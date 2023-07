„Rave the Planet“ in Berlin vor dem Aus? Veranstalter appellieren an Hilfsorganisationen

Ob am Sonnabend Techno-Fans durch Berlin ziehen, ist weiter ungewiss. Keiner will die Sanitäter stellen. Denn die staatlichen Vorgaben haben es in sich.

Der Techno-Umzug „Rave The Planet“ in Berlin am 9. Juli 2022. Christian Ender/imago

Wird es am Sonnabend einen Techno-Umzug in Berlin geben? Das hängt davon ab, ob die Veranstalter von „Rave the Planet“ die von der Polizei geforderten Anforderungen an einen Sanitätsdienst erfüllen können. Doch im Augenblick sieht es nicht danach aus.



„Es gibt kein Bestreben, die Versammlung zu verbieten. Aber die Veranstalter müssen sich an die Auflagen halten“, sagte Polizeisprecherin Anja Dierschke am Donnerstag. „Bis zu dem Tag, an dem die Versammlung stattfindet, planen wir unseren Einsatz so, wie wir uns auf andere Versammlungslagen auch vorbereiten.“

Die Polizei rechnet damit, dass zu der Techno-Parade, deren Veranstalter der bekannte DJ Dr. Motte ist, mehr als 300.000 Menschen kommen werden. Mit Musiktrucks will man vom Brandenburger Tor über die Straße des 17. Juni bis zum Großen Stern und zurück ziehen.



„Wir werden die Versammlung sehr genau im Blick haben, ob dort die Vorgaben für das Sicherheitskonzept erfüllt werden“, sagte die Polizeisprecherin. So erließ die Versammlungsbehörde der Polizei eine sogenannte beschränkende Verfügung. Danach muss der Veranstalter auf eigene Kosten entlang der Strecke mindestens fünf feste Unfallhilfestellen vorhalten. In diesen muss es jeweils zehn Behandlungs- und 30 Versorgungsplätze geben. Zudem müssen zwei Ärzte, zehn Rettungssanitäter, 20 Sanitätshelfer, 20 Sanitätseinsatztrupps mit jeweils vier Helfern und einem Truppführer vor Ort sein.

Malteser Hilfsdienst: Es gab keinen Vertrag über Sanitätsdienstleistungen

Sollten die Auflagen nicht erfüllt werden, dann wird die Polizei an den Veranstalter herantreten mit der Aufforderung, die Versammlung zu beenden. Sollte sie im Publikum nicht gehört werden, dann wird die Polizei nach Angaben von Dierschke mit eigenen Lautsprechern die Teilnehmer zum Gehen auffordern.



Ob die Rave the Planet gGmbH gegen den Auflagenbescheid vor das Berliner Verwaltungsgericht zieht, steht noch nicht fest. Die Angelegenheit befinde sich derzeit bei ihren Anwälten in der rechtlichen Prüfung, teilten die Veranstalter mit. Nach Angaben eines Sprechers des Verwaltungsgerichts war dort bis zum Donnerstagnachmittag kein Eilantrag eingegangen.

Bis zum 21. Juni waren die Veranstalter noch davon ausgegangen, dass der Malteser Hilfsdienst die Sanitäter stellen wird. Sie seien in die Detailplanung eingebunden gewesen, sagt Ellen Dosch-Roeingh, Sprecherin der Rave the Planet gGmbH. Doch dann hätten sie unvermittelt abgesagt. Die Malteser wiederum sagen, dass es keinen offiziellen Vertrag über Sanitätsdienstleistungen gebe. Auch mündliche Zusagen für die Erbringung von Sanitätsdienstleistungen habe es zu keinem Zeitpunkt gegeben. Dem Hilfsdienst hätten auch die Streckenführung und weitere Planungen gefehlt.

Rave-the-Planet-Umzug als Demonstration angemeldet

Auch andere Hilfsorganisationen sind bislang nicht bereit, den Dienst zu übernehmen. Möglicherweise auch, weil der Techno-Umzug zwar offiziell als Demonstration angemeldet ist, allerdings aus Sicht der Feuerwehr andere Probleme aufgibt, als herkömmliche Demos und man sich diese Verantwortung nicht aufbürden will.



Nicht nur, dass am Rand der Strecke Alkohol verkauft werden soll – es wird auch mit starkem Drogenkonsum gerechnet. Bei der Raver-Parade im vergangenen Jahr hatte der Rettungsdienst der Feuerwehr mehr als 100 Notfalltransporte in Krankenhäuser zu fahren, meist bedingt durch Drogen. So viele Transporte hatte die Feuerwehr nicht einmal bei Großveranstaltungen wie dem Berlin-Marathon, an dem 40.000 Menschen teilnahmen. Auch der Drogentod einer 13-Jährigen vorige Woche in Brandenburg, die eine hochdosierte Ecstasy-Pille genommen hatte, habe bei den Hilfsorganisationen Eindruck hinterlassen, wie dort zu vernehmen ist.

„Wir appellieren an alle Hilfsorganisationen und Sanitätsdienste, diese Blockade umgehend zu beenden und ihrem eigenen Anspruch und ihren Verhaltensrichtlinien zur Hilfeleistung nachzukommen“, erklärten die Veranstalter am Donnerstag.



Sie haben einen Spendenaufruf im Internet gestartet. Mit diesem sollen nun 250.000 Euro zusammenkommen, um einen privaten Dienstleister mit dem Sanitätskonzept zu beauftragen und die für Sonnabend geplante „Rave the Planet“-Parade zu retten. Bis zum Donnerstagnachmittag kamen etwas über 17.100 Euro zusammen. Ob sie dann einen privaten Dienstleister an der Hand hätten, dazu wollte sich Ellen Dosch-Roeingh am Donnerstag nicht äußern.