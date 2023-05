Raub in Kaulsdorf: Mann wird von Gruppe krankenhausreif geprügelt

Am Butzer See wurde der Mann ausgeraubt. Die Polizei konnte am Bahnhof Köpenick einen Intensivtäter festnehmen.

Bei einem Raubüberfall ist in der Nacht zu Dienstag in Kaulsdorf ein Mann schwer verletzt worden. Die Tat ereignete sich am Butzer See, der zu den Kaulsdorfer Baggerseen gehört.

Nach Angaben von Polizisten wurde der Mann von einer Gruppe aufgefordert, seine Tasche auszuhändigen. Als er sich weigerte, schlug einer der Täter auf ihn ein. Mindestens drei weitere Mittäter beteiligten sich im weiteren Verlauf.

Auch als der Mann schon auf dem Boden lag, wurde er weiter geschlagen und getreten. Die Täter entwendeten seine Tasche und sein Bargeld und flüchteten. Zeugen beobachten die Tat und verfolgten den Haupttäter.

Dieser konnte von Polizisten am Bahnhof Köpenick festgenommen werden. Nach Angaben von Ermittlern handelt es sich bei ihm um einen einschlägig bekannten „Intensivtäter“.

Der ausgeraubte Mann musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.