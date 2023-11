Die ersten Reaktionen in den sozialen Medien waren nicht besonders erfreut. „27 Jahre für wat? 84 Kilometer?“ So lautete ein Eintrag bei Facebook. Anlass war die Vorstellung des jüngsten Gutachtens zum Ausbau der Ostbahn, die von Berlin vorbei an Strausberg, Müncheberg und Seelow nach Polen führt. Demnach wird das Projekt – für das sich Politiker, Verbandsvertreter, viele Bürger und eine Interessengemeinschaft einsetzen – nicht nur lange dauern. Die Arbeiten an der traditionsreichen Strecke, auf der Pendler aus Polen und Brandenburg sowie viele Berliner unterwegs sind, werden auch viel Geld kosten. Für den Zielzustand wären 1,2 Milliarden bis 1,3 Milliarden Euro aufzuwenden.

Der Gutachter hatte es schon geahnt. „Eine recht hohe Zahl steht im Raum“, gestand Ralf Jugelt vom Beratungsunternehmen Ramboll ein. Das sei sicherlich „ernüchternd“. Der Bahnexperte war ins Bürgerhaus Neuenhagen gekommen, um die vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) vor einem Jahr in Auftrag gegebene Expertise zum stufenweisen Ausbau der Strecke vorzustellen. Immer wieder unterbrochen von den Geräuschen der S-Bahnen und Regionalzüge, die auf der Ostbahn vorüberrollten, stellte Jugelt das erhebliche Arbeitspensum vor, das dort ansteht.

Kapazität zu gering: Für Güterzüge ist tagsüber fast kein Platz

Für die Region hat die Ostbahn eine wachsende Bedeutung. Die Zahl der Fahrgäste wächst, auf der Regionalbahnlinie RB26 zwischen Berlin und Küstrin-Kietz sind die Züge oft voll. Doch mögliche Reisezeitvorteile können nicht realisiert werden, sagte Jugelt. Weil die Strecke meist nur ein Gleis hat, müssen Züge aufeinander warten. Für Güterzüge ist tagsüber fast kein Platz. Auch das Höchsttempo, vielfach zwischen 100 und 120 Kilometer pro Stunde, liege unter den Potenzialen. Dabei ist die Trasse meist schnurgerade.

Das Ramboll-Konzept sieht vor, bis 2030 zwischen Mahlsdorf und Neuenhagen sowie zwischen Werbig und Golzow ein zweites Gleis zu verlegen. Dann wäre dort Tempo 120 möglich. In der nächsten Stufe ist vorgesehen, die Ostbahn auch zwischen Rehfelde und Müncheberg sowie zwischen Golzow und Gorgast zweigleisig auszubauen. In den Bahnhöfen Müncheberg, Seelow-Gusow und Küstrin-Kietz kommen Gleise hinzu. Ein weiteres wichtiges Teilprojekt wäre die Elektrifizierung des gesamten Abschnitts bis Polen. Dann würde die Route für den überregionalen Güterverkehr attraktiv. Zur To-do-Liste gehört zudem, Bahnübergänge durch Unter- oder Überführungen zu ersetzen.

Künftig zweimal pro Stunde von Berlin nach Müncheberg

Bis 2050 soll dann der Zielzustand hergestellt werden, so Jugelt: durchgehend zwei Gleise von Berlin bis Polen sowie 160 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit. Dann wären zwei Güterzüge pro Stunde und sogar einzelne Fernverkehrszüge möglich – soweit sich Betreiber finden. Aber auch die Fahrgäste des Regionalverkehrs kämen viel schneller ans Ziel als heute. Sind sie heute mit der RB26 vom Ostkreuz bis Küstrin-Kietz laut Fahrplan zwischen 70 und 76 Minuten unterwegs, wären es im Zielzustand nur noch 50 oder 59 Minuten – je nach Regionalzuggattung.

Die neue Oderbrücke für die Bahn: Schaulustige beobachten, wie der Überbau eingeschoben wird. Die Verbindung zwischen Küstrin-Kietz und Kostrzyn soll laut DB ab März 2024 befahrbar sein. Patrick Pleul/dpa

Bereits absehbar ist, dass der Verkehr auf dem Teilstück zwischen Berlin und Müncheberg Ende 2024 während der Hauptverkehrszeiten montags bis freitags verdoppelt wird – auf zwei Fahrten pro Stunde und Richtung. Der Bahnsteig in Müncheberg hat sein zweites Gleis zurückbekommen, das in den Nullerjahren abgeklemmt wurde. Allerdings muss es noch an die Signaltechnik angeschlossen werden.

Obersdorf, Alt Rosenthal, Gorgast: Das sind einige Orte an der Trasse, die zunächst seltener per Bahn zu erreichen sein sollen. Das Ramboll-Gutachten sieht für den durchgehenden Regionalzugverkehr, der nach der Inbetriebnahme der neuen Oderbrücke 2024 wieder einmal pro Stunde Berlin und Kostrzyn (Küstrin) verbinden soll, kurzfristig Änderungen vor.



Regionalbahnen (RB), die an allen Stationen Stopps zum Ein- und Aussteigen einlegen, sollen während der Zwischenstufen des Ausbaus zweistündlich verkehren. Jeweils zu den anderen Stunden fahren Regionalexpresszüge (RE), die zwischen Müncheberg und Kostrzyn nur in Seelow-Gusow sowie Küstrin-Kietz halten – ebenfalls zweistündlich.

Nach Gorzów – perspektivisch auch nach Gesundbrunnen und Potsdam

Die RE sollen zum Teil nach Gorzów (Landsberg) weiterfahren. „Perspektivische Durchbindungen“ im Westen könnten in Zukunft zum Gesundbrunnen oder über Südkreuz nach Potsdam führen. Ein Regionalzughalt in Hoppegarten sei als Option berücksichtigt, so Jungelt. Im Zielzustand sollen dann RB und RE zum Teil im Stundentakt verkehren, hieß es. Unterm Strich ein sehr attraktives Angebot.



Doch der Ostbahn-Ausbau hat seinen Preis. Für die ersten Abschnitte bis 2036 schätzen die Gutachter die Kosten auf 660 Millionen Euro. Um bis 2050 den Zielzustand zu erreichen, wären weitere 409 Millionen Euro zu investieren. Ansprechpartner wäre der Bund, aber auch die EU und das Land haben Fördertöpfe, die angezapft werden können.

2022 wurden hier Gleise erneuert. So sieht die Ostbahn am Stellwerk Müncheberg heute aus. Peter Neumann/Berliner Zeitung

Wie berichtet, wurde das Projekt in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen: als potenzieller Bedarf. Halbwegs realistische Chancen wird es aber erst dann haben, wenn es in die Rubrik vordringlicher Bedarf einsortiert wird – wofür sich das Land Brandenburg im Bundesrat einsetzt. Eine weitere Hürde wird die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung sein. Damit Geld fließt, ist nachzuweisen, dass der errechnete Nutzen die Kosten übersteigt.



Brandenburg legt trotzdem los: Unterstützt von Berlin wird das Land die Deutsche Bahn mit der Grundlagenplanung beauftragen, der „Leistungsphase null“. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagte Detlef Höppe vom Infrastrukturministerium.