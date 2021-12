Berlin - Rentner Klaus hat sein Hörgerät zuhause vergessen. Also spricht Lehrerin Merve ihm direkt ins Ohr, während sie dem 75-Jährigen das Handy in seiner Hand erklärt. Die junge Frau mit Kopftuch zeigt dem älteren Mann mit Schiebermütze geduldig, wie er auf dem Smartphone Fotos bearbeiten kann: Farbfilter, Beschriftungen. Die Bilder kann Klaus dann per WhatsApp Freunden schicken. Er hat schon eine Collage gebastelt: die Tür einer Zahnarztpraxis, darunter hat er geschrieben „Nur für Tapfere!“

Beide lachen. Technik kann Spaß machen, auch und gerade im Alter. Wenn man sie beherrscht. Weil es daran aber mangelt bei vielen älteren Menschen, hat Joya Silva den „SilberSalon“ gegründet. Das soziale Start-up sitzt in Moabit und macht dort Seniorinnen und Senioren fit für die digitale Welt. „Alte Leute leiden schon so lange an Isolation, das ist eine Zumutung“, beschreibt die 30-Jährige ihre Motivation. „Deswegen habe ich gedacht, ich will sie mobilisieren, gerade in der dunklen Jahreszeit.“

Mobilisieren ist dabei wörtlich zu nehmen: Es geht vor allem um den Umgang mit mobilen Geräten wie Handys oder Tablets. „Ich habe hier in der Markthalle in Moabit einen Flyer gesehen“, erzählt Klaus, in den Büroräumen des „SilberSalons“ in der Oldenburger Straße sitzend. Sein Handy zu verstehen, das reizte ihm. „Vorher habe ich es selber ein bisschen versucht, aber ich war es einfach leid, immer Enkel oder jüngere Freunde zu fragen: Was soll ich machen, wie geht das?“, erinnert er sich.

Nun sitzt Merve neben ihm, die alles mit einer Engelsgeduld erklärt. „Geduld ist die wichtigste Eigenschaft“, sagt die 22-Jährige, die im „SilberSalon“ ein Pflichtpraktikum im Studium absolviert. Was Klaus bisher gelernt hat? „Wenn ich das jetzt alles erzähle, wird es Nacht“, sagt Klaus, bei dem man sich kaum vorstellen kann, dass er Probleme hat, mit Leuten in Kontakt zu kommen.

Volkmar Otto Die Idee kam im ersten Lockdown. Die 30-jährige Joya Silva erklärte zuerst ihrer 90-jährigen Nachbarin ihr Handy.

Doch genau das ist das Problem vieler älterer Menschen, speziell in Corona- und Lockdown-Zeiten. „Es sind noch nicht alle an Board“, erklärt „SilberSalon“-Gründerin Silva, die beim Training zusieht. „Wir müssen viel mehr Leute in Verbindung setzen“, sagt die Nachwuchsunternehmerin, die bis Ende des Jahres Geld für ihre Geschäftsidee sammelt unter: www.startnext.com/silbersalon.

Die Idee sei ihr genau vor einem Jahr im ersten Lockdown 2020 gekommen. „Erst da lernte ich meine 90-jährige Nachbarin Lydia kennen“, erinnert sich Silva. Sie half der Seniorin, ein Smartphone zu bedienen. „Für unsere Generation war es in dieser Zeit leicht möglich, digital in Kontakt zu bleiben, aber was ist mit den 20 Millionen Menschen in Deutschland, die über 60 Jahre sind?“, fragte sie sich.

Alternative Angebote gibt es kaum

Sie begann, in der Nachbarschaft Handy- und Internet-Trainings für Einsteiger anzubieten und Stammtische als Brücke von Jung zu Alt. Davon profitierten laut Silva auch die Jüngeren. „Viele junge Leute haben keine Geduld mehr.“ Das ließe sich allerdings auch von ihr sagen: Aktuell hat sie 50 Seniorinnen und Senioren in Kursen, aber sie träumt von einer deutschlandweiten Lösung für alle.

Die Start-up-Frau sagt Sätze wie: „Impact macht nur Sinn, wenn man Impact skaliert.“ Übersetzt: Nur im größeren Maßstab hilft Helfen wirklich. Deswegen hat sie auch keinen Verein gegründet, sondern ein Unternehmen, was zu Konflikten mit klassischen Vereinen führte, die sie als Konkurrenz sehen. Dabei gibt es kaum Alternativen zum „SilberSalon“, zumindest nicht bei digitaler Nachhilfe für Ältere.

Das „Silbernetz - Gemeinsam gegen einsam“ klingt zwar ähnlich, bietet aber eher eine Art Hotline an, wie das „Feiertagstelefon - einfach mal reden“, kostenfrei für Menschen ab 60 unter 0800 470 80 90. An Volkshochschulen finden Kurse statt, aber sie werden auch mal abgesagt - oder auf online verlegt. Und der „Digitale Engel“-Bus des Bundesseniorenministeriums ist unregelmäßig auf Aufklärungstour.

Volkmar Otto WhatsApp, Zoom, Corona-Warn-App. Alle möglichen Handy-Programme werden im „Silber Salon“ erklärt.

Also gäbe es durchaus Bedarf für den „SilberSalon“. Doch da Silva noch keinen Kostenträger gefunden hat, bestreitet sie das Projekt bisher aus eigener Tasche und muss teilweise noch hohe Preise nehmen. 19 Euro kostet eine Anleitung für WhatsApp, Zoom oder Corona-Warn-App, eine Einzelstunde 50 Euro. „Unser großes Ziel ist, dass Ältere weniger oder gar nichts zahlen“, sagt Silva.

Noch 25.000 Euro benötigt

Dafür müsste sie Träger wie eine Stiftung oder ein Pflegeheim finden – oder mit dem Crowdfunding am Ende Erfolg haben: Von den für das Projekt benötigten 50.000 Euro Fremdmitteln fehlte vor Weihnachten gut die Hälfte. Aber statt lange auf die Finanzierung zu warten, legte Silva schon los mit ihren Senioren-Schulungen. Die Gründerin bezeichnet sich selbst als „Chief Empathy Officer“: Empathie-Chefin.

Und so gibt sie Rentner Klaus, der ständig Scherze macht, wie gut er früher aussah, „ein Trüffel unter den Jungs“, und dass ihm heute nur noch „Frauen mit quietschenden Rollatoren“ nachliefen, einen gut gemeinten Rat: „Du könntest Komiker werden, wir sollten dir einen YouTube-Kanal einrichten.“