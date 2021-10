Berlin - Okay, ein flottes Selfie wie von Baerbock, Lindner, Habeck und Wissing ist von den Sondierungen für eine Regierungsbildung auf Berliner Landesebene nicht zu erwarten. Doch es ist plötzlich überraschend viel Bewegung in die Gespräche gekommen. Jetzt scheinen nicht mehr nur Rot-Rot-Grün oder Rot-Schwarz-Gelb möglich. Stellt sich die Frage: Was ist da passiert?

Noch am Wahlabend, als sie nach zwischenzeitlicher Führung das Rennen um Platz 1 doch noch knapp verlor, twitterte Grünen-Spitzenfrau Bettina Jarasch: „Ich gratuliere @FranziskaGiffey. Jetzt wird es darum gehen, wie wir eine ökosoziale Koalition für Berlin schmieden können.“ Was bitteschön sollte das anderes heißen als eine Fortsetzung der bisherigen Koalition, nur diesmal mit den Grünen an zweiter Stelle?

Jetzt, eine Woche später, spricht Jarasch nicht nur mit SPD und Linken, sondern auch mit der FDP und sogar der CDU, lotet Gemeinsamkeiten aus, sondiert. Das bürgerliche Lager hat im gesamten Grünen-Wahlkampf, ja fast schon im Grünen-Weltbild der vergangenen Monate und Jahre von R2G kaum eine Rolle gespielt. Wenn eine dieser Parteien oder deren Front-Leute überhaupt erwähnt wurden, dann eigentlich nur im spöttischen oder höhnischen Tonfall. Nach dem Motto: Was wollen die denn? Die können es nicht! Und schon gar nicht können sie fortschrittliche Klima-, Verkehrs-, Justiz-, Bildungs-, Innen- und Baupolitik, wie sie die Grünen für sich beanspruchen. Weiter entfernt konnte man fast nicht sein.

Wenn man es freundlich mit den Berliner Grünen halten wollte, dann könnte man von erfrischender Ehrlichkeit sprechen. Man kann es aber auch Ignoranz nennen und auf den Bund verweisen. Dort konnten sich die Grünen lange sehr wohl eine Regierung mit der CDU vorstellen, erst der denkwürdige Absturz des Kanzlerkandidatenkarnevalisten Armin Laschet ließ die schwarz-grüne Blase platzen. So wie es vor vier Jahren die FDP war, die Jamaika jäh beendete. Die Grünen hätten mitgemacht.

Jetzt, vier Jahre später, gerieren sich Grüne und FDP im Bund gemeinsam als Veränderer, während CDU wie SPD Parteien des Status Quo seien, die sich bewegen müssten.

Vor einigen Tagen muss es auch bei den Berliner Grünen Klick gemacht haben. Warum nicht auch auf Landesebene wenigstens einmal mit FDP und CDU sprechen? Und sei es, um wenigstens ein wenig Drohpotenzial gegenüber der SPD aufzubauen. Denn das, was sich bei den Sozialdemokraten tut - oder eben nicht tut-, ist für Bettina Jarasch weiterhin eine Bedrohung. Nicht zuletzt hängt davon ihre mögliche Regierungsbeteiligung ab.

SPD-Spitzenfrau Franziska Giffey hat im Wahlkampf viele bürgerliche Positionen von CDU und FDP übernommen. Noch ist nicht klar, ob sie zu einer Deutschlandkoalition tendiert. Reichen würde es. Rot-Schwarz-Gelb hätte 78 Sitze. Das ist zwar deutlich weniger als Rot-Rot-Grün (92), aber es wären vier Mandate über dem Strich.

Aber würde ihre Partei das zulassen? Giffey hat mit ihren 21,4 Prozent das historisch schlechteste SPD-Ergebnis eingefahren. Dass das dennoch zu Platz 1 ausreicht, sagt eine Menge aus über die Konkurrenz und über die Zersplitterung der Berliner Politik mit ihrem Sechs-Parteien-Parlament. Dennoch ist das Ergebnis möglicherweise zu schlecht, um nun mit Beinfreiheit in der eigenen Partei eine Aufkündigung von Rot-Rot-Grün einfordern zu können.

So oder so muss es für die Grünen also darum gehen, sich von den Unwägbarkeiten in der SPD unabhängig zu machen. Doch ausgerechnet dabei hat die Partei noch Luft nach oben, und es stellen sich Fragen nach der Glaubwürdigkeit.

Die Basis für Gespräche von Grünen mit CDU und FDP ist noch dünn, dabei gibt es Gemeinsamkeiten

Um die Gesprächsangebote an die einst unaussprechlichen CDU und FDP zu rechtfertigen, haben die Grünen ihren Erklärungsapparat angeschmissen. Und der spuckt komplizierte Taktikmuster aus: So sei das Gesprächsangebot an die FDP in Wahrheit eine Reaktion auf die Gespräche der SPD mit den Liberalen. Wenn dort schon über eine Ampelkoalition gesprochen werde, dann wollten auch sie mit der FDP sprechen, heißt es von den Grünen. Das ist noch eine recht dünne Basis.

Noch unklarer ist der Ansatz für Gespräche mit der CDU. Es sei komisch, mit der verbliebenen anderen demokratischen Partei nicht zu sprechen, heißt es von den Grünen. Das wäre dann noch dünner als dünn.

Vielleicht spricht man ja am Ende doch über Themen. Da gäbe es sehr wohl Ansatzpunkte, ja Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel bei der Baupolitik. Erinnert sei an Bettina Jaraschs rein taktisches Ja zur Enteignung großer Immobilienkonzerne. Eigentlich will sie einen Mietenschutzschirm in Zusammenarbeit mit Privaten. So etwas will auch die CDU. Man müsste halt ein neues Wort dafür erfinden.