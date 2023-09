Raub in Neuköllner Wohnung: Falsche Polizisten überfallen schlafende Senioren

Im Schlaf sind zwei Senioren und ein 60-Jähriger in ihrer Wohnung brutal überfallen worden. Wie Polizisten am Dienstag der Berliner Zeitung berichteten, ereignete sich der Raubüberfall bereits am Montagmorgen in der Neuköllner Neckarstraße.

Demnach brachen gegen 3.30 Uhr vier bis sechs Personen eine Terrassentür einer im Hochparterre gelegenen Wohnung auf. Zu dieser Zeit lagen ein 60-jähriger Mann, dessen 80-jährige Mutter und dessen 88-jähriger Vater in ihren Betten. Die Einbrecher gaben sich als Polizeibeamte aus und wiesen die Bewohner an, liegen zu bleiben. Etwa eine halbe Stunde lang durchsuchten die Täter dann die Wohnung und durchwühlten die Schränke nach Wertsachen.

Sie stahlen neben Bargeld und Bankkarten auch eine teure Armbanduhr. Eine weitere Armbanduhr wurde dem 88-Jährigen vom Handgelenk gerissen. Mit der Beute flüchteten die Täter aus der Wohnung. Als sie weg waren, hätten die Bewohner selbst die Polizei gerufen, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage bestätigte.

Die drei Opfer blieben nach Angaben von Ermittlern körperlich unverletzt und lehnten eine ärztliche Behandlung ab. Allerdings hätten sie „unter dem Eindruck des Geschehens“ gestanden.