Schöffenwahl in Berlin: Wer will im Namen des Volkes urteilen?

Petra Ott hatte ein mulmiges Gefühl, als sie vor einigen Jahren ihr Gesicht in der Tagesschau erkannte. Sie sah sich selbst auf der Schöffenbank im Berliner Landgericht sitzen. Die Kamera schwenkte durch den Gerichtssaal. Ott will nicht sagen, um welchen Prozess es sich gehandelt hat. Sie fühle sich immer noch etwas unsicher, sagt sie. Nur so viel will sie verraten: Es standen prominente Clanmitglieder vor Gericht. Das Fernsehen berichtete. Die Zeitungen brachten das Verfahren fast täglich in den Schlagzeilen. „Ich habe mich gefragt: Was ist jetzt, wenn sich jemand mein Gesicht einprägt?“, sagt die Schöffin.

In der Anfangsphase des Prozesses schaute sich Petra Ott immer um, wenn sie das Landgericht verließ. Sie sprach dann mit der Richterin über ihre Sorgen. Diese beruhigte sie, sagte, dass bisher noch keiner Schöffin, keinem Schöffen in Berlin nachgestellt worden sei.

42 Verhandlungen setzte das Gericht an, bis es ein Urteil sprach. Petra Ott brauchte viel Sitzfleisch. Es war eine aufreibende Zeit für die Schöffin. Sie vermied Gespräche über den Prozess, obwohl sie wusste, dass die ganze Stadt die Verhandlungen verfolgte. Sie las keine Zeitungsartikel über das Verfahren. Sie wollte sich nicht beeinflussen lassen. „Als der Prozess zu Ende war, drückte uns die Richterin einen Stapel mit Artikeln über den Prozess in die Hand. Damit wir lesen konnten, was darüber geschrieben wurde“, erzählt die Schöffin.

Petra Ott, 65 Jahre alt, ist Jugendschöffin. Sie sitzt neben ihrer 32-jährigen Schöffenkollegin Magdalena Schmidt-Weigand in deren Wohnzimmer in Berlin-Mitte. Auch Schmidt-Weigand ist Jugendschöffin am Amtsgericht Tiergarten. Eine Thermoskanne mit Kamillentee steht auf dem Tisch vor ihnen. Die beiden Schöffinnen versichern, sich nicht abgesprochen zu haben: Beide tragen modische Jeans mit Löchern. Sie würden bei Gericht nicht einmal etwas Buntes anziehen, sagt Ott.

Sie ist bereits seit 2009 Schöffin und hat drei Amtsperioden hinter sich. Sie will sich wie Magdalena Schmidt-Weigand bei der Schöffenwahl 2023 noch einmal für die Amtsperiode von 2024 bis 2028 bewerben. Die beiden Schöffinnen sind sich einig, dass sie an ihrem Amt gewachsen sind.

In der kommenden Amtsperiode werden rund 3000 Schöffen in Berlin benötigt. Sie wirken in Hauptverfahren bei Strafsachen mit. Zu Beginn der vergangenen Schöffenperiode 2019 soll es laut Statistik des Bundesjustizministeriums circa 26.900 Laienrichter in Deutschland gegeben haben. Jeder Bundesbürger im vorausgesetzten Alter kann sich beim für seinen Wohnort zuständigen Bezirks- oder Gemeindeamt melden. Die Frist läuft in Berlin Ende März ab. Einige Berufsgruppen, unter anderem Rechtsanwälte, sind ebenso wie Bürger, gegen die ermittelt wird, vom Schöffenamt ausgeschlossen.

Die Bezirke sammeln die Bewerber auf einer Vorschlagsliste. Die Bezirksverordnetenversammlungen und die Jugendhilfeausschüsse beschließen die Liste. Dann wird sie öffentlich ausgelegt. Bürger können gegen einzelne Bewerber Einspruch erheben.

Schöffen haben eine große Verantwortung

Magdalena Schmidt-Weigand nennt im Gespräch immer wieder ein Wort: Macht. Sie spricht es aus, als hielte sie etwas Kostbares, aber auch Ehrfurchteinflößendes in den Händen. Sie hat in ihrer ersten fünfjährigen Amtsperiode als Jugendschöffin über Schuld und Unschuld befunden, hat gemeinsam mit dem Richter und einem anderen Schöffen als Laie über das Strafmaß entschieden. Es scheint nicht einfach für sie gewesen zu sein, über fremde Leben und die Zukunft von Unbekannten zu entscheiden. Die „Macht“ wog schwer auf den Schultern.

Oft lernen Verurteilte im Gefängnis erst, die richtigen Dinger zu drehen. Magdalena Schmidt-Weigand, Jugendschöffin

Meist laufe es bei Jugendstrafsachen auf Erziehungshilfen hinaus, sagt sie. Es klingt, als erleichtere sie das. Es gehe darum, jungen Straftätern den Weg aus der Kriminalität zu weisen. „Ich frage auch direkt, was sie dafür brauchen.“ Wenn sie und die anderen Richter sich aufgrund der Schwere der Tat doch für Jugendhaft entscheiden, gehen ihr bisweilen Zweifel durch den Kopf. „Manchmal gibt es das Phänomen, dass Verurteilte in Justizvollzugsanstalten lernen, wie sie die richtig großen Dinger drehen“, sagt sie.

