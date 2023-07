Bis zu 300.000 Teilnehmer erwarten die Veranstalter der Technoparade Rave The Planet am kommenden Sonnabend in Berlin. Aber ob der Umzug überhaupt stattfinden kann, das steht in den Sternen. Denn die Veranstalter um den bekannten DJ Dr. Motte haben es nach Informationen der Berliner Zeitung versäumt, Sanitäter zu organisieren, die sich um kollabierte Personen kümmern.

Den Techno-Umzug hat Dr. Motte bei der Polizei als Demonstration für den Erhalt der elektronischen Musik- und Clubkultur angemeldet. Die Route soll über die Straße des 17. Juni zum Großen Stern und zurück zum Brandenburger Tor führen.

Dass Hunderttausende vom Brandenburger Tor zur Siegessäule ziehen werden, halten Polizei und Innenverwaltung für realistisch. Bereits am 9. Juli vergangenen Jahres hatte die Polizei 200.000 und der Veranstalter 400.000 Teilnehmer gezählt.

Die Veranstaltung ist eine Neuauflage der Loveparade, die Dr. Motte im Jahr 1989 erstmals organisiert hatte. Später nahmen daran in Berlin mehr als eine Million Menschen teil. Im Jahr 2001 entschied allerdings das Oberverwaltungsgericht, dass die Loveparade keine politische Demonstration sei, sondern eine kommerzielle Veranstaltung zu Unterhaltungszwecken. Als eine der Folgen musste nicht mehr die Allgemeinheit die Kosten zum Beispiel der Müllbeseitigung tragen, sondern der Veranstalter.

Vertragsabschluss angeblich versäumt

2006 gab der Gründer die Marke Loveparade ab. 2010 endete die völlig überfüllte Loveparade anderer Organisatoren in Duisburg in panischem Gedränge mit 21 Toten. Nun ist der Techno-Umzug wieder als politische Demonstration angemeldet – zum zweiten Mal in Berlin. Die zuständige Versammlungsbehörde wird, wie bei anderen Großdemos auch, bestimmte Auflagen verhängen. Dazu zählt unter anderem die Stellung eines Sanitätsdienstes durch den Veranstalter.

Doch nach Angaben aus der Verwaltung sollen es die Veranstalter versäumt haben, den Vertrag mit dem Malteser Hilfsdienst rechtzeitig abzuschließen. Das Angebot einer anderen Hilfsorganisation habe der Veranstalter wegen zu hoher Kosten abgelehnt. Der Veranstalter habe dann gefragt, ob das Land Berlin die Kosten übernehmen könne, und sei damit auf wenig Gegenliebe gestoßen.

Fehlender Sanitätsdienst wäre Grund für ein Verbot

Bei der Technoparade rechnen Polizei und Feuerwehr mit „nicht unbedingt versammlungstypischen Notfällen“ wie Dehydrierung oder Verletzungen, wie es dort heißt. So mussten bei der Parade im vergangenen Jahr – trotz vorhandenen Sanitätsdienstes – Rettungswagen mehr als 100 Transporte in Kliniken fahren. Die meisten Patienten waren wegen Drogen- oder Alkoholmissbrauchs zusammengebrochen.



„Kein Sanitätsdienst, das wäre ein Untersagungs- beziehungsweise Auflösungsgrund“, sagt ein ranghoher Beamter. „Das Land Berlin unterstützt natürlich Versammlungen, aber es findet seine Grenzen, wenn sich der Versammlungsleiter aus der Verantwortung zieht.“



Eine entsprechende Anfrage der Berliner Zeitung ließen die Veranstalter bislang unbeantwortet.

Angst vor einem zweiten Duisburg

Aus Kreisen des Veranstalters äußert man sich besorgt und sieht die Rave-Party „auf der Kippe“, wie ein Insider sagt. So berichtet der Insider gegenüber der Berliner Zeitung: „Seit Wochen erleben Mitwirkende des Rave-Spektakels großen Zoff zwischen Dr. Motte auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Berliner Polizei und der Malteser Hilfsdienst.“

Nachdem es schon im letzten Jahr zu einem plötzlichen Abbruch der Rave-Parade kam, da die vom Veranstalter angegebene Teilnehmerzahl von 20.000 weit überschritten wurde, ist nun die Befürchtung einer Wiederholung groß. Diesmal meldete der Veranstalter rund 300.000 Teilnehmer an. Doch in Insiderkreisen rechnet man mit mehr als einer halben Million Ravern.

Dass die Berliner Polizei die Parade-Strecke nur auf der Straße des 17. Juni zulässt, macht die Sache heikel: Hier sollen am Samstag 30 Trucks hin und her fahren. Zwischen den Fahrzeugen ist ein Mindestabstand von 100 Metern vorgeschrieben. Gegenüber der Berliner Zeitung äußerte sich ein Mitveranstalter besorgt. Er befürchtet ein zweites Duisburg. Der Malteser Hilfsdienst befürchtet eine ähnliche Katastrophe, da 500.000 Menschen mangels Ärzten und Sanitätern vor Ort unterversorgt wären. Es fehle auch ein geeigneter Hubschrauberlandeplatz in Festivalnähe.

Auch wenn der Tiergarten weiträumig ist, soll der Teil zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor umzäunt werden und die Tanzwütigen über Einlassschleusen auf die Partyfläche gelangen. Dies hat zusätzlich den Zweck, dass die Berliner Polizei die Teilnehmeranzahl kappen könnte, wenn die angemeldete Anzahl von 300.000 erreicht ist. Dabei stellt sich die Frage, was mit den 100.000 Feierlustigen ist, die nicht mehr auf das Partygelände kommen.