Berlin - Die Absage kam per Twitter „in eigener Sache“. Am Donnerstagmorgen teilte Regine Günther mit, dass sie für eine zweite Amtszeit als Senatorin nicht zur Verfügung steht. Für die neue Wahlperiode muss Berlin eine neue Senatorin oder einen neuen Senator für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz finden.

„Ich habe mich entschlossen, für die kommende Legislatur nicht mehr als Senatorin zur Verfügung zu stehen, eine persönliche Entscheidung – ausschlaggebend sind familiäre Gründe“, twitterte Günther. „Es war mir eine große Freude und Ehre, dieses Amt ausfüllen zu dürfen. In diesen fünf Jahren haben wir Berlin sichtbar zum Besseren verändert, wir haben viele Erneuerungen angestoßen und Debatten geprägt. Erstmals standen Klima- & Umweltschutz ganz oben auf der Agenda, die Verkehrswende ist eingeleitet. Diese großen Vorhaben gilt es nun weiterzuführen.“

„Ich kann ich mir gut vorstellen, meine Arbeit fortzuführen“

Sie sei stolz „auf das Erreichte und dankbar für die Erfahrungen“, die sie machen durfte, fügte die Grünen-Politikerin in ihrem Tweet hinzu. „Ich danke für die große Unterstützung und das enorme Engagement, die konstruktive Kritik und die vielen Anregungen.“

Noch im September hatte die 58 Jahre alte Politikwissenschaftlerin im Interview mit der Berliner Zeitung erneut bekräftigt, dass sie für eine zweite Amtszeit bereitstünde. „Erst haben die Wählerinnen und Wähler am 26. September das Wort, dann gibt es politische Verhandlungen über eine neue Regierung. Wenn meine Partei mir dann noch einmal ihr Vertrauen schenkt, kann ich mir gut vorstellen, meine Arbeit fortzuführen“, sagte Günther. Es war eine Ankündigung, die keine Überraschung auslöste. Alles andere hätte auch verwundert, sagte ein Beobachter. „Wenn sie sagen würde, dass sie aufhören will, hätte das nicht gut ausgesehen. Als wäre sie amtsmüde.“

Als Günther das Interview in ihrem Amtszimmer mit Blick auf den Köllnischen Park in Mitte gab, hatte sich in ihrer Familie in der Pfalz bereits das Ereignis zugetragen, das sie dem Vernehmen nach dazu bewegte, sich gegen eine weitere Amtszeit zu entscheiden, hieß es in ihrem Umfeld. Ob sie sich in den kommenden Monaten weiterhin politisch und fachlich engagieren wird, sei derzeit noch nicht absehbar, hieß es in ihrem Umfeld. Das komme darauf an, wie sich die familiäre Situation entwickelt.

Immer wieder Kritik von Verbänden

Kurz nachdem die Senatorin am Donnerstag ihre Entscheidung bekannt gegeben hatte, gab es bereits erste Reaktionen. „Liebe Regine, es gibt Dinge, die sind wichtiger als Politik“, twitterte Bettina Jarasch, die Grünen-Kandidatin für das Amt des Regierenden Bürgermeisters. „Trotzdem ist es sehr schade, dass du in der nächsten Legislatur nicht mehr für dein Amt zur Verfügung stehst, um die Erfolge deiner unermüdlichen Grundlagenarbeit zu ernten. Die Verkehrswende wird immer stärker sichtbar. Das ist dein Verdienst, dafür danke ich dir aus tiefstem Herzen. Als Senatorin wirst du fehlen, als Grüne Verkehrs- und Klimaexpertin wirst du hoffentlich bleiben.“

Auch Frank Masurat, Landesvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), äußerte sich bei Twitter. „Liebe Regine Günther, vielen Dank für deinen hohen persönlichen Einsatz für Klimaschutz, Umwelt und die Verkehrswende in Berlin. Danke auch für die ehrlichen und konstruktiven Gespräche in einem herausfordernden Umfeld.“