Urteile haben Folgen

Petra Ott kann die Zweifel ihrer Schöffenkollegin verstehen. „Wenn es bei einem jungen Menschen über ein bestimmtes Strafmaß hinausgeht, denke ich schon, das steht jetzt im polizeilichen Führungszeugnis. Das hat viele Konsequenzen“, sagt sie.

Bei ihr entschied das Los, dass sie Schöffin werden sollte. Finden sich in einem Bezirk nicht genügend Freiwillige, können Bürger verpflichtet werden. Die mehrfache Mutter fragte sich, wie sie das ehrenamtliche Richteramt neben Beruf und Familie stemmen sollte. Wer zum Schöffen ernannt wird, kann sich nur in Ausnahmefällen aus der Verantwortung winden.

Verpflichtung zum Schöffenamt ist kaum zu umgehen

Krankheiten oder die Pflege von Angehörigen können etwa geltend gemacht werden, um ein Schöffenamt nicht antreten zu müssen. „Meine Kinder waren zu der Zeit zwischen 14 und 19 Jahre, und ich war auch schon davor Gesamtvertreterin an einem Gymnasium. Ich habe mich darauf eingelassen“, sagt Petra Ott. Sie entschied sich nach der ersten Amtsperiode dann freiwillig, weiterzumachen. Die Vielzahl an pädagogischen Interventionen im Jugendstrafrecht habe sie beeindruckt.

Magdalena Schmidt-Weigand hat sich anders als Petra Ott für das Ehrenamt beworben. Sie komme aus einem politisch aktiven Elternhaus und wolle sich für die Demokratie einsetzen, erzählt sie. Richter sprechen Recht. Schöffen sollen für Gerechtigkeit sorgen, erklärt sie. Das Schöffenamt diene einer Rechtsprechung nah an der Lebenswirklichkeit der Menschen.

Magdalena Schmidt-Weigand schildert, dass das Ideal von der Praxis ein Stück weit entfernt sei. „Ich erkenne keinen Querschnitt der Bevölkerung unter Schöffen“, sagt sie. Sie selbst steche mit 32 Jahren als im Vergleich junge Schöffin heraus. Sie sei bei Gericht von Staatsanwälten auch schon für eine Zeugin gehalten worden. „Weil ich aufgrund meines Alters dem Bild einer Schöffin nicht entspreche“, sagt sie.

Ich erkenne keinen Querschnitt der Bevölkerung unter Schöffen. Magdalena Schmidt-Weigand, Jugendschöffin

Petra Ott ist stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands Brandenburg und Berlin beim Bund ehrenamtlicher Richterinnen und Richter (BehR). Sie gibt das Durchschnittsalter der Schöffen mit 55 Jahren an. Das ist bemerkenswert, da in Deutschland nur Bundesbürger zwischen 25 und 70 Jahren das ehrenamtliche Richteramt bekleiden dürfen.

Schöffen mit Migrationshintergrund – wo findet man sie?

Weder Schmidt-Weigand noch Ott kennen Schöffen mit Migrationshintergrund. Otts jüngere Kollegin im Laienrichteramt bedauert die Homogenität unter den Schöffen. Sie sei im Verhältnis zu anderen Laienrichtern zwar jünger. „Aber ich komme aus einer Akademikerfamilie und bin selbst Akademikerin“, sagt sie. Ihrem Eindruck nach sei ein ähnlicher sozialer Hintergrund auch bei der Mehrheit der übrigen Schöffen gegeben.

Petra Ott verweist auf eine Internetkampagne des BehR zur Schöffenwahl 2023. Sie soll eine diverse Klientel für das Schöffenamt gewinnen. Tatsächlich erscheint die Internetseite schoeffenwahl2023 bunt und jugendaffin. „Wir sprechen damit jüngere Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen an“, sagt sie. Wie erfolgreich das Vorhaben war, wird sich in der kommenden Amtsperiode zeigen.

Ein Ausschuss wählt aus

Mindestens doppelt so viele Namen wie das jeweilige Amtsgericht an Bewerbern benötigt, sollen sich auf den Vorschlagslisten finden. Ein Schöffenwahlausschuss unter Vorsitz eines Amtsrichters siebt weiter aus und ernennt dann die Schöffen per Abstimmung mit Zweidrittelmehrheit.

Das Auswahlverfahren soll unter anderem dazu dienen, Extremisten vom Schöffenamt fernzuhalten. Verfassungstreue gilt als Voraussetzung für das Amt des Laienrichters. Aber es gab Fälle, in denen extremistische Gruppierungen Anhänger dazu aufgerufen haben, sich für das Schöffenamt zu bewerben. Die als rechtsextrem eingestufte sächsische Kleinpartei Freie Sachsen startete etwa im Februar eine entsprechende Kampagne.

