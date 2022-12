Darf ich ohne meinen Freund auf eine Silvesterparty gehen?

Finnja, 27: Lieber Herr Lenné, ich bin von guten langjährigen Freunden auf eine Silvesterparty eingeladen, wir wollen Scharade spielen. Mein neuer Freund (wir sind seit sieben Monaten zusammen) hasst Gesellschaftsspiele, ich dagegen bin verrückt danach. Ich fände es nicht so schlimm, wenn wir an Silvester nicht zusammen sind, zumal er keine eigene Partyeinladung hat und ich einen solchen Abend zu zweit an dem Tag nicht so attraktiv finde. Mein Freund findet das unmöglich und will, dass wir den 31. Dezember zusammen verbringen. Er zweifelt sogar an meiner Liebe. Hat er das Recht dazu?

Liebe Finnja, da seid ihr nach sieben Monaten Beziehung schon bei zwei „Master-Fragen“ der Liebe angelangt: 1. Wie gehen wir mit unterschiedlichen Bedürfnissen um? Und 2. Wie können wir unterschiedlich sein, ohne uns alleingelassen oder ungeliebt zu fühlen? Jetzt seid ihr mit eurem Alter auch noch in einer Lebensphase, in der sich die Liebe für manche gleichzeitig spröde und übernatürlich anfühlt. Sie ist ein Wunder (das bleibt sie auch für immer), aber sie irritiert auch den eigenen Lebensfluss. Wir müssen lernen, dass es keine unabhängige Liebe gibt. Liebe will Verbindlichkeit und Bindung. Sie trägt uns, aber sie hält uns auch fest.

Ob wir die Liebe und damit unsere Verbindung und Abhängigkeit im Alltag eher als unterstützendes Getragenwerden oder als ein etwas zu enges Korsett erleben, hängt meist sehr von unseren Bindungserfahrungen in der frühen Kindheit ab. Waren unsere Eltern offen und interessiert an uns, werden wir als Erwachsene eher davon ausgehen, dass sich das allermeiste schon irgendwie gut regeln lässt. Konnten sie – warum auch immer – nicht so feinfühlig mit uns sein, werden wir uns als Erwachsene mit dem Partner schneller verheddern, mehr in einem Hin und Her gefangen sein, uns geliebt, eingeengt und gleichzeitig alleingelassen fühlen.

Allerdings sind wir diesen frühen Erfahrungen nicht auf Gedeih und Verderben ausgeliefert. Wir können eine innere Spannweite entwickeln, in der unsere eigene freie Bewegung und die sichere Verbundenheit mit dem Partner keine Widersprüche sein müssen. So könntest du allein auf die Party gehen, Spaß haben und deinen Freund auch vermissen und ihm liebende SMS senden. Er könnte mitkommen und sich mit anderen Menschen und Spielen üben und an deiner Freude freuen. Er könnte auch etwas traurig allein bleiben und sehnsüchtige SMS schreiben – oder doch eigene Freunde besuchen. Sicher ist: Es geht nur um ein paar Stunden zu Silvester und nicht um Leben oder Tot.