überwacht wird, das soll die Polizei entscheiden. Um die Privatsphäre von Anwohnern zu wahren, müssten Hauseingänge außen vor bleiben, ergänzte die Grünen-Fraktionschefin Bettina Jarasch. Um den rechtlichen Rahmen für die Videoüberwachung zu schaffen, soll das Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz geändert werden. Laut Umfragen ist eine Mehrheit der Bürger für Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Eine Bürgerinitiative hatte dafür in der vergangenen Legislaturperiode etwa rund 25.000 Unterschriften gesammelt.

Kriminellen soll das Geld weggenommen werden

Die drei Koalitionspartner wollen auch stärker gegen die Organisierte Kriminalität vorgehen. Dazu gehört die Einrichtung einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft gegen Wirtschaftskriminalität und eine stärkere Unterbindung von Geldwäsche und auf die Vermögensabschöpfung bei Kriminellen.

An den Kragen geht es auch Rasern, wofür SPD, Grüne und Linke massiv bei den Blitzern aufrüsten wollen. Geplant sind laut Giffey bis zu 60 neue Geschwindigkeitsmessgeräte. Laut Jarasch sollen so viele Blitzer wie möglich überall in der Stadt installiert und die Bußgeldstelle verstärkt werden. Die Kosten würden schnell wieder eingespielt, sagte sie. Derzeit hat der Senat 33 stationäre, 21 mobile Blitzer und vier Blitzer-Anhänger. Die Koalition plant mehr Kontrollen von Polizei und Ordnungsämtern im Straßenverkehr. Die Zahl der Fahrradstreifen wollen sie verdreifachen.

Zur rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln will die neue Koalition auch einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus einrichten. Er soll die Fehler bei den Ermittlungen der Polizei aufarbeiten. Ein solcher Ausschuss sei ein wichtiger Beitrag, um Vertrauen in die Sicherheitsbehörden auch gerade in Teilen der migrantischen Bevölkerung wieder herzustellen, sagte die Linke-Vorsitzende Katina Schubert am Donnerstag.

Die Polizei rechnet der Anschlagsserie mehr als 70 Taten zwischen Juni 2016 und März 2019 zu, darunter mindestens 14 Brandstiftungen und 35 Sachbeschädigungen. Opfer waren Menschen, die sich gegen Rechtsextremismus engagierten. Zwei vom Senat eingesetzte Sonderermittler hatten im Mai festgestellt, dass Polizei und Staatsanwaltschaft bei den Ermittlungen Fehler gemacht hätten. Auch die Kommunikation mit den Opfern der Anschläge sei nicht optimal gewesen. (mit dpa)