Bei den Berliner Grünen, denen sie erst mehr als zwei Jahre nach ihrem Amtsantritt beitrat, gab es immer wieder Bedenken gegen eine zweite Amtszeit. 2018 führte ihr andauernder Zwist mit dem damaligen Verkehrs-Staatssekretär Jens-Holger Kirchner zu schweren Verwerfungen mit der Basis. Sie versetzte den in der Partei beliebten Politiker aus dem Osten Berlins, der wegen einer Krebserkrankung immer wieder ausfiel, in den Ruhestand. Im Interview mit der Berliner Zeitung entschuldigte sich die Senatorin später. „Es tut mir sehr leid, dass ich Jens-Holger Kirchner mit meinem Handeln so stark belastet habe“, so Günther. Die Diskussion habe den Grünen geschadet. Allerdings: „Einerseits trage ich Verantwortung für einen schwer erkrankten Mitarbeiter, andererseits bin ich aber auch für 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines Hauses und die Umsetzung unserer neuen Verkehrspolitik verantwortlich.“

Nicht zuletzt gab es Kritik von Verbänden und Berliner Bürgern. Während Autofahrer Günther als autofeindlich kritisierten, ging Aktivisten die von der Senatorin propagierte Mobilitätswende nicht schnell genug voran. Einige von ihnen fremdelten erkennbar mit der Frau, die äußerlich nicht wie eine Klischee-Aktivistin daher kam. So ist die Senatorin, die im Bezirk Treptow-Köpenick unweit vom Müggelsee wohnt, nicht als passionierte Radfahrerin oder Nutzerin des öffentlichen Verkehrs bekannt. Sie sei nicht nur während der Arbeitszeit, sondern auch danach im Auto unterwegs, sagte Günther. Zwar besitze sie seit fast 30 Jahren kein eigenes Auto mehr, sagte sie. Aber sie sei auch früher schon am Wochenende gelegentlich Auto gefahren, und zwar mit Carsharing oder Mietwagen. „Nun bin ich im Rahmen der üblichen Amtsvereinbarung manchmal mit dem elektrischen Dienstwagen oder dem Dienstrad unterwegs. Ich habe meine Gewohnheiten also nicht verändert“, teilte die Senatorin mit.

„Es wird immer jemand da sein, der ruft: ‚Zu spät, zu wenig‘“

Jens Wieseke, Sprecher des Berliner Fahrgastverband IGEB, berichtete, dass Günther ihn vor zwei Jahren bei Twitter vorübergehend blockiert habe. Noch an diesem Mittwoch twitterte Wieseke: „Es muss einen glaubwürdigen Neustart für die Verkehrspolitik, insbesondere beim ÖPNV geben. Das geht nicht mit Frau Günther.“ Wieseke hat häufig bemängelt, dass sich Günther und große Teile der Senatsverwaltung mehr für den Fahrrad- als für den öffentlichen Verkehr interessieren würden. Die Senatorin wies das mehrmals zurück. Im Interview mit der Berliner Zeitung nannte sie ein Beispiel für die Schwierigkeiten, mit denen sich ihr Haus konfrontiert sieht. „Wir haben angeordnet, das Netz der Bussonderfahrstreifen in Berlin um rund 25 Prozent auszubauen – in einem Maße wie vor uns niemand seit den 90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts“, berichtete die Senatorin. „Aber bisher haben die Bezirke nur einen Teil der geplanten neuen Busspuren tatsächlich angelegt. Sie haben es nicht geschafft, aus welchen Gründen auch immer.“

„Wenn Sie so ein Amt übernehmen, dann ziehen Sie sich nicht zurück, wenn es mal schwierig wird. Wer Senatorin oder Senator für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz wird und die nötigen Veränderungen ernsthaft vorantreiben will, muss wissen, dass nicht mit viel Applaus zu rechnen ist“, so Günther in dem September-Interview mit der Berliner Zeitung. „Es wurden 30 Jahre verschlafen, Berlin zukunftsfest zu gestalten. Es wird deshalb immer jemand da sein, der jetzt ruft: ‚Zu spät, zu wenig‘.“

Was bleibt? In dem Gespräch am 7. September zog Günther eine Bilanz ihrer Amtszeit, die am 8. Dezember 2016 begonnen hatte. „Ich freue mich, dass Berlin nun in Deutschland einmalig die Fernwärme ökologisch reguliert, dass wir über das modernste Mobilitätsgesetz verfügen, dass wir die größten ÖPNV-Investitionen in der Berliner Geschichte anschieben konnten und dass Berlin sehr ambitionierte Klimaschutzziele beschlossen hat“, so die Politikerin. „Besonders freut es mich, dass wir mit dem Milliardenprojekt i2030 das Zusammenwachsen der Länder Berlin und Brandenburg endlich fördern: S-Bahn- und Regionalverkehrsnetze werden in lange nicht gekanntem Ausmaß ausgebaut, das hatten wir im Koalitionsvertrag noch gar nicht auf der Agenda.“ Es gebe aber auch immaterielle Erfolge: „Wir haben dazu beigetragen, dass über Mobilität und auch über Klimaschutz in Berlin völlig anders diskutiert wird als früher.“

Simone Peter, Susanne Menge, Sabine Nallinger

Nach der Entscheidung Regine Günthers ist nun erst recht offen, wer im neuen Senat für die Themen Umwelt, Verkehr und Klimaschutz zuständig sein wird. In ihrer Partei hatte sie außer Kritikern auch engagierte Unterstützer. Über die Jahre hinweg wuchs die Anerkennung, dass eine Quereinsteigerin – Günther kam vom World Wildlife Fund – ohne vorherige Verwaltungserfahrung eine komplette Wahlperiode durchhielt.

Zum ganzen Bild gehört aber auch, dass immer wieder Ausschau nach möglichen Alternativen gehalten wurde. Schon zu Beginn: Nach der Wahl 2016, als die Grünen sich schließlich für Regine Günther entschieden, kursierten andere Namen – etwa der von Susanne Menge, Grünen-Verkehrspolitikerin in Niedersachsen, oder Sabine Nallinger, Grünen-Stadträtin in München. Damals hatte der Kreisverband Pankow, dem Jens-Holger Kirchner angehört, noch gehofft, dass der Ex-Stadtrat Ende 2016 den Senatorensessel einnimmt. Doch obwohl er aus dem Osten Deutschlands stammt, hatte er als männlicher Realo in der Flügelarithmetik der Grünen zuletzt wenig Chancen.

Dem Vernehmen nach standen vor fünf Jahren angeblich auch Bärbel Höhn, einst Umweltministerin von Nordrhein-Westfalen, oder Simone Peter, Ex-Umweltministerin im Saarland, auf der Liste. Doch Peter, damals Bundesvorsitzende der Grünen, wollte nicht von der Saar wegziehen. Eine Kandidatin nach der anderen sagte ab. Günther blieb übrig, und Kirchner musste sich mit einem Staatssekretärsposten begnügen.

Monika Herrmann will nicht – jedenfalls bislang

Von Simone Peter, inzwischen Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie, war Ende 2018 die Rede. Auch heute fällt ihr Name immer mal wieder. Der von Susanne Menge nicht mehr – die Niedersächsin ist nun Bundestagsabgeordnete geworden. So rückt der eigene Landesverband immer stärker ins Blickfeld der Berliner Grünen. Berichtet wird, dass sich Antje Kapek, eine der beiden Fraktionsvorsitzenden, vorstellen könnte, das Amt als Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz zu bekleiden. An der Basis gibt es den Wunsch, dass Monika Herrmann, die als Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg die Mobilitätswende in ihrem Bereich vorangetrieben hat, Günthers Stuhl Am Köllnischen Park übernimmt. Doch Herrmann sagte bislang, dass sie keine Ambitionen habe.

Allerdings: Auch Regine Günther hat überraschend ihre Meinung geändert, nachdem sie lange Zeit etwas anderes gesagt hatte. Es bleibt spannend.