Rechtsextreme wollen Justiz beeinflussen

Auch dem Berliner Innensenat sind solche Bestrebungen bekannt. „Der Wunsch, Einfluss auf die Justiz beziehungsweise die Rechtsprechung zu nehmen, ist in Teilen der rechtsextremistischen Szene also durchaus vorhanden“, teilt ein Sprecher des Innensenats mit.

Für Magdalena Schmidt-Weigand war eine drohende Unterwanderung der Justiz durch Rechtsextremisten ein Grund, sich für die vergangene Amtsperiode zu bewerben. Wer sich als Schöffe offen verfassungsfeindlich oder volksverhetzend äußert, kann vom Schöffenamt suspendiert werden. Eine Grauzone bleibt allerdings. Verfassungsfeindlichkeit kann anhand der Mitgliedschaft in bestimmten Parteien oder Organisationen nachgewiesen werden. Doch niemand kann in die Köpfe von Menschen schauen.

Richterin blieb trotz Bedenken im Amt

Das gelte allerdings auch für Richter, wirft Magdalena Schmidt-Weigand ein. Sie erinnert an die im Dezember 2022 bei der Razzia gegen Reichsbürger wegen Plänen zum Staatstreich verhaftete Richterin Birgit Malsack-Lindemann. Sie übte ihr Amt nach dem Ausscheiden als AfD-Abgeordnete aus dem Bundestag 2021 am Berliner Landgericht aus. Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) wollte sie wegen Zweifeln an ihrer Verfassungstreue in den Ruhestand versetzen. Das Berliner Richterdienstgericht lehnte den Antrag aber ab. Es beschloss erst drei Monate nach der Verhaftung der Richterin im März, Malsack-Weidemann ihres Dienstes zu entheben.

Was muss man können, wie sollte man sein, wenn man Schöffe werden will? Die beiden Praktikerinnen halten psychische Belastbarkeit für eine Voraussetzung für das Laienrichteramt. Jugendschöffen, berichten sie, beschäftigten sich oft mit Bagatellen wie beispielsweise einer Schlägerei nach einer Abiturientenfeier. Allerdings müssen sie auch in Verfahren, in denen es um sexuellen Missbrauch geht, Recht sprechen.

Petra Ott etwa musste im Zusammenhang mit dem Missbrauch in Münster ein Video ansehen, in dem ein Beschuldigter aus Berlin sich an einem Kleinkind verging. Wie hat sie das als Mutter und Großmutter ausgehalten? Sie habe hingeschaut, bis sie den Beschuldigten eindeutig erkannt hätte und dann denn Blick abgewandt. „Dank des Videos stand die Schuld eindeutig fest“, sagt sie. Die Tortur hat also etwas Gutes bewirkt.

Vor Gericht ist Pokerface angesagt. Petra Ott, Jugendschöffin

Gefühle sollten sich Schöffen während einer Verhandlung nicht anmerken lassen. Kopfschütteln oder Augenbrauenzucken angesichts empörender Zeugenaussagen oder Geständnisse verbieten sich, erklären die Schöffinnen. „Vor Gericht ist Pokerface angesagt“, sagt Ott.

Schöffen erhalten Entschädigung, die sich nach dem Einkommen richtet

Sorge, dass das Schöffenamt das eigene Leben auf den Kopf stellen könnte, sollten künftige Schöffen dagegen nicht haben. Schmidt-Weigand ist erst kürzlich aus dem Ausland zurückgekehrt. Sie hat drei Monate in einem anderen Land gearbeitet. „Meine persönliche Erfahrung ist, das lässt sich alles machen“, sagt sie. Maximal zwölf Verhandlungen kommen pro Jahr auf Schöffen zu. Dafür gibt es eine Entschädigung, die sich nach dem Einkommen richtet.

Dennoch könne mehr getan werden, um gerade Jüngeren Bedenken zu nehmen. Die fünfjährige Amtsperiode wecke bei vielen die Befürchtung, festgenagelt zu werden. „Meine Generation ist viel mobiler und hat auch Lust, mal im Ausland zu arbeiten. Viele wissen gar nicht, wo sie in drei oder vier Jahren sein werden“, sagt Schmidt-Weigand.

Digitalisierung steht noch aus

Ein Anfang wäre eine konsequente Digitalisierung, findet Schmidt-Weigand. Anträge auf Entschädigung müssten in Papierform ausgefüllt werden. Der Plan mit den Verhandlungsterminen komme zu Beginn des Jahres per Post.

Die Bürokratie wirke in die Jahre gekommen, wie das Gebäude des Amtsgerichts Tiergarten. Das sei nicht der schönste Ort, meint sie. Dennoch sei das Gefühl der Erhabenheit auf den Fluren und in den Gerichtssälen deutlich zu spüren, sagt Magdalena Schmidt-Weigand. Petra Ott nickt. „Ich glaube nicht, dass davon jemand unbeeindruckt ist. Jeder, der im Gericht arbeitet, nimmt das sehr ernst.“ Der Macht wohnt offenbar auch Magie inne.