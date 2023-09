Die gute Nachricht vorweg: Der Spielplatz am Klausenerplatz in Charlottenburg, der wegen einer Rattenplage seit 27. Juli gesperrt ist, kann voraussichtlich Mitte des Monats wieder eröffnen. Das Schädlingsbekämpfungsunternehmen, das vom Bezirk den Auftrag bekommen hat, die Ratten zu beseitigen, konnte bereits einen Großteil der bis zu 50 Nager erwischen. Doch die Ursache des Problems ist damit nicht gelöst.



Es ist nicht das erste Mal, dass ein Spielplatz in Berlin wegen Rattenbefalls gesperrt werden musste. Davor war es der Spielplatz am Olivaer Platz, der vor zwei Jahren mit 4,8 Millionen Euro Fördergeld umgebaut worden ist, die Berliner Zeitung berichtete. Auch der Spielplatz am Klausenerplatz nahe des Schlosses Charlottenburg war bereits im vergangenen Sommer für sechs Wochen gesperrt.

Nun wurde der Kinderspielplatz erneut von Ratten heimgesucht. Laut Bezirksamt sollen dort bis zu 50 Nager gesichtet worden sein. Es heißt: Der Rattenbefall habe bisher nicht gekannte Ausmaße angenommen. Auch dieser Spielplatz wurde erst 2015 eröffnet und für rund 300.000 Euro aus dem Kinderspielplatz-Sanierungsprogramm des Senats neu gestaltet.



Aus Sicht von Torsten Campe, Geschäftsführer des zuständigen Schädlingsbekämpfungsunternehmens Rudolf Sommerfeld GmbH in Charlottenburg, ist der Grund für die Plage ein Müllproblem. „Der hygienische Zustand in den Büschen am Spielplatz ist sehr schlecht und attraktiv für die Ratten“, sagte er. Sein Unternehmen sei mittlerweile alle drei Monate vor Ort.

Das Schädlingsbekämpfungsunternehmen warnt mit roten Hinweisschildern vor den ausgelegten Giftködern. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Warum es nun erneut zu einer Schließung kam, liege an der Risikoabwägung. „Wir haben als Schädlingsbekämpfungsunternehmen die Verantwortung für die Köder und dem Bezirk zu einer Sperrung des Spielplatzes geraten“, so Campe. Momentan sei nur noch das neben dem Spielplatz gelegene Rondell von Ratten befallen. Dennoch können Ratten die ausgelegten Köder verschleppen und deshalb müsse die gesamte Spielfläche weiterhin bis zur vollständigen Bekämpfung gesperrt bleiben. „Wir rechnen mit einer Freigabe in ein bis zwei Wochen“, so Campe. Doch damit sei das Problem nicht gelöst.

Bezirksamt warnt vor liegen gelassenen Essensresten und Müll

„Es wird nochmal darauf hingewiesen, dass in den Grünanlagen keinerlei Vogelfutter, Brotkrumen oder andere Essensreste verteilt werden sollten, da dies die Nagetiere natürlich anzieht. Auch das Wegwerfen oder Liegenlassen von Müll bleibt selten ohne Folgen“, erklärt das Bezirksamt in einer aktuellen Pressemitteilung.



„Das ist schon traurig, was die Menschen hier an Müll hinterlassen“, sagte eine zweifache Mutter, die in der Nachbarschaft wohnt und anonym bleiben möchte. Sie sei verärgert über die Sperrung, da sie den Platz gern nutze und auch mal ohne ihre Kinder, „nur um hier mal ein Buch zu lesen, herkomme“.

Der Spielplatz am Olivaer Platz war im April wegen einer Rattenplage gesperrt. Emmanuele Contini

Ratten auch in anderen Berliner Bezirken

Auch in anderen Bezirken Berlins gibt es Ärger mit den Nagetieren, die schwere Infektionserkrankungen auf Menschen übertragen können. Doch weitere Sperrungen von Spielplätzen sind bislang nicht bekannt.



„Immer wieder einmal sind auch Teile unserer Grünanlagen und Spielplätze von Ratten befallen. Bekannt ist uns der Befall zum Beispiel am Arnimplatz, Spielplatz Pistoriusstraße und im Blankensteinpark“, teilte eine Referentin der Pankower Ordnungsstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) mit. Insgesamt könne davon ausgegangen werden, dass sich Ratten auf vielen Spielplätzen und in vielen Grünanlagen aufhielten, da insbesondere an diesen Orten Ratten ein gutes Futterangebot finden. „An dieser Stelle richte ich meinen Appell an alle Besucher der Spielplätze und Grünanlagen, bitte verhalten Sie sich umsichtig in Bezug auf die Beseitigung von Lebensmittelresten“, so die Referentin weiter.

In Steglitz-Zehlendorf gebe es laut Ordnungsstadtrat Urban Aykal (Bündnis 90/Grüne) „immer mal wieder einen Rattenbefall“. Dieser würden regelmäßig bekämpft.



Eine Referentin der Ordnungsstadträtin Saskia Ellenbeck (Bündnis 90/Die Grünen) in Tempelhof-Schöneberg erklärte, dass in den vergangenen drei Monaten acht Kinderspielplätze im Bezirk von Ratten heimgesucht wurden, unter anderem der Zirkusspielplatz Bornstraße, Sennockstraße, Mariendorfer Damm/Ecke Prühßstraße, Nelly-Sachs-Park, John-Locke-Straße, Bosepark, Bayrischer-Platz gegenüber Aschaffenburger-Straße.