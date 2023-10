Ein Einkaufswagen ist aus dem 19. Stock eines Hochhauses gefallen. Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Sonnabend in Gropiusstadt. Es standen vier Beamte des Polizeiabschnitts 48 und ein Anwohner auf dem Gehweg der Johannisthaler Chaussee, als der Einkaufswagen neben ihnen aufschlug. Zum Glück wurde niemand verletzt. Eine Mordkommission fahndet nun nach der Person, die möglicherweise die Polizei hasst.

Am Montagabend war ein 36-Jähriger mit einem Auto in Mariendorf unterwegs. Kurz vor einer roten Ampel am Mariendorfer Damm wechselte er auf die rechte Spur, um rechts abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einer 55-jährigen Fußgängerin. Wie es sich gehört, rief er Polizei und Feuerwehr und kümmerte sich um die Frau, deren Bein gebrochen war. Minuten später kamen der 29-jährige Sohn und ein bislang unbekannter Angehöriger der verletzten Fußgängerin hinzu. Prompt prügelten sie auf den Autofahrer ein und traten ihn, als er auf dem Boden lag. Als sein Beifahrer schlichten wollte, bekam er eine Faust an den Kopf. Die Besatzung des inzwischen eingetroffenen Rettungswagens ging dazwischen. Nur mit Mühe gelang es Polizisten, den Sohn der Fußgängerin zu beruhigen. Die Frau und auch der Autofahrer mussten stationär in einer Klinik aufgenommen werden.

Am Donnerstagmorgen wurden die Betreiber von „Kokstaxis“ unsanft geweckt. Polizisten vollstreckten Durchsuchungsbeschlüsse in acht Wohnungen und einem Geschäft – in Neukölln, Lichtenberg und Charlottenburg-Wilmersdorf. Elf Männer im Alter zwischen 21 und 25 Jahren sollen seit Oktober 2022 gewerbsmäßig mit Kokain gehandelt und aus ihren Autos im gesamten Berliner Stadtgebiet Drogen verkauft haben. Neben zwei Fahrzeugen wurden auch Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich sowie fünf Kilogramm Haschisch, 25 Mikroreagenzgefäße mit „kokainsuspekter“ Substanz sowie mehrere Tüten Marihuana und eine hochwertige Uhr beschlagnahmt. Die Ermittler nahmen zudem fünf Reizstoffsprühgeräte mit sowie ein Messer, zwei Schreckschusswaffen und ein Luftdruckgewehr.



Am Kurfürstendamm explodierte am Freitagmorgen eine Blitzersäule. Laut Zeugen hatten zwei Männer das Geschwindigkeitsmessgerät aufgehebelt und dann gesprengt. Teile der Anlage flogen bis zu 60 Meter weit.