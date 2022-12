Fiebersaft: Kann ich das Medikament einfach selbst herstellen?

Weil in deutschen Apotheken Medikamentenmangel herrscht, stellen viele Apotheker Fiebersäfte selbst her. Im Netz kursieren aber auch Anleitungen, die versprechen, dass Eltern einen Fiebersaft selbst herstellen können. Anke Rüdinger vom Apothekerverband Berlin hat dazu eine klare Meinung.

Das Problem des Medikamentenmangels sei zum Teil auch hausgemacht, sagt Rüdinger. Viele Eltern würden nun Fiebersaft auf Vorrat kaufen. Menschlich könne sie das verstehen, sie sei ja ebenfalls Mutter. Das Vorräte-Anlegen produziere jedoch zusätzliche Engpässe. „Uns fehlen dann Fiebersäfte für die akut erkrankten Kinder.“ Die Bevölkerung könne den Fähigkeiten der Apotheker vertrauen, sagt Anke Rüdinger und warnt davor, Fiebersäfte selbst zu Hause herzustellen.

Apothekerin: „Das ist einfach Handwerk“

Man könne „nicht eben mal Tabletten in Wasser auflösen“. Die Wirkstoffe müssten „gemörsert, genau abgewogen und gleichmäßig in der Grundlösung suspendiert werden“. Die Grundlösung stellt Rüdinger zufolge sicher, dass der Wirkstoff in der Flasche gleich verteilt ist und korrekt dosiert werden kann. Die Apothekerin bezweifelt, dass Menschen ohne pharmazeutische Ausbildung dazu imstande sind. Privatpersonen könnten zudem die richtige Dosierung nicht gewährleisten. „Das ist einfach Handwerk“, sagt Anke Rüdinger.

Kühle Wadenwickel können helfen

Was tun, wenn das Kind erkrankt ist, Fiebersaft aber womöglich nicht zu bekommen ist? Hausmittel wie kühle Wadenwickel können helfen. „Aber“, so Anke Rüdinger, „die Umschläge sollten maximal fünf Grad kälter sein als die Körpertemperatur.“ Zudem könne man Kindern ab einem bestimmten Alter durchaus Tabletten geben. Rüdinger betont: „Bis jetzt haben wir noch jedes fiebernde Kind versorgt bekommen.“ Nur ist es dann vielleicht nicht immer der Lieblingssaft mit dem Lieblingsgeschmack.