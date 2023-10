Exklusiv – Rauswurf zum Jahresende: Gewerbemieter sollen Flughafen Tempelhof verlassen

Für ein paar Monate schien ihre Existenz gesichert, doch jetzt müssen sie wieder bangen. Mehrere Gewerbemieter vom Flughafen Tempelhof sind aufgefordert worden, ihre Flächen zu räumen – um Platz zu machen für die Betriebsfeuerwehr, für die auf dem riesigen Airport-Areal angeblich kein anderer Platz zu finden ist. Die landeseigene Tempelhof Projekt GmbH, die den Betrieb in dem denkmalgeschützten Gebäude managt, hat die zwischenzeitlich ausgesetzten Kündigungen nun wieder aufleben lassen.

„Wir sind schockiert, dass die Tempelhof Projekt GmbH an der Kündigung festhält und die Räumung der angemieteten Flächen verlangt“, sagt Jens Kleihauer, Geschäftsführer des Unternehmens Cireco und Sprecher der Gewerbetreibenden, die nun ausziehen sollen. Betroffen von dem Rauswurf sind neben seiner Firma, einem Entsorgungsfachbetrieb für Elektroaltgeräte, die Firma Götter Speisen Catering, die Möbelmanufaktur Deutschmann Berlin, das Catering-Unternehmen Mundwerk, die Firma Hausautomation & Industrietechnik (H&IT) und das Unternehmen 2Elephants Food Experience & Catering.

Cireco und die anderen Unternehmen sollen bis Ende 2023 ihre Räume im sogenannten Bauteil 5a des Flughafen Tempelhof verlassen, das sich zwischen Tempelhofer Damm und Hangar fünf befindet. Die Kündigungen erhielten die Betriebe bereits Ende 2022. Nachdem die Berliner Zeitung Anfang Februar über die Pläne berichtete und parteiübergreifend Kritik daran laut wurde, griff der damalige Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) jedoch ein. Am 10. Februar, zwei Tage vor der Wiederholungswahl, beauftragte Geisel die landeseigene Tempelhof Projekt GmbH laut einer Pressemitteilung, „die Kündigungen für Gewerbemieter im Bauteil 5a des Flughafengebäudes auszusetzen und nach Alternativstandorten zu suchen“.

Mehr als ein halbes Jahr später teilte die Tempelhof Projekt GmbH den Gewerbetreibenden nun mit, dass sie sich zwar „intensiv auf die Suche nach Ersatzflächen im Flughafengebäude gemacht“ habe. Doch „im Ergebnis der Suche“ müsse man „leider“ mitteilen, dass „keine äquivalenten Flächen“ angeboten werden können. Es sei auch geprüft worden, ob die Betriebsfeuerwehr an einem anderen Standort auf dem Flughafen-Areal untergebracht werden könne, doch sei „kein anderer Standort möglich“, heißt es in dem Schreiben.

Bei der Kündigung für Gewerbemieter vom Flughafen Tempelhof geht es um das Bauteil 5a (Foto), dort soll eine Feuerwehr untergebracht werden. Gerd Engelsmann

Die Gewerbemieter sind empört. Der neue Geschäftsführer der Tempelhof Projekt GmbH, Fabian Schmitz-Grethlein, wolle „möglichst viel Fläche schnell in Nutzung bringen, und treibt als Erstes die Kündigung von treu zahlenden Bestandsnutzern voran“, kritisiert Jens Kleihauer, Sprecher der Gewerbetreibenden. Leider habe es entgegen den Versprechungen „keine Gespräche oder glaubwürdige Erklärungen für das Vorgehen gegeben, weder durch die alte noch durch die neue Geschäftsführung“, so Kleihauer.

Landeseigener Vermieter verteidigt den geplanten Rauswurf

Auf Anfrage der Berliner Zeitung verteidigt die Tempelhof Projekt GmbH die Kündigungen, von denen nach ihren Angaben sieben Gewerbemieter betroffen sind. Derzeit sei „die Betriebsfeuerwehr interimistisch“ auf Flächen untergebracht, die den diversen rechtlichen Vorgaben, zum Beispiel der Arbeitsstättenverordnung und der DIN 14092 für Feuerwachen, „nicht vollumfänglich entsprechen“, erklärte eine Sprecherin. Die Fahrzeuge stünden „unter dem Vordach und somit im Freien, weshalb diese einem höheren Verschleiß als üblich ausgesetzt“ seien. Darüber hinaus würden in diesem Jahr in dem Bereich Betondeckensanierungen stattfinden, die zusätzliche Lärm- und Staubbelastungen erzeugen „sowie die parallele Nutzung durch die Betriebsfeuerwehr unmöglich machen“.

Verschiedene Standorte sowie eine komplett neue Containerlösung seien für eine Unterbringung der Betriebsfeuerwehr untersucht worden. Zu den Kriterien habe unter anderem eine „landseitige Eingriffszeit“ von drei Minuten gehört, die Einhaltung des Arbeitsschutzes und das Ziel, dass bis zum Ende der Gesamtsanierung möglichst kein weiterer Umzug nötig wird. Im Ergebnis sei – auch unter Berücksichtigung denkmalrechtlicher Fragen – die Unterbringung im Gebäude 5a „die wirtschaftlichste und zeitgünstigste Lösung“ gewesen. Die Bereitstellung und Vermietung neuer Flächen sei ohne umfangreiche und kostenintensive Sanierungen und der Einholung von baurechtlichen Genehmigungen nicht möglich. Ersatzflächen für die Gewerbemieter seien nicht vorhanden.

Die Betriebsfeuerwehr besteht nach Angaben der Tempelhof Projekt GmbH aus mehreren Brandschutzkräften und Fahrzeugen, die rund um die Uhr den Flughafen im Sinne des Brandschutzes überwachen. Hierzu gehören mindestens acht Personen in einem Schichtbetrieb und die ständige Vorhaltung von vier Einsatzfahrzeugen. Viele Flächen im Flughafen seien baurechtlich nur geduldet und wiesen unter anderem „brandschutztechnische Defizite“ auf. Das werde „durch die Vorhaltung der Betriebsfeuerwehr kompensiert“. Nur so sei „die Aufrechterhaltung des Betriebes in vielen Flächen am Standort möglich“.

Mieter wollen sich gegen die Kündigungen wehren

Die Gewerbemieter akzeptieren den Rauswurf nicht. „Jetzt fechten wir die Kündigungen erneut an“, sagt Jens Kleihauer. „Wir fordern, dass unsere Dienstleistungsbetriebe, die wichtig für den Standort Berlin sind und perfekt in die Zukunftsvision 2030+ der Tempelhof Projekt GmbH passen, berücksichtigt werden“, sagt er. „Es ist nicht nachvollziehbar, dass es für die Betriebsfeuerwehr keine passenden Alternativen auf dem Areal geben soll“, sagt Kleihauer. „Wir fordern den Stadtentwicklungssenator auf, die Tempelhof Projekt GmbH zurückzurufen und uns die Fortsetzung der Mietverträge zu ermöglichen.“