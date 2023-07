Kurz nach dem Raub am Kudamm erfolgte die Festnahme durch die Berliner Polizei (Symbolbild).

Besitzer teurer Armbanduhren müssen in Berlin aufpassen. Eine Tätergruppierung hat es auf Uhrenträger abgesehen. Nach Informationen der Berliner Zeitung wurde unter anderem am späten Donnerstagnachmittag am Kurfürstendamm einem Mann seine hochwertige Uhr der Marke Patek Philippe geraubt.

Die Tat ereignete sich gegen 17 Uhr im Außenbereich eines Restaurants. Ein Täter riss einem 50-jährigen Gast die Uhr vom Arm. Dann floh er gemeinsam mit einem Komplizen, der draußen auf einem Motorroller wartete.

Bereits vor der Tat waren die beiden und auch ein dritter Mann zusammen in einem Mietwagen unterwegs. Zeugen beobachteten sie dabei, wie sie sich offensichtlich speziell für Menschen interessierten, die teure Uhren trugen.

Deshalb waren Fahnder der Polizei den Verdächtigen bereits auf den Fersen. Nachdem diese den Restaurantgast beraubt hatten, folgten die Fahnder den Tätern. Zwei von ihnen hatten sich in eine Ferienwohnung geflüchtet. Bei der Festnahme versuchten sie, die erbeutete Uhr aus dem Fenster zu werfen. Das konnten die Polizisten verhindern.

Die drei aus Italien stammenden Tatverdächtigen im Alter von 26, 34 und 44 Jahren wurden festgenommen. Wie ein Polizeisprecher am Freitag auf Anfrage bestätigte, werde gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft geprüft, ob die drei Männer einